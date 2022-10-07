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愛回家｜蔥頭Bonnie終於拍拖「安Bon戀」正式玩完？ 網民反而跪求復合！

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《愛回家之開心速遞》有多對CP都深受觀眾歡迎，其中「安Bon戀」的分手更曾一度惹起網民罷睇潮。雖然網民依然希望「安Bon戀」能夠復合，但劇中Bonnie（林凱恩 飾）已經放低舊戀情，與蔥頭發展曖昧的關係，於最新一集更加同蔥頭（邱梓謙 飾）有進一步的發展！

愛回家| 1738集劇情劇透：Bonnie帶蔥頭回家見家長？

道德、容儀懷疑最近容光煥發的Bonnie有新戀情，雖然他們一度誤會對方為金城安，但最後發現金城安依然在吳旺達公幹。此外，兩人在暗中觀測Bonnie，發現她經常與人密密煲電話粥！在兩人的密切跟蹤後，發現原來Bonnie的男朋友就係佢！

愛回家 Bonnie 預告片中Bonnie同蔥頭手牽手一起見家長，難道Bonnie男朋友就是蔥頭？
預告片中Bonnie同蔥頭手牽手一起見家長，難道Bonnie男朋友就是蔥頭？（圖片來源：[email protected] (official)）

預告片：

一文還原「安Bon戀」玩完始末

早在今年年初「安Bon戀」的告終是由於金城安（周嘉洛 飾）到吳旺達公幹，與Bonnie展開異地戀，Bonnie為了安仔半夜起身傾視像傾電話努力維繫，可惜金城安不珍惜，更完全不明白女友的真正所需，結果Bonnie心淡提出分手，金城安卻質問對方：「點解你要逼我呀？」到分手一刻都唔知衰啲乜？

愛回家 金城安 金城安被Bonnie提出分手，到分手都唔知自己衰乜﹗
金城安被Bonnie提出分手，到分手都唔知自己衰乜﹗（圖片來源：《愛回家》截圖）

蔥頭Bonnie傳緋聞金城安勁緊張

Bonnie提出分手引來不少閒話，在片場遭受別人冷言冷語，蔥頭明白Bonnie心情，主動開解她，Bonnie向他吐出心底話，指不明當她很在意金城安時，對方卻一再令她失望，到她決定分開，金城安才重視呢段情，講時激動落淚，蔥頭暖男上身擁抱安慰，卻被狗仔隊影到並成為雜誌封面﹗

愛回家 金城安 Bonnie連朋友都誤會佢，佢傷心向蔥頭訴苦﹗
Bonnie連朋友都誤會佢，佢傷心向蔥頭訴苦﹗（圖片來源：《愛回家》截圖）
愛回家 金城安 蔥頭一個暖男抱抱，被狗仔隊影到變成封面，同Bonnie忽然傳緋聞﹗
蔥頭一個暖男抱抱，被狗仔隊影到變成封面，同Bonnie忽然傳緋聞﹗（圖片來源：《愛回家》截圖）
愛回家 Bonnie 金城安 做埋雜誌封面﹗
做埋雜誌封面﹗（圖片來源：《愛回家》截圖）

金城安赴洋訴苦 家人朋友不勝其煩

金城安聽聞Bonnie跟蔥頭傳出緋聞，大為緊張，不斷越洋搵家人訴苦，家人不勝其煩﹗金城安又不斷向朋友追問詳情，令眾人都怕咗佢。

愛回家 金城安 金城安不斷赴洋追問家人及朋友，有關蔥頭和Bonnie不時在片場的情況，追問對方是否乘虛而入，大家都被仈城安煩到好困擾﹗
金城安不斷赴洋追問家人及朋友，有關蔥頭和Bonnie在片場的情況，追問對方是否乘虛而入，大家都被金城安煩到好困擾﹗（圖片來源：《愛回家》截圖）

Bonnie、蔥頭借位變真咀

朱凌凌、頭皮希望金城安可脫離情傷重新振作，獲《揸流灘》劇情啟發，打算為Bonnie「物色」一位男友，要讓金城安接受她已開始新戀情的事實……同一時間Bonnie亦希望令金城安死心，所以同朱凌凌合謀，假裝同蔥頭是情侶，借位拍下親暱照片，然後發給金城安﹗

愛回家 金城安 朱凌凌同頭皮去偷影Bonnie﹗
朱凌凌同頭皮去偷影Bonnie﹗（圖片來源：《愛回家》截圖）

Bonnie本計劃和蔥頭借位扮親吻，而同步朱凌凌以視像電話現場直擊給金城安睇，好令他死心，點知現場突然有老鼠出現，令假錫變真錫，親吻畫面震撼所有人，包括觀眾﹗

愛回家 Bonnie 金城安 本來只是借位﹗
本來只是借位﹗（圖片來源：《愛回家》截圖）
愛回家 Bonnie 金城安 就係呢一幕令金城安超激動﹗
點知借位變真錫﹗（圖片來源：《愛回家》截圖）
愛回家 Bonnie 金城安 金城安睇到眼火爆﹗
金城安睇到眼火爆﹗（圖片來源：《愛回家》截圖）

​​劇迷求金城安Bonnie復合 監製唔想又係happy ending？

蔥頭（丘梓謙飾）對Bonnie（林凱恩飾）擺明有意，不但陪傾心事，又配合做場戲令金城安（周嘉洛飾）死心，最後更假戲真嘴，令遠方的金城安死心﹗除了「襲水CP」，呢段三角戀都是劇迷最關心的﹗劇迷對蔥頭介入反應好大，更一度以棄劇來求監製安排安仔Bonnie復合，當時監製回應指無理由次次happy ending，看來兩人復合無望！

Bonnie 金城安 周嘉洛病癒後復工，精神奕奕，他表示暫時為《愛回家》開工，新劇《曙光》及《回歸》則未知何時復工﹗
周嘉洛近年獲無綫重用，密密擔任多套劇集重要角色，難以抽時間拍攝《愛回家》！（圖片來源：[email protected]@kalok_）

網民不滿拆散「安Bon戀」揚言罷睇

網民相當不滿「安Bon戀」被拆散，並揚言罷睇，紛紛留在無綫社交平台留言「快啲畀番個安Bon我哋」、「編劇好殘忍，拆散安Bon」、「如果唔復合嬲死編劇」、「唔復合我就罷睇《愛回家》」，亦有網民撐撮合蔥頭同Bonnie，留言指：「Bonnie咁好唔好得番佢一個，同蔥頭都好襯」、「明白TVB想捧蔥頭，但如果咁樣安排佢乘虛而入，角色變討厭，好影響佢形象﹗」

金城安 《愛回家》成功捧紅多對熒幕CP，金城安和Bonnie是其中一對，相當受觀眾歡迎﹗
《愛回家》成功捧紅多對熒幕CP，金城安和Bonnie是其中一對，相當受觀眾歡迎﹗（圖片來源：FB＠林凱恩）
愛回家 金城安 安排金城安「回家」原來要被Bonnie怒斬戀情﹗
安排金城安「回家」原來要被Bonnie怒斬戀情﹗（圖片來源：《愛回家》截圖）

圖片來源：《愛回家》截圖、[email protected]@kalok_、FB＠林凱恩

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