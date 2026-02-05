《金多寶》許冠文古天樂阿Sa驚喜客串預告曝光！導演翁子光爆料選角內幕
許冠文成香港電影符號 翁子光大讚無可取代
導演翁子光在分享選角心得時，對許冠文讚不絕口。他透露在《金多寶》中，許冠文飾演林氏一家的「隱藏大boss」爺爺角色，是整個家庭的精神支柱。翁導直言「呢個角色非許冠文莫屬」，更形容許冠文「絕對係香港演員嘅一個符號」。他解釋：「自從《破·地獄》後，許冠文經已成為新一代觀眾心目中香港『戲骨』的代表。即使年輕一代未必熟悉佢早年嘅《半斤八兩》或者《摩登保鏢》，但係今日一提到許冠文，大家會即刻聯想到『呢個就係爺爺』嘅感覺。」
許冠文親自建議結局 開拍前多次討論劇本
更令人驚喜的是，許冠文雖然只是特別客串，但對電影相當緊張和投入。翁子光透露許冠文在開拍前多次與他討論劇本內容，現在電影中既溫暖感人又充滿驚喜的結局，正是由許冠文親自建議。翁導表示相當享受與許冠文就故事發展進行深入討論，這種專業態度和創作熱誠令他印象深刻。二人之前在《風再起時》合作過，更為許冠文摘下金像獎最佳男配角獎項，今次再度攜手合作默契十足。
古天樂二話不說答應客串 首度正式結片緣
古天樂的加入同樣令人期待萬分。翁子光透露他與古天樂經常私下討論香港電影現況，形容自己是「跟著他後面奔跑」，希望為香港電影努力。翁導更讚揚古天樂「唔單只係演員，更加係全面嘅電影人」。今次古天樂二話不說答應客串，對翁導來說象徵對香港電影精神的支援與扶持，亦成就二人首度正式結片緣的珍貴機會。之前一直有人猜測借錢給翁導開拍《正義迴廊》的神秘K先生正是古天樂，今次合作更添話題性。
阿Sa百忙中抽時間客串 翁子光印象難忘
蔡卓妍（阿Sa）的參與同樣令翁子光感動不已。翁導表示一直期待與阿Sa在喜劇方面有所合作，今次終於迎來最適切的機會。他特別提到阿Sa在百忙之中仍抽時間客串演出，這份心意讓他印象難忘。加上其他重量級演員如鮑起靜、陳輝虹等圈內友好的加入，為電影帶來無可取代的親切感和親和力。翁子光強調選角過程意外順利，因為這班演員本身就是觀眾「有感覺」的人，無論在網絡世界或日常生活中都令人覺得熟悉而溫暖。
翁子光自資拍攝不怕蝕錢 堅持香港電影精神
談到今次自資拍攝電影，翁子光不諱言當下香港電影處於低谷，觀眾習慣短劇、不看長片，但他的想法卻是「衰到貼地就要拍」。他不希望唱高調口號，希望用作品表現這份精神，強調「香港觀眾永遠喜歡睇香港電影，只要拍得好，佢哋就會入場支持，好似《破·地獄》、《九龍城寨之圍城》證明咗呢樣野」。翁導更揚言今次《金多寶》的回收及盈利一定會放在日後自己公司出品的電影上，持之以恆令香港電影繼續發光發熱。
8,888萬頭獎引發家庭風波 《金多寶》劇情曝光
《金多寶》故事圍繞六合彩展開，講述金梅娣（金燕玲飾）託孫女林天晴（鍾雪瑩飾）用同一組幸運數字投注長達十多年。天意弄人，在農曆新年「金多寶」這一期，天晴因故未能下注，這組數字竟開出獎金高達8,888萬的頭獎。天晴不忍戳破嫲嫲美夢，向片場同事黎祖謙（呂爵安飾）借來拍攝用的別墅，謊稱是用中獎獎金購買。一家人搬進別墅後關係逐漸回暖，但一場意外最終揭穿這場善意的「別墅謊言」，究竟結局如何令人期待。