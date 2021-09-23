金剛墾丁街頭賣雞翼被嫌太貴 孖女友小嫻開直播灑淚吐辛酸史！

金剛和台灣藝人女友小嫻早前放下藝人身段，在墾丁街頭擺檔賣雞翼，雖然生意不俗，不過就惹來網民批評40元新台幣（約11.3港元）一隻雞翼太貴。日前二人就在Facebook開直播灑淚吐箇中辛酸史！

文：東方新地 ｜圖：金剛Facebook、金剛 IG、小嫻 IG