金宵大廈2｜ 吳家樂再演《城寨英雄》白面馮春美 驚嚇造型夠經典！
《金宵大廈2》的〈城寨英雄！GO〉竟然有吳家樂於2016年《城寨英雄》飾演的大奸狗馮春美！雖然早前憑《鐵拳英雄》的路向東引起關注，但白臉馮春美又真係營造到冷血陰險一面，吳家樂每集都化超厚粉底加個血色紅唇，配合其陰陽怪氣演繹，加埋拍攝時咁啱農曆七月鬼節，真係好嚇人！
《金宵大廈2》第三單元〈城寨英雄Go〉
現代世界某日，喜歡打機兼患有漸凍症的青年任天堂（劉頌鵬飾）失蹤，父親韋家雄只知任天堂最後出現的地方是金宵大廈網吧，而任天堂應是相約一夥網上認識的打機朋友在此相聚。韋家雄相信，任天堂與其網友都被虛擬的遊戲世界所帶走，決定登錄遊戲「城寨英雄GO」，尋找天堂的下落……
林子善飾演遊戲角色—城寨福利會副會長「畢得了」
即重溫吳家樂當日與王君馨在劇中的激戰場面：
白面吳家樂嚇親同事
當年吳家樂出席《城寨英雄》慶功晚宴時，曾提到憑白面「春美哥」角色受觀眾歡迎，吳家樂表示今次係大膽嘗試，因為該劇監製文偉鴻當初搵佢傾呢個角色花了45分鐘，之後又不斷試唔同造型，最後認為呢個最合心水。至於三個仔女睇完有咩感覺，家樂笑言：「覺得怪樣囉，開工嗰時又撞正農曆七月，啲工作人員見到我叫我宵夜時段唔好四圍走！」不過，對於大家喜歡春美哥感到好開心，而佢覺得自己表現合格而已！家樂又提到劇中打戲九成都親身上陣，問到有否受傷，家樂說：「一定有，有扭親又有撞瘀！」
陰沉造型夠晒驚嚇
演城寨武林高手馮春美嘅吳家樂，獲觀眾激讚眼神笑容都夠奸，舉手投足亦做到角色嘅女性化一面！不過，最令人難忘都係其白曬曬粉底同血色心形嘴，2016年播出時又撞正農曆七月鬼節，真係睇到人心慌慌！