金宵大廈2｜劉江驚喜現身成大結局最強彩蛋 鬧翻離巢後破例現身原因係？
劉江老師驚喜現身
「一切都有可能，只要回到一切嘅原點，一個落差，足以脫離原來嘅軌跡，創造新嘅命運」，《金宵大廈2》的中心思想，就是世界萬物似是不斷重複，但當找到任何一個「缺口」，就可以創造出新的平行時空，致使陳山聰之後能夠越穿梭不同時空，繼續找續Ella（李施嬅飾）。而將中心思想畫公仔畫出腸的關鍵人物，就是大結局驚喜現身、由劉江飾演的「林老師」！事關，《金宵大廈2》於2020年9月拍攝的，但劉江於2020年1月14日劉江與TVB合約屆滿，結束與無綫電視38年之賓主關係。
劉江於破例現身原因係？
劉江於2020年1月與TVB合約屆滿，當時他指與無綫續約談不攏「底線被觸及」。過了幾個月後，他就為ViuTV拍攝鄭中基主演的《暖男爸爸》。2021年4月，劉江被王祖藍邀請回無綫電視擔任《好聲好戲》評判之一，再度亮相，當時劉江曾向傳媒表明，目前只會參與無綫電視的綜藝節目，暫時不會參與無綫的劇集拍攝。《金宵大廈2》是2020年9月至11月期間拍攝的劇集，相信劉江應該是畀面劇集監製以及「金宵」系列而破例現身。
劉江離巢時一度傳與TVB鬧翻
當年所謂的「底線被觸及」，曾經可以在劉江對傳媒訪問時的回覆而聽出不少弦外之音，包括對頒獎禮的潛規則。當年劉江在《金宵大廈》飾演的林老師（林若思）是《萬千星輝頒獎典禮2019》中奪獎呼聲最高的人選，可惜最後卻敗予《愛·回家之開心速遞》中飾演金城安的周嘉洛。劉江在TVB打滾38年沒拿過一個獎項，當晚頒獎禮結束後，劉江對自己爭「最佳男配角」形容為「嘥氣」、「心知肚明」，對自己離巢更指「唔好問點解，我唔可以話點解。」。
劉江的「回巢」各人有感
對於劉江的「回巢」，一眾演員都非常驚喜，當中於《金宵》第一季飾演劉江年青版的張彥博在《金宵2》結局之後亦有在IG分享在拍劇時重遇劉江的喜悅：「林老師 ，林哥仔，一個美好的回憶，希望大家喜歡這個角色～謝謝大家收看～期待能再跟你合作」；而陳山聰亦有在IG分享與劉江的合照。證明雖然劉江已經離TVB，但「金宵」總要有劉江，才能稱得上完整吧！
《金宵大廈2》的收視爭議
有《金宵大廈》的聲勢，不少人對《金宵大廈2》的非常有期望，可惜最後卻收到不少負評，而收視亦未如理理每況愈下，第三個星期更跌至平均16.5點。然而，男、女主角對劇集被批「雷聲大雨點小」的指控不盡認同，更表示「收視的數字並不代表任何人」，又稱劇集在網上引起了不少話題，所以「數字並不代表受歡迎程度」。
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