金多寶｜蝦頭妹頭世紀合體演姊妹 有傳呢位加入組三母女 李尚正：街坊都認錯

賀歲片《金多寶》首映禮上演真人版「三角關係」！李尚正左擁右抱與「新歡」楊詩敏（蝦頭）和「舊愛」盧頌茵（妹頭）同場受訪，風騷正爺笑話連連。更令人驚喜的是，網民發現蝦頭和妹頭撞樣程度驚人，加上傳聞中的盧宛茵客串，三人有望組成「三母女」組合，引發網民熱烈討論。