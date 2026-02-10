金多寶｜蝦頭妹頭世紀合體演姊妹 有傳呢位加入組三母女 李尚正：街坊都認錯
賀歲片《金多寶》首映禮上演真人版「三角關係」！李尚正左擁右抱與「新歡」楊詩敏（蝦頭）和「舊愛」盧頌茵（妹頭）同場受訪，風騷正爺笑話連連。更令人驚喜的是，網民發現蝦頭和妹頭撞樣程度驚人，加上傳聞中的盧宛茵客串，三人有望組成「三母女」組合，引發網民熱烈討論。
李尚正主動加吻戲被蝦頭推開
在《金多寶》中與蝦頭演夫妻的李尚正，竟然被爆主動加戲！蝦頭在首映禮上大爆內幕：「佢自己加咀戲呀，話中六合彩嗰下咀落嚟，但我係推開佢嘅，唔知最後有冇剪走。」阿正則強調是劇情需要，理直氣壯地解釋：「中六合彩8,000萬，梗係要錫老婆一啖。」當被問到是否螢幕初吻時，他答得模稜兩可：「嚴格嚟講係，但實質又好似唔係。」這個曖昧回應更加引起現場記者和網民的好奇心。
蝦頭妹頭撞樣演姊妹被讚世紀合體
最令人驚喜的是，一直被網民指「撞樣」的蝦頭和妹頭在戲中真的合演姊妹！客串演出的妹頭形容這次合作是「世紀合體」，興奮地說：「網民都話係世紀合體，好多人都話我哋係兩姊妹，仲有媽媽盧宛茵，鐵三角組合。」蝦頭亦認同兩人相似度極高，笑言：「餅印一樣。」李尚正更加應道：「唔止係我，連街坊都認錯。」這個意外發現令不少觀眾期待她們在戲中的姊妹情深演出。
盧宛茵客串做阿媽角色
雖然目前沒有劇照曝光，但據傳盧宛茵會在《金多寶》中客串演出，更有可能飾演蝦頭和妹頭的媽媽角色。如果消息屬實，加上兩人本身的相似外貌，這個「三母女」組合將會成為電影的一大看點。網民對此非常期待，紛紛留言表示：「三個人真係好似一家人」、「盧宛茵做阿媽最啱」、「希望有更多戲份」。這個意外的演員組合搭配，為本來已經星光熠熠的《金多寶》增添更多話題性。
李尚正承諾票房破三億著泳褲謝票
談到宣傳策略，李尚正更是豪氣十足地承諾，如果《金多寶》票房能夠突破3億，他會穿著泳褲謝票！不過他狡猾地補充：「但不限定甚麼貨幣。」這個充滿幽默感的承諾立即引起現場哄堂大笑，也為電影增加了不少宣傳話題。網民對此反應熱烈，有人開玩笑說：「希望係港幣唔係越南盾」、「正爺真係夠搞笑」。
圖片來源：YouTube@魔方全媒、IG@thesnowballonasunnyday、《金多寶》預告片截圖、FB@妹頭 ．盧頌恩、YouTube@Channel Gary Yeung、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期