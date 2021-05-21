cf0826bd-a1c7-46c5-ab1c-c0a90b6ae1d6

金剛孖許綽婷拍Viu飲食節目《掃街達人》 網民爆將回巢幫志偉？ 金剛現身親回

東方新地 - 娛聞

金剛孖駐台靚港女許婥婷（AV）飲食節目《掃街達人》，緊接《ERROR自肥企画》播出，網民在Viu的FB留言表示期待，不過有網民指傳聞金剛接受曾志偉邀請將會返無綫拍綜藝節目，引來不少網民話對金剛好失望，金剛即現身親自回覆！
撰文：東方新地｜圖：ViuTV《掃街達人》截圖、金剛IG

金剛 掃街達人 許綽婷
金剛曾為ViuTV拍旅遊節目《金剛旅神團》。(圖片來源：金剛IG)

金剛再拍ViuTV節目《掃街達人》

金剛與台灣女友小嫻愛得高調不時放閃，早前有傳金剛收到獎門人曾志偉邀請回巢，金剛不捨與女友分隔兩地，其後，金剛澄清與小嫻感情穏定，會以工作為先，並指暫時未有返港的計劃，又指與女友還在墾丁﹗

金剛 掃街達人 許綽婷
有網民指金剛拍攝節目無底線，好適合ViuTV作風。(圖片來源：金剛IG)

《掃街達人》許綽婷聽唔明金剛的講東話

金剛與AV（Avenna） 許綽婷為ViuTV拍攝台灣飲食節目《掃街達人》下周一播出，宣傳片剛出街，即有網民留言表示歡迎金剛回歸ViuTV，紛紛留言「好開心喺ViuTV再見到你」、「歡迎回歸」、「好過喺CCTVB成日做下靶位」、「唔好返TVB，留喺Viu先係王道」。

金剛 掃街達人 許綽婷
金剛在《掃街達人》講廣東話鬧出不少笑話，拍檔許綽婷忍唔住問佢：「你講緊咩呀？」冇字幕睇唔明﹗(圖片來源：《掃街達人》截圖)

不過有網民重提金剛回巢傳聞，指金剛即將返TVB，又指「唔好再有金剛嘅節目啦，佢都返去153果個電視台啦」，金剛即現身回覆該網民「不怕不怕，幻覺來著的﹗」，似乎是否認返無綫的傳聞，未知是金剛推job定唔想同女友小嫻分開﹗

網民恨金剛與小儀合體

金剛 掃街達人 許綽婷

金剛現身回應返TVB傳聞

金剛 掃街達人 許綽婷

金剛《掃街達人》示範廣東粗口正音嚇親許綽婷

金剛在《掃街街人》首次與有翻版蒙嘉慧之稱的許綽婷合作，金剛的唔鹹唔淡廣東話，考著對手許綽婷，不時在鏡頭前問金剛：「你講乜呀？」完全接唔上金剛的對白，節目組亦在宣傳片中標注「要睇字幕的飲食節目」。不過金剛卻能講出正統廣東話粗口，更在節目中更好奔放爆粗，許綽婷笑問：「你成日講粗口㗎？」金剛秒回：「我都唔X講粗口嘅﹗XX！」笑爆全場，有網民指聽到金剛講粗好有親切感﹗

金剛 掃街達人 許綽婷
金剛來港發展多年，廣東話仍然在低水平，不過講粗口就字正腔圓，有齊神髓，好爆笑﹗
金剛 掃街達人 許綽婷
許綽婷在疫情期間為ViuTV拍攝《不一樣的節日》。

24歲「嫩版蒙嘉慧」許綽婷 疫情下遊台灣

現居於台灣的港妹許綽婷（Avenna，暱稱AV）是一名旅遊KOL兼 Youtuber，2019年開始為香港的電視台拍攝台灣旅遊節目，包括J2的《背包女行》、《眼睛去旅行》和《台灣甜蜜密》等，去年更首次踩入ViuTV，主持ViuTV新節目《當遊客不存在》，為節目走訪港人「鄉下」之一的台灣，探索一下在疫情下不再逼滿遊客的各個台灣旅遊熱點！今年又拍攝了《不一樣的節日》。

金剛 掃街達人 許綽婷
人在台灣的港女許綽婷早前為杜汶澤喱騷拍攝《尋找他媽的故事》。

許綽婷分享在地台灣味

在香港出世和長大的許綽婷，在18歲時獨自前往台中的亞洲大學修讀外文系，至今已有六年，前年她畢業後便開設了Youtube頻道，開始做全職Youtuber。許綽婷在她的 Youtube 頻道中記錄了她在台灣的生活點滴，她透露頻道中的影片全部都是由她親自拍攝、剪接和後製。

在香港出世和長大的許綽婷，在18歲時獨自前往台中的亞洲大學修讀外文系，至今已有六年
在香港出世和長大的許綽婷，在18歲時獨自前往台中的亞洲大學修讀外文系，至今已有六年
節目中許綽婷又著上旗袍遊覽九份老街，感覺充滿女人味。
在《當遊客不存在》許綽婷又著上旗袍遊覽九份老街，感覺充滿女人味。
許綽婷在新節目中走訪平溪，更手持竹筍和竹筍包在火車月台上留影，她笑言：「 是自己挖的竹筍和自己包的筍包，加上剛好經過的火車，一切都是拍旅遊節目時的小確幸。雖然累了點，但很值得！」
許綽婷在《當遊客不存在》中走訪平溪，更手持竹筍和竹筍包在火車月台上留影，她笑言：「 是自己挖的竹筍和自己包的筍包，加上剛好經過的火車，一切都是拍旅遊節目時的小確幸。雖然累了點，但很值得！」

24歲「嫩版蒙嘉慧」許綽婷疫情下遊台灣 主持《當遊客不存在》帶大家返「鄉下」

許綽婷去年主持的節目 《台灣甜蜜密》曾在J2播出，她透露這個節目是由台灣團隊拍攝和製作，並由她自己獨立主持和配音，內容講述台北、台中、台南和高雄等不同城市對甜的見解與秘密。
許綽婷前年主持的節目 《台灣甜蜜密》曾在J2播出，她透露這個節目是由台灣團隊拍攝和製作，並由她自己獨立主持和配音，內容講述台北、台中、台南和高雄等不同城市對甜的見解與秘密。
許綽婷直言台灣最吸引她的是郊野地方，包括海拔三千多米的高山、廣闊的森林、瀑布和許多大型島嶼等，她更笑指台中是她最喜歡的城市：「這裡有山有海、沒有過度的都市喧囂，一切都剛剛好！」
許綽婷直言台灣最吸引她的是郊野地方，包括海拔三千多米的高山、廣闊的森林、瀑布和許多大型島嶼等，她更笑指台中是她最喜歡的城市：「這裡有山有海、沒有過度的都市喧囂，一切都剛剛好！」
許綽婷早前接受台中市政府觀光旅遊局邀請，介紹和平區雙崎部落，更大玩射箭。
許綽婷早前接受台中市政府觀光旅遊局邀請，介紹和平區雙崎部落，更大玩射箭。
許綽婷到北海岸學玩SUP時，著上潛水泳衣大晒一對白滑美腿。
許綽婷到北海岸學玩SUP時，著上潛水泳衣大晒一對白滑美腿。
許綽婷不時會上台灣綜藝節目分享台灣、香港生活文化差異。
許綽婷不時會上台灣綜藝節目分享台灣、香港生活文化差異。

24歲「嫩版蒙嘉慧」許綽婷疫情下遊台灣 主持《當遊客不存在》帶大家返「鄉下」

相貌甜美的許綽婷獲網友大讚激似年輕版的蒙嘉慧。
相貌甜美的許綽婷獲網友大讚激似年輕版的蒙嘉慧。
《當遊客不存在》
(圖片來源：許綽婷IG)
(圖片來源：許綽婷IG)
(圖片來源：許綽婷IG)

讀者留言

熱門文章

 