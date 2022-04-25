金宵大廈2｜蔡嘉欣空肚演吃播主Jessica F、加入TVB三年甘願做「拜金女」
《金宵大廈2》轉眼間已經來到第八個單元〈吃播〉，故事參考韓國轟動一時的「N號房事件」輿論去創作，劇中吃播主Jessica F因為疑似是被迫做「大胃王」瘋狂進食，而引致甘仔（丁子朗飾）以及彈彈珠（阮兒 飾）等網民前往救援…單元第一集Jessica F喝下一碗迷之湯後更吐出疑似人類牙齒，非常嘔心！原來一直矇面的Jessica F是由蔡嘉欣飾演！
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蔡嘉欣《金宵大廈2》記者會公開身份
在單元〈吃播〉播放當晚的中午，蔡嘉欣在記者會上公開自己是「吃播主」的身份，更笑言每次拍攝都會空著肚子去，最誇張一次是要吃全只油雞，一臉都是油！但其實在劇中，觀眾看到最誇張的一定是該集尾聲的「迷之湯」，她喝完更吐出類似人類牙齒的物件，非常嘔心。
蔡嘉欣現實中都係「拜金KOL」
參選香港小姐後加入TVB約三年的的蔡嘉欣入行前已是當紅KOL，是非多多被揭一大堆黑歷史，有指她因拜金而拋棄無綫藝人前男友吳子沖，並結識有錢ibanker新歡。雖然事後一再澄清，但「拜金」一詞從此與她劃上等號。近日她更善用封號，以「拜金系列」在YouTube拍片分享買名牌手袋的攻略，日前更拉埋《姊妹淘》好友陳詩欣組成「拜金組合」，大晒名牌手袋，「一睇呢個陣容就知我哋呢個拜金組合又Come Back喇！我哋依家已經變成拜金嘅No.1指標，拜金KOL！」期間，二人更狂曬手上的名牌包包，更笑言買袋分分鐘是「致富之道」，極力推介女士們入手！
睇返蔡嘉欣之前的報道：
蔡嘉欣入行兩年一直被封拜金女 為有米新歡狠飛舊愛 出自白文爆料圖洗底
男友租屋方便蔡嘉欣出入電視城
娛樂圈向來都是憎人富貴厭人貧，入行只有兩年的蔡嘉欣前年選港姐時已是當紅KOL，是非多多被揭一大堆黑歷史，有指她因拜金而拋棄無綫藝人吳子沖，並結識有錢ibanker新歡，男友更在將軍澳天晉租了一個月租近二萬五元的單位，方便她參選時出入將軍澳電視城。
蔡嘉欣社交網為自己平反
蔡嘉欣曾在社交網的限時動態中出po為自己大平反，她先是貼出一段有關網民指她「為識現任富貴男友而狠飛吳子沖」的報道，當時她說：「已經入行2年，相信大家對蔡嘉欣了唔深，我自己都學習了解自己多啲，從來都係一個唔喜歡解釋嘅人，所以藉住今次畀大家了解我多啲。」
蔡嘉欣：「分手原因唔想去回憶」
她續說：「簡單來說，5年前我係被分手的，分手原因我都唔想去回憶，畢竟已經事過境遷，放下雖則放下但朋友是做不來的，至於現任，係分手後一段時間因為緣分而結識的。謝謝大家的關心和理解，我會繼續努力做好自己的工作！」
蔡嘉欣澄清男友冇做過ibanker
蔡嘉欣曾拍片分享同男友Derek去酒店玩staycation時，亦有乘機在片中澄清Derek其實無做ibanker，而係做匯豐MT（管理培訓生）出身，之後跳過幾間銀行，職務比較接近業務銀行，cover過好多大型跨國企業，蔡嘉欣更指他以前幫公司搵幾千萬上落，不過現在他已轉行無再做銀行業。片中蔡嘉欣更透露兩人的初遇，是因為她在失戀後，被朋友帶去clubbing，而後透過朋友介紹認識。
網友為蔡嘉欣澄清
其實當年蔡嘉欣參選港姐時，被指「紅左之後拋棄舊愛去識ibanker」，已有網民立即幫佢澄清，話當年佢地一齊開網店兼同居，點知有一日男方突然講分手，搞到蔡嘉欣要喊住返娘家。後來睇IG留言，先知道原來係男方識咗第二個。
蔡嘉欣舊愛有份參演新劇《七公主》
而她這個前男友原來是TVB藝人吳子沖（Felix Ng），曾是青少年節目《Y Angle》的主持，在新劇《七公主》中，也有份飾演劍擊手兼物理治療師張文豪。2016年兩人都仲有一齊去韓國旅行，仲好sweet咁去花花cafe。直到同年10月，蔡嘉欣一個人出走新疆，而她亦曾在一段訪問中表示出走原因就係因為同男朋友分咗手，估計當時她所講嘅就係吳子沖。
常見問題
《金宵大廈2》〈吃播〉是參考那篇新聞？
〈吃播〉故事其實是參考韓國轟動一時的一單驚悚新聞⋯⋯詳情請看
蔡嘉欣飾演吃播主有什麼經歷？
蔡嘉欣透露每次拍攝都空肚子去，而觀眾必須留意該集的尾聲⋯⋯詳情請看
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