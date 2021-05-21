金剛孖許綽婷拍Viu飲食節目《掃街達人》 網民爆將回巢幫志偉？ 金剛現身親回

金剛孖駐台靚港女許婥婷（AV）飲食節目《掃街達人》，緊接《ERROR自肥企画》播出，網民在Viu的FB留言表示期待，不過有網民指傳聞金剛接受曾志偉邀請將會返無綫拍綜藝節目，引來不少網民話對金剛好失望，金剛即現身親自回覆！

撰文：東方新地｜圖：ViuTV《掃街達人》截圖、金剛IG