金剛孖許綽婷拍Viu飲食節目《掃街達人》 網民爆將回巢幫志偉？ 金剛現身親回
撰文：東方新地｜圖：ViuTV《掃街達人》截圖、金剛IG
金剛再拍ViuTV節目《掃街達人》
金剛與台灣女友小嫻愛得高調不時放閃，早前有傳金剛收到獎門人曾志偉邀請回巢，金剛不捨與女友分隔兩地，其後，金剛澄清與小嫻感情穏定，會以工作為先，並指暫時未有返港的計劃，又指與女友還在墾丁﹗
《掃街達人》許綽婷聽唔明金剛的講東話
金剛與AV（Avenna） 許綽婷為ViuTV拍攝台灣飲食節目《掃街達人》下周一播出，宣傳片剛出街，即有網民留言表示歡迎金剛回歸ViuTV，紛紛留言「好開心喺ViuTV再見到你」、「歡迎回歸」、「好過喺CCTVB成日做下靶位」、「唔好返TVB，留喺Viu先係王道」。
不過有網民重提金剛回巢傳聞，指金剛即將返TVB，又指「唔好再有金剛嘅節目啦，佢都返去153果個電視台啦」，金剛即現身回覆該網民「不怕不怕，幻覺來著的﹗」，似乎是否認返無綫的傳聞，未知是金剛推job定唔想同女友小嫻分開﹗
網民恨金剛與小儀合體
金剛現身回應返TVB傳聞
金剛《掃街達人》示範廣東粗口正音嚇親許綽婷
金剛在《掃街街人》首次與有翻版蒙嘉慧之稱的許綽婷合作，金剛的唔鹹唔淡廣東話，考著對手許綽婷，不時在鏡頭前問金剛：「你講乜呀？」完全接唔上金剛的對白，節目組亦在宣傳片中標注「要睇字幕的飲食節目」。不過金剛卻能講出正統廣東話粗口，更在節目中更好奔放爆粗，許綽婷笑問：「你成日講粗口㗎？」金剛秒回：「我都唔X講粗口嘅﹗XX！」笑爆全場，有網民指聽到金剛講粗好有親切感﹗
24歲「嫩版蒙嘉慧」許綽婷 疫情下遊台灣
現居於台灣的港妹許綽婷（Avenna，暱稱AV）是一名旅遊KOL兼 Youtuber，2019年開始為香港的電視台拍攝台灣旅遊節目，包括J2的《背包女行》、《眼睛去旅行》和《台灣甜蜜密》等，去年更首次踩入ViuTV，主持ViuTV新節目《當遊客不存在》，為節目走訪港人「鄉下」之一的台灣，探索一下在疫情下不再逼滿遊客的各個台灣旅遊熱點！今年又拍攝了《不一樣的節日》。
許綽婷分享在地台灣味
在香港出世和長大的許綽婷，在18歲時獨自前往台中的亞洲大學修讀外文系，至今已有六年，前年她畢業後便開設了Youtube頻道，開始做全職Youtuber。許綽婷在她的 Youtube 頻道中記錄了她在台灣的生活點滴，她透露頻道中的影片全部都是由她親自拍攝、剪接和後製。