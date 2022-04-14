愛回家｜金城安識新女向Bonnie示威 要活得比你好 一連多集講「安Bon戀」

之前講到金城安隔空見到Bonnie同蔥頭親熱，相信二人已撻著，身在吳旺達的金城安及後全副精神投入工作，獲處長委以重任，派他回港招攬人才去吳旺達工作，衣錦還鄉﹗今周一連多集講「安Bon戀」，究竟是蔥頭得米還是金城安能重奪Bonnie歸呢？