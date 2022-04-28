金宵大廈2｜大結局揭開五大迷思 四角戀逐漸明朗化 到底有幾多個陳山聰？
《金宵大廈2》大結局劇情 Maurice一洗「渣男」污名
隨著《金宵大廈2》進入結局篇，四角戀主角終於「齊腳」，除了李施嬅飾演的Ella與Lydia，陳山聰飾演的Joey外，失蹤多時的咖啡師Maurice亦終於「現身」，原來Maurice之前被MIA擄走兼被誤當Joey被洗腦；劇情更終為Maurice一洗「渣男」污名，揭示Maurice移情Lydia、全因給Ella愛的共感另有其人，面對Ella的不自知，Maurice獨自承受失落及痛苦，就在Maurice最失意時，在黑白世界遇上知「啡」人Lydia並譜出真正戀曲。
《金宵大廈2》大結局
男精神病人身份呼之欲出
對於主線劇情愈見清晰，網民亦緊隨提出兩大迷思，首先大家為精神男病人真身議論紛紛，有人認為是Joey或Maurice，有人則認為陳山聰應該還有第三個角色。對於網民疑惑，監製阿細受訪時強調要留意細節：「男精神病人嘅身份已經呼之欲出，大家可以嘗試細心留意男病人拎住啲乜。」
暗藏浪漫元素
阿細又指男病人在劇中擔任重要的加甜任務，當謎底逐一解開後，大家便能感受到主線中暗藏的浪漫元素，並謂只要追看下去，便能清晰知道到底陳山聰及李施嬅到底分飾了多少個角色，並指《金宵》結局篇總共會解開五大謎團。
奶仔為陳山聰做替身
陳山聰與李施嬅在結局篇中都有「考牌位」，要「自己同自己做對手戲」，雖然有難度，但二人順利過關，網民留言大讚：「佢哋幾個角色都分辨得好好，演繹方式同眼神語氣都唔同。唔知道係咪收高啲人工？」
阿細還透露了一個得意位，就是為了方便拍攝，施嬅及山聰均各自有一個替身，而山聰的替身竟是有份演出《金宵1》的方紹聰（奶仔）！奶仔在《金宵1》中飾演癡情男賊，最終錯手殺人，如今奶仔拍膊頭犧牲出鏡機會為山聰擔任替身，足見整個《金宵》團隊感情十分要好。
《吃播（下）》Open End 網民讚呼應主題
此外，由丁子朗、伍樂怡、阮兒 蔡嘉欣及白彪等主演的單元八《吃播（下）》已落幕，這個單元講述兼任吃播的外送員阿甘（丁子朗飾），不惜一切甚至「自製真相」，誓要揭開「Lost & Found」背後陰謀，令自己及身邊人包括好友貴祥（白彪）、戰友彈彈珠（阮兒飾）及女友Suki（伍樂怡飾）陷入險境；最終阿甘成為犯罪集團另一犧牲者。隨著單元故事落幕， 穿梭黑白世界及現實世界的犯罪集團MIA的Big Boss身份亦昭然若揭。
其中彈彈珠一句主題對白：「真相係喺網絡世界咩都有，係冇真相，你只係會睇到你想睇到嘅嘢，同埋你相信嘅嘢」引發網民共鳴，認為《吃播》故事不但結構嚴謹，且拍攝手法流暢具追看性，極有潛力拍成劇集或電影。雖然劇情最終Open End，沒有清楚交代貴祥失蹤與Suki變節原因，以及阿甘是生是死，但網民認為相關安排反而更呼應主題，因現實世界正正沒有所謂「真相」。
常見問題
《金宵大廈2》結局篇到底有幾多個陳山聰？
男精神病人身份一直成謎，有網民認為陳山聰應該還有第三個角色，不過監製阿細強調要留意細節⋯⋯詳情請看
《金宵大廈2》 四角戀會走向什麼結局？
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