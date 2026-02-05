《金多寶》許冠文古天樂阿Sa驚喜客串預告曝光！導演翁子光爆料選角內幕

翁子光首部賀歲片《金多寶》驚喜曝光三大重量級客串陣容！許冠文、古天樂、蔡卓妍齊齊現身助陣，令這部2月13日上映的家庭喜劇星光熠熠。導演翁子光更親自解釋選角心得，透露許冠文已成為香港電影不可或缺的「符號」，而古天樂的加入更象徵對香港電影精神的全力支持。