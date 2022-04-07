白面春美吳家樂鬼節look夠驚嚇

金宵大廈2｜ 吳家樂再演《城寨英雄》白面馮春美 驚嚇造型夠經典！

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《金宵大廈2》的〈城寨英雄！GO〉竟然有吳家樂於2016年《城寨英雄》飾演的大奸狗馮春美！雖然早前憑《鐵拳英雄》的路向東引起關注，但白臉馮春美又真係營造到冷血陰險一面，吳家樂每集都化超厚粉底加個血色紅唇，配合其陰陽怪氣演繹，加埋拍攝時咁啱農曆七月鬼節，真係好嚇人！

吳家樂
（圖片來源：《城寨英雄》截圖）

《金宵大廈2》第三單元〈城寨英雄Go〉

現代世界某日，喜歡打機兼患有漸凍症的青年任天堂（劉頌鵬飾）失蹤，父親韋家雄只知任天堂最後出現的地方是金宵大廈網吧，而任天堂應是相約一夥網上認識的打機朋友在此相聚。韋家雄相信，任天堂與其網友都被虛擬的遊戲世界所帶走，決定登錄遊戲「城寨英雄GO」，尋找天堂的下落……

吳家樂 金宵大廈2
（圖片來源：tvb.com）

林子善飾演遊戲角色—城寨福利會副會長「畢得了」

吳家樂 金宵大廈2
（圖片來源： TVB (official)@YouTube）
吳家樂 吳家樂飾演的馮春美再度現身做遊戲Boss！
吳家樂飾演的馮春美再度現身做遊戲Boss！（圖片來源：《金宵大廈2》截圖）
吳家樂 睇返個打扮，由左至右數起，應該就係牙佬袁偉豪、拳佬陳展鵬、林子善做返自己）、刁蘭胡定欣、龍成虎伍允龍。
睇返個打扮，由左至右數起，應該就係牙佬袁偉豪、拳佬陳展鵬、林子善（做返自己）、刁蘭胡定欣、龍成虎伍允龍。（圖片來源：《金宵大廈2》截圖）
吳家樂 回憶返晒嚟！
回憶返晒嚟！（圖片來源：《城寨英雄》宣傳圖片）

即重溫吳家樂當日與王君馨在劇中的激戰場面：

吳家樂 劇情講到花曼王君馨飾）終於露出真面目，為報殺父之仇而跟馮春美吳家樂飾）決一死戰！
劇情講到花曼（王君馨飾）終於露出真面目，為報殺父之仇而跟馮春美（吳家樂飾）決一死戰！（圖片來源：《城寨英雄》截圖）
吳家樂 花曼着住套類似貓女郎的黑衣，而春美就鬧咗佢一句「反骨女」，之後兩人隨即展開激戰！
花曼着住套類似貓女郎的黑衣，而春美就鬧咗佢一句「反骨女」，之後兩人隨即展開激戰！（圖片來源：《城寨英雄》截圖）
吳家樂 春美的擒拿手功夫了得，又配合劇毒鐵爪，不過在花曼的八極拳前卻被比下去！
春美的擒拿手功夫了得，又配合劇毒鐵爪，不過在花曼的八極拳前卻被比下去！（圖片來源：《城寨英雄》截圖）
吳家樂 佢連中花曼幾記重擊，節節敗退。
佢連中花曼幾記重擊，節節敗退。（圖片來源：《城寨英雄》截圖）
吳家樂
（圖片來源：《城寨英雄》截圖）
吳家樂
（圖片來源：《城寨英雄》截圖）

白面吳家樂嚇親同事

當年吳家樂出席《城寨英雄》慶功晚宴時，曾提到憑白面「春美哥」角色受觀眾歡迎，吳家樂表示今次係大膽嘗試，因為該劇監製文偉鴻當初搵佢傾呢個角色花了45分鐘，之後又不斷試唔同造型，最後認為呢個最合心水。至於三個仔女睇完有咩感覺，家樂笑言：「覺得怪樣囉，開工嗰時又撞正農曆七月，啲工作人員見到我叫我宵夜時段唔好四圍走！」不過，對於大家喜歡春美哥感到好開心，而佢覺得自己表現合格而已！家樂又提到劇中打戲九成都親身上陣，問到有否受傷，家樂說：「一定有，有扭親又有撞瘀！」

吳家樂
（圖片來源：新傳媒資料庫）
吳家樂
（圖片來源：新傳媒資料庫）

陰沉造型夠晒驚嚇

演城寨武林高手馮春美嘅吳家樂，獲觀眾激讚眼神笑容都夠奸，舉手投足亦做到角色嘅女性化一面！不過，最令人難忘都係其白曬曬粉底同血色心形嘴，2016年播出時又撞正農曆七月鬼節，真係睇到人心慌慌！

吳家樂
（圖片來源：《城寨英雄》截圖）
吳家樂
（圖片來源：《城寨英雄》截圖）
吳家樂
（圖片來源：《城寨英雄》截圖）
吳家樂
（圖片來源：《城寨英雄》截圖）

撰文：東方新地圖片來源：《金宵大廈2》截圖、《城寨英雄》截圖

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