愛回家｜金城安識新女向Bonnie示威 要活得比你好 一連多集講「安Bon戀」
劇迷求金城安Bonnie復合 監製唔想又係happy ending？
蔥頭（丘梓謙飾）對Bonnie（林凱恩飾）擺明有意，不但陪傾心事，又配合做場戲令金城安（周嘉洛飾）死心，最後更假戲真嘴，令遠方的金城安死心﹗除了「襲水CP」，呢段三角戀都是劇迷最關心的﹗劇迷對蔥頭介入反應好大，更一度以棄劇來求監製安排安仔Bonnie復合，當時監製回應指無理由次次happy ending，周嘉洛同丘梓謙都話唔知劇情發展如何，大賣關子﹗今周劇情再次返到呢條感情線上﹗
愛回家1565集「我要活得比你好」
金城安在尚善家中重遇Bonnie，因不想被她看到自己的醜態，故此悉心妝扮，最終卻枉費心機。金城安及後向璟風借得漂亮服裝，決定找機會再見Bonnie。金城安聯同子孝到片場探班，欲向Bonnie展示吳旺達領事的身分……金城安聽從凌凌、壯等人的建議，決定要設法向Bonnie證明自己活得比她好，遂想找女生約會，並拍下照片向Bonnie示威……
金㙎安：我要話畀人聽，唔見咗嘅嘢要自己攞番﹗
朱凌凌忍唔住話安仔：「其實Bonnie一早放低咗你，你唔好再介意人哋點睇你啦﹗」金㙎安憤然話：「我要話畀人聽，唔見咗嘅嘢要自己攞番﹗」（圖片來源：《愛回家之開心速遞》截圖）
金城安片場展示吳旺達勇士勛章
金城安其實一直未能忘情，但因深信蔥頭乘虛而入對Bonnie窮追不捨，所以Bonnie才堅決向金城安提出分手﹗金城安心裡一直好掛住Bonnie，卻礙於面子唔敢追番Bonnie﹗就在重遇Bonnie時更清楚自己深愛著她﹗為了展示今時唔同往日，金城安去片場展示實力…
金城安向蔥頭挑機點知…
金城安為了展示「活得比你好」，不但刻意打扮成熟西裝骨骨到片場去「偶遇」Bonnie，剛好遇上蔥頭，即主動挑機拗手瓜，希望能在Bonnie面前表現一下，蔥頭一口答應，金城安卻一嘢被蔥頭K.O.，在一眾記者前慘敗﹗同時金城安又扮約女製造有新歡假象，向Bonnie示威，點知…
記者全程直擊 金城安好失威
本周劇透：
第1566集 – 人間富貴君播出日期:2022.04.15 (五)
若水與英進等人聊天，談及呂氏集團太子女的傳聞，有指她不想繼承父親衣缽，到了一家公司當小職員，而且她為人低調，外界也不知道其模樣。若水、栢菲發現種種跡象，懷疑冠君其實是有錢人，及後與Rebecca等暗中觀察，越發覺得冠君殊不簡單，她們不想被冠君看扁，欲與她一比派頭……若水等後來懷疑冠君就是呂氏集團的太子女，紛紛對她避而遠之……
第1567集 – 家有科莫多龍 播出日期:2022.04.16 (六)
城安欲尋回當日送給若水的科莫多龍蛋，原來吳旺達當局發現有一顆受精蛋不翼而飛。樹根提到城安帶蛋回來的翌日曾發現蛋殼碎，懷疑有人已把蛋吃掉。樹根等人發現種種蛛絲馬跡，懷疑家中有老鼠。及後，樹根驚見家中原來有一條科莫多龍。城安不敢向吳旺達方面報告真相，遂與樹根等暫時照顧科莫多龍，尚善堅持要城安送牠回去，此時卻發生意外狀況……
第1568集 – 盲親試愛播出日期:2022.04.17 (日)
Candy勸服Bonnie陪她參加聯誼活動「盲親試愛」，參加者要於看不到對方樣貌的情況下交談，如覺得對方合得來，便可相約到酒店共度三日兩夜，加深了解。Candy、Bonnie分別在獨立房間與聯誼對象交談，起初並沒有合得來的人，及後終於遇上頗為談得來的對象。Candy、Bonnie各自跟對象見面，怎料他們竟都是認識之人……
常見問題
《愛回家》金城安有新歡嗎?
《愛回家》第1565集劇情講述金城安回港後終於再遇Bonnie，更要向Bonnie證明……詳情請看
《愛回家》Bonnie會放低安仔另結新歡嗎?
《愛回家》今個星期日播放的第1568集劇情講述Bonnie與Candy一同參加一場三日兩夜的聯誼活動……詳情請看