《金多寶》許冠文古天樂阿Sa驚喜客串預告曝光！導演翁子光爆料選角內幕

最新娛聞
東方新地

廣告

翁子光首部賀歲片《金多寶》驚喜曝光三大重量級客串陣容！許冠文、古天樂、蔡卓妍齊齊現身助陣，令這部2月13日上映的家庭喜劇星光熠熠。導演翁子光更親自解釋選角心得，透露許冠文已成為香港電影不可或缺的「符號」，而古天樂的加入更象徵對香港電影精神的全力支持。

許冠文成香港電影符號 翁子光大讚無可取代

導演翁子光在分享選角心得時，對許冠文讚不絕口。他透露在《金多寶》中，許冠文飾演林氏一家的「隱藏大boss」爺爺角色，是整個家庭的精神支柱。翁導直言「呢個角色非許冠文莫屬」，更形容許冠文「絕對係香港演員嘅一個符號」。他解釋：「自從《破·地獄》後，許冠文經已成為新一代觀眾心目中香港『戲骨』的代表。即使年輕一代未必熟悉佢早年嘅《半斤八兩》或者《摩登保鏢》，但係今日一提到許冠文，大家會即刻聯想到『呢個就係爺爺』嘅感覺。」

許冠文親自建議結局 開拍前多次討論劇本

更令人驚喜的是，許冠文雖然只是特別客串，但對電影相當緊張和投入。翁子光透露許冠文在開拍前多次與他討論劇本內容，現在電影中既溫暖感人又充滿驚喜的結局，正是由許冠文親自建議。翁導表示相當享受與許冠文就故事發展進行深入討論，這種專業態度和創作熱誠令他印象深刻。二人之前在《風再起時》合作過，更為許冠文摘下金像獎最佳男配角獎項，今次再度攜手合作默契十足。

古天樂二話不說答應客串 首度正式結片緣

古天樂的加入同樣令人期待萬分。翁子光透露他與古天樂經常私下討論香港電影現況，形容自己是「跟著他後面奔跑」，希望為香港電影努力。翁導更讚揚古天樂「唔單只係演員，更加係全面嘅電影人」。今次古天樂二話不說答應客串，對翁導來說象徵對香港電影精神的支援與扶持，亦成就二人首度正式結片緣的珍貴機會。之前一直有人猜測借錢給翁導開拍《正義迴廊》的神秘K先生正是古天樂，今次合作更添話題性。

阿Sa百忙中抽時間客串 翁子光印象難忘

蔡卓妍（阿Sa）的參與同樣令翁子光感動不已。翁導表示一直期待與阿Sa在喜劇方面有所合作，今次終於迎來最適切的機會。他特別提到阿Sa在百忙之中仍抽時間客串演出，這份心意讓他印象難忘。加上其他重量級演員如鮑起靜、陳輝虹等圈內友好的加入，為電影帶來無可取代的親切感和親和力。翁子光強調選角過程意外順利，因為這班演員本身就是觀眾「有感覺」的人，無論在網絡世界或日常生活中都令人覺得熟悉而溫暖。

翁子光自資拍攝不怕蝕錢 堅持香港電影精神

談到今次自資拍攝電影，翁子光不諱言當下香港電影處於低谷，觀眾習慣短劇、不看長片，但他的想法卻是「衰到貼地就要拍」。他不希望唱高調口號，希望用作品表現這份精神，強調「香港觀眾永遠喜歡睇香港電影，只要拍得好，佢哋就會入場支持，好似《破·地獄》、《九龍城寨之圍城》證明咗呢樣野」。翁導更揚言今次《金多寶》的回收及盈利一定會放在日後自己公司出品的電影上，持之以恆令香港電影繼續發光發熱。

8,888萬頭獎引發家庭風波 《金多寶》劇情曝光

《金多寶》故事圍繞六合彩展開，講述金梅娣（金燕玲飾）託孫女林天晴（鍾雪瑩飾）用同一組幸運數字投注長達十多年。天意弄人，在農曆新年「金多寶」這一期，天晴因故未能下注，這組數字竟開出獎金高達8,888萬的頭獎。天晴不忍戳破嫲嫲美夢，向片場同事黎祖謙（呂爵安飾）借來拍攝用的別墅，謊稱是用中獎獎金購買。一家人搬進別墅後關係逐漸回暖，但一場意外最終揭穿這場善意的「別墅謊言」，究竟結局如何令人期待。

金多寶 許冠文 阿Sa百忙中抽時間客串（圖片來源：大會提供）
阿Sa百忙中抽時間客串（圖片來源：大會提供）
金多寶 許冠文 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
金多寶 許冠文 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
金多寶 許冠文 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
金多寶 許冠文 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
金多寶 許冠文 （圖片來源：《金多寶》預告截圖）
（圖片來源：《金多寶》預告截圖）
金多寶 許冠文 （圖片來源：《金多寶》預告截圖）
（圖片來源：《金多寶》預告截圖）
金多寶 許冠文 （圖片來源：《金多寶》預告截圖）
（圖片來源：《金多寶》預告截圖）
金多寶 許冠文 （圖片來源：《金多寶》預告截圖）
（圖片來源：《金多寶》預告截圖）

圖片來源：大會提供、《金多寶》預告截圖資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 