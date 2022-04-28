金宵大廈2｜大結局揭開五大迷思 四角戀逐漸明朗化 到底有幾多個陳山聰？

由陳山聰、李施嬅主演的無綫劇《金宵大廈2》近日進入結局篇，劇情逐漸揭開5大迷思，包括失蹤多時的咖啡師Maurice終於現身，同樣由陳山聰飾演的精神病人亦再次出現，令網民大感疑惑，到底有幾多個陳山聰？監製阿細受訪時就親自解釋，叫大家留意《金宵大廈2》中的細節！