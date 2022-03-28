金城武遭前空姐爆料 被指係雙面人 重溫前國泰空姐揞名爆10大藝人機艙惡行
金城武 被指簽名後投訴空姐
作風一向低調的金城武近年處於「神隱」狀態，少有拍戲或公開露面，近日他卻成為了網民熱烈討論的焦點，原因是有一名自稱前空姐的內地網紅，拍片透露有兩名前空姐同事在工作時，曾遇到搭乘飛機的金城武，即興奮上前向對方要簽名，當時金城武非常客氣地簽了名，但在下機前，他卻用日文向乘務長投訴，指控該兩名空姐打擾到他休息。
網友力撐金城武冇做錯
前空姐在言語間暗指金城武人前人後兩個樣，十足「雙面人」，但網友幾乎是一面倒支持金城武，紛紛留言表示「簽名是禮貌，投訴是原則」、「打擾別人還不讓投訴？」、「作爲在執勤的空姐身份確實打擾了」、「金城武冇做錯，仲想公審人」等等，被網友圍插的前空姐據知已刪除了影片，而金城武未有就事件作出回應。
網民重提梁詠琪事件 GiGi曾平反
亦有網民重提梁詠琪在2006年被空姐爆料，指她大方與空姐合照後，卻向航空公司投訴自己受到騷擾，導致該名空姐被炒，去年曾有專欄作家重提事件為梁詠琪平反，指與梁詠琪談及此事時，她承認真有其事，並表示事件發生在2000年，當時她在飛機上睡覺，卻被一名空姐叫醒索求合照，她拒絕後並無投訴，但事件被該名空姐的上司目擊，因此空姐事後難逃被「照肺」。
重溫前國泰空姐揞名爆10大藝人機艙惡行
國泰近年大裁員，大批空姐頓失工作。有自稱莎姐（阿Sa）的空姐，被裁後索性轉行做youtuber，開live暢談空中服務員在機艙上遇到的奇人奇事。
最討厭明星乘客第10位：「大笑姑婆」
前國泰空姐阿Sa揞名爆明星客的種種惡行，直指以「大笑姑婆」形象見稱的女星，其實人前人後兩個樣。空姐阿Sa爆料指一位以「大笑姑婆」形象見稱女星，有空姐是她的小粉絲，但每次上機個女星都瞓咗覺，直到落機終於可以影番張合照，點知個女星就好晦氣話：「影喇影喇咁想影！」空姐小粉絲當堂嚇一嚇，自此割席不再喜歡個女星。
最討厭明星乘客第9位：「自私黑超大導演」
至於這位「自私導演」，在東京坐飛機香港時，阿Sa就見到「自私導演」攜帶超大型陶瓷藝術品上飛機，外面只拿薄身發泡膠包住。不過因為體積太大超出限制，被要求送去寄艙。最後到香港後缺乏保護的陶瓷藝術品破碎，倒轉頭反而要求航空公司賠償，更Call齊記者求關注。阿Sa就話：「既然你件物件咁貴重，係咪應該買保險呢？」
最討厭明星乘客第8位：「豪門千金」
豪門千金坐頭等，每5分鐘就按一次服務鈴，卻不是什麼緊要事情，通通都是雞毛蒜皮的小事；而且去廁所仲要求要空姐Block住廁所，空姐連休息時間都沒有！阿Sa就感嘆其實頭等艙仲有其他乘客，不可能全副心力招呼你一人，並笑言道：「平時冇乜人留意佢，想要attention seeking掛！」
最討厭明星乘客第7位：「暴躁學者」
雖然不算娛樂圈中人，不過這名學者以鬧人見稱，引經據典見人就鬧。阿Sa話有次香港飛台北班機，「暴躁學者」見延遲起飛就開始瘋狂鬧人，阿Sa唯有拖得就拖，希望對方可以冷靜下來。不過都算神翻轉，「暴躁學者」火爆完之後，阿Sa禮貌講句對不起，對方都相當熱誠地握握手，連阿Sa都話「粗聲粗氣唔代表心地唔好。」
最討厭明星乘客第5、6位：「踢波阿伯x2」
兩個踢波阿伯好朋友孖住上榜，因為有一次兩個阿伯同一班機，態度超惡頂，阿Sa在阿伯身邊經過，阿伯即刻好惡喝停：「喂，攞杯水畀我！」，打份工當然只能夠乖乖照做……
而另外一位阿伯都相當極品，阿Sa準備出發去馬爾代夫時見到阿伯與他老婆。阿Sa禮貌打招呼問是否乘搭國泰的航班，卻被對方惡言回應：「唔搭你哋仲有其他機咩？」不過他老婆就毫不給臉，直接一句「有啊」回應，認真落面！
最討厭明星乘客第4位：「心急人上」
阿Sa表示「心急人上」有幾單八卦是非曾經見報，本身在航空界中相當出名。有次「心急人上」心急上機，空姐上前查看登機證帶位，卻不料「心急人上」疑似嫌空姐手腳慢，從空姐手中搶過登機證自己找位置，空姐感覺自然不會舒服。雖然阿Sa都話感覺麻麻，不過見到「心急人上」近年家庭美滿，都祝願對方更加穩重，行為變得更加好。
最討厭明星乘客第3位：「數字先生」
有次這位數字先生同老婆由香港去倫敦，因有位空姐撞到他手臂，期後火爆的數字先生大罵：「我屋企工人都無你咁蠢！」該名空姐難過得匿埋一邊狂喊，機艙長在該程航機將她調往另一個機艙位置。
最討厭明星乘客第2位：「投胎餓鬼」
前空姐阿Sa憶述幾年前，曾serve過一位藝人，取名「投胎餓鬼」，指當時該名藝人與家人一齊坐商務，本身已經食咗好多嘢，之後佢再嗌嘢食，但所點的飛機餐已派完，結果即場「發爛渣」，更將餐牌拋上枱面，再呼喝空姐：「無嘢啦，走啦！」阿Sa指「餓鬼投胎」早前在澳門也曾發生令人側目的事件。
最討厭明星乘客第1位：「Fashion西客」
前空姐阿Sa指航空界最討厭嘅人第1位，非潮流西客莫屬！阿Sa說：「所有空姐見到呢個人都頭痛，講粗口惡言侮辱乜都齊，掉嘢都好閒，試過有次call保安，機長行埋去，你估佢點講？『You are just my driver！』不過唔知點解，佢又冇畀呢間航空公司blacklist，佢而家生咗個女，或者可以對人nice啲啦。」但以往惡行絕對喺空姐眼中出晒名！
睇頒獎禮再爆「張生」人品差 茅頭直指張振朗
去年看完《萬千星輝頒獎典禮2020》後，阿sa又有料爆，爆當屆有獎攞的「張生」、「龔小姐」鮮為人知的秘聞，疑似指張振朗及龔嘉欣。
「張生」見高拜見低踩
前國泰空姐阿Sa開咪分享對《萬千星輝頒獎典禮2020》觀後感，奪得「最受歡迎電視男角色」的張振朗，台上發表感言時一度眼濕濕仲話：「我家人教導我一定要識尊重別人，別人先識尊重你」得到不少掌聲，不過前國泰空姐阿Sa就坦言對「張生」冇乜好感，原因是有一臨記朋友，電視城接觸不少藝員，阿Sa問呢位朋友全行邊個最乞人憎，得到答案是「張生」，因為「張生」在片場愛扮大哥，而且見高拜見低踩，並不是電視機前所見的謙虛有禮，並指一早上位的前輩級黎耀祥人前人後一樣有禮，對上下一視同仁，當年得視帝連不同廠的清潔姐姐都過廠恭喜祥哥，阿Sa直指：「張生應該學吓嘢，要喺公司上下都對你尊重，你對人要一視同仁。」
爆龔嘉欣為事業放棄愛情
阿Sa又指有一位大馬空姐好友認識當地豪門auntie，爆料指龔嘉欣本來有位富二代男友，更已談婚論嫁，更收到她嫁入豪門的喜訊，但最後龔嘉欣為事業棄愛情，阿Sa話：「龔嘉欣原本可以嫁入豪門，不過對自己嘅職業好執著。」阿Sa又讚龔嘉欣上台的得獎感言夠真摯，比攞大獎的「哨牙妹」感人得多。