愛回家｜蔥頭Bonnie終於拍拖「安Bon戀」正式玩完？ 網民反而跪求復合！

《愛回家之開心速遞》有多對CP都深受觀眾歡迎，其中「安Bon戀」的分手更曾一度惹起網民罷睇潮。雖然網民依然希望「安Bon戀」能夠復合，但劇中Bonnie（林凱恩 飾）已經放低舊戀情，與蔥頭發展曖昧的關係，於最新一集更加同蔥頭（邱梓謙 飾）有進一步的發展！