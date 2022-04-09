金宵大廈2｜李君妍劇中被嘲男人婆 真人原來相當「有料」兼好打得

TVB劇集《金宵大廈2》第三個單元大玩虛擬世界，韋家雄飾演的任世嘉為了尋找兒子任天堂（劉頌鵬飾）誤打誤撞進入了遊戲虛擬世界，仲結識到兒子的朋友阿晴（李君妍飾）、楊洋（劉子碩飾）以及豪強（伍禮騫飾）。虛擬世界入面理論上乜都係假，劇入面李君妍更被伍禮騫揶揄為男人婆，但事實上李君妍都不知幾「有料到」！