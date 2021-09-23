金剛墾丁街頭賣雞翼被嫌太貴 孖女友小嫻開直播灑淚吐辛酸史！
金剛和台灣藝人女友小嫻早前放下藝人身段，在墾丁街頭擺檔賣雞翼，雖然生意不俗，不過就惹來網民批評40元新台幣（約11.3港元）一隻雞翼太貴。日前二人就在Facebook開直播灑淚吐箇中辛酸史！
文：東方新地 ｜圖：金剛Facebook、金剛 IG、小嫻 IG
墾丁街頭擺檔賣雞翼
金剛（李信樵）與台灣藝人女友小嫻（黃瑜嫻）去年認愛後在屏東定居，二人一直感情穩定，又經常在社群網站放閃晒恩愛。早前金剛同小嫻就放下藝人身段，在墾丁街頭擺檔賣雞翼搵真銀。金剛自家製的雞翼反應熱烈，生意亦不俗，往往一推出就好快賣完。最近金剛更宣布可以在網上預售，即吸引不少網友訂購，不過就惹來網民批評40元新台幣（約11.3港元）一隻雞翼賣太貴。日前二人就開直播解釋及大吐辛酸史，更一度激動落淚。
直播淚吐辛酸史
直播開始時二人先多謝大家支持，金剛透露曾經因為發現品質問題要丟棄超過600隻雞翼，每天要在40度的高溫廚房工作至少3小時，更表示內褲濕完又乾、乾完又濕。而所有貨品都是他親手製作及包裝，食材全部都全天然，堅持不加入化學食品。對於有人認為雞翼賣得太貴，金剛直言：「其實背後太多辛苦的東西，我們都沒有講，不喜歡我們的人可能覺得『怎樣，一點苦都不能吃嗎』。」他更激動得哽咽即場流下男兒淚，而在旁的小嫻亦大吐苦水：「其實沒有跳下來做，你不會知道原來做餐飲這麼辛苦」。之後小嫻亦忍不住同金剛齊齊喊，但最後二人仍感謝大家批評指教：「都沒有關係，有批評才有進步」。