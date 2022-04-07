金宵大廈2｜ 吳家樂再演《城寨英雄》白面馮春美 驚嚇造型夠經典！

《金宵大廈2》的〈城寨英雄！GO〉竟然有吳家樂於2016年《城寨英雄》飾演的大奸狗馮春美！雖然早前憑《鐵拳英雄》的路向東引起關注，但白臉馮春美又真係營造到冷血陰險一面，吳家樂每集都化超厚粉底加個血色紅唇，配合其陰陽怪氣演繹，加埋拍攝時咁啱農曆七月鬼節，真係好嚇人！