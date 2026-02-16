《金多寶》李尚正蝦頭獻唱「當晚與你記住羅家英」網民激讚：同原唱有得揮
賀歲喜劇電影《金多寶》話題不斷，其中在網上公開一段「當晚與你記住羅家英」唱K片段爆紅，李尚正（阿正）與楊詩敏（蝦頭）在片中飾演一對問題夫妻，兩人搞笑功力十足，成功令觀眾捧腹大笑！
連原唱泳兒都大讚！
阿正與蝦頭以誇張搞笑的方式演唱泳兒經典作品《我的回憶不是我的》，兩人的默契十足表現令原唱者泳兒都忍不住大讚。網民紛紛留言大讚「呢part勁好笑」、「正哥同原唱有得揮」，更有觀眾細心發現「阿正哥做埋啲小動作真係好似lok man」，對兩人的細緻演技表示佩服。不少網民更笑言「我好佩服佢地忍到笑 😂 勁專業」，認為兩人能在搞笑演出中保持專業態度實屬難得，甚至有人要求「呢隻歌要出個full version MV」。
蝦頭神似葉璇引熱議 港產片經典場面重現
有趣的是，網民更發現蝦頭在某些角度竟然神似「肥板葉璇」，紛紛留言「蝦頭好嘢!有嗰種類型的神韻」。網民更認為這種搞笑橋段正是「香港電影就係需要依種經典場面」，體現了港產片獨有的幽默感和親民特色，令人回想起昔日港產片的黃金年代。
李尚正蝦頭夫妻檔默契十足 專屬情歌感動觀眾
在《金多寶》中，阿正與蝦頭飾演的林肯和文珊這對夫妻，擁有專屬情歌《我的回憶不是我的》。這首歌見證了文珊對偶像林肯從傾慕到熱戀的過程，但隨著現實壓力兩人漸行漸遠，內斂的林肯將對妻子的愛意深藏心底。導演翁子光巧妙地透過音樂串連起兩人的情感變化，而一場「別墅謊言」更成為他們重修舊好的轉捩點，令觀眾在笑聲中感受到真摯的夫妻情深。
阿正大讚蝦頭做老婆 拍檔關係延續銀幕外
阿正在媒體訪問中坦言對與蝦頭合作感到興奮，「當我知道戲入面蝦頭做我老婆，曾經有一刻係好開心，而且直到現在都係好興奮！」兩人向來以搞笑見稱，這次在銀幕上首度飾演夫妻更是火花四濺，成功打動觀眾的心。
資料或影片來源：原文刊於新假期