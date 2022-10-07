愛回家｜蔥頭Bonnie終於拍拖「安Bon戀」正式玩完？ 網民反而跪求復合！
愛回家| 1738集劇情劇透：Bonnie帶蔥頭回家見家長？
道德、容儀懷疑最近容光煥發的Bonnie有新戀情，雖然他們一度誤會對方為金城安，但最後發現金城安依然在吳旺達公幹。此外，兩人在暗中觀測Bonnie，發現她經常與人密密煲電話粥！在兩人的密切跟蹤後，發現原來Bonnie的男朋友就係佢！
預告片：
一文還原「安Bon戀」玩完始末
早在今年年初「安Bon戀」的告終是由於金城安（周嘉洛 飾）到吳旺達公幹，與Bonnie展開異地戀，Bonnie為了安仔半夜起身傾視像傾電話努力維繫，可惜金城安不珍惜，更完全不明白女友的真正所需，結果Bonnie心淡提出分手，金城安卻質問對方：「點解你要逼我呀？」到分手一刻都唔知衰啲乜？
蔥頭Bonnie傳緋聞金城安勁緊張
Bonnie提出分手引來不少閒話，在片場遭受別人冷言冷語，蔥頭明白Bonnie心情，主動開解她，Bonnie向他吐出心底話，指不明當她很在意金城安時，對方卻一再令她失望，到她決定分開，金城安才重視呢段情，講時激動落淚，蔥頭暖男上身擁抱安慰，卻被狗仔隊影到並成為雜誌封面﹗
金城安赴洋訴苦 家人朋友不勝其煩
金城安聽聞Bonnie跟蔥頭傳出緋聞，大為緊張，不斷越洋搵家人訴苦，家人不勝其煩﹗金城安又不斷向朋友追問詳情，令眾人都怕咗佢。
Bonnie、蔥頭借位變真咀
朱凌凌、頭皮希望金城安可脫離情傷重新振作，獲《揸流灘》劇情啟發，打算為Bonnie「物色」一位男友，要讓金城安接受她已開始新戀情的事實……同一時間Bonnie亦希望令金城安死心，所以同朱凌凌合謀，假裝同蔥頭是情侶，借位拍下親暱照片，然後發給金城安﹗
Bonnie本計劃和蔥頭借位扮親吻，而同步朱凌凌以視像電話現場直擊給金城安睇，好令他死心，點知現場突然有老鼠出現，令假錫變真錫，親吻畫面震撼所有人，包括觀眾﹗
劇迷求金城安Bonnie復合 監製唔想又係happy ending？
蔥頭（丘梓謙飾）對Bonnie（林凱恩飾）擺明有意，不但陪傾心事，又配合做場戲令金城安（周嘉洛飾）死心，最後更假戲真嘴，令遠方的金城安死心﹗除了「襲水CP」，呢段三角戀都是劇迷最關心的﹗劇迷對蔥頭介入反應好大，更一度以棄劇來求監製安排安仔Bonnie復合，當時監製回應指無理由次次happy ending，看來兩人復合無望！
網民不滿拆散「安Bon戀」揚言罷睇
網民相當不滿「安Bon戀」被拆散，並揚言罷睇，紛紛留在無綫社交平台留言「快啲畀番個安Bon我哋」、「編劇好殘忍，拆散安Bon」、「如果唔復合嬲死編劇」、「唔復合我就罷睇《愛回家》」，亦有網民撐撮合蔥頭同Bonnie，留言指：「Bonnie咁好唔好得番佢一個，同蔥頭都好襯」、「明白TVB想捧蔥頭，但如果咁樣安排佢乘虛而入，角色變討厭，好影響佢形象﹗」