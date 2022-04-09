金宵大廈2｜李君妍劇中被嘲男人婆 真人原來相當「有料」兼好打得
TVB劇集《金宵大廈2》第三個單元大玩虛擬世界，韋家雄飾演的任世嘉為了尋找兒子任天堂（劉頌鵬飾）誤打誤撞進入了遊戲虛擬世界，仲結識到兒子的朋友阿晴（李君妍飾）、楊洋（劉子碩飾）以及豪強（伍禮騫飾）。虛擬世界入面理論上乜都係假，劇入面李君妍更被伍禮騫揶揄為男人婆，但事實上李君妍都不知幾「有料到」！
李君妍慘被嘲男人婆
李君妍進入遊戲世界「城寨英雄GO」之後，她所擔任的是原本胡定欣的角色刁蘭，是一名武功高功的女殺手！平時以髮型屋老闆娘的身份掩人耳目，但被激嬲即變得相當犀利，去打交仲會換上一身貼身的皮衣盡顯好身形！而李君妍亦還原了胡定欣當時的造型，更引到伍禮騫乘機偷窺！李君妍即時以雙手遮蓋胸前，結果卻被對方笑指平時似足男人婆，即使走入男廁都不會有人懷疑！
李君妍台慶日大騷Quali
其實現時30歲的李君妍的真人絕對係「有料到」，雖然平時打扮密實，但一到重要日子就會悉心打扮，解放性感！2020年11月20日TVB的台慶大日子，李君妍當晚穿上一襲黑色晚裝大騷好身材，更成功奪得不少目光，閃亮全場。
李君妍原來好打得
而事實上，李君妍運動細胞非常好，唔單止精通籃球、羽毛球，更加有武功底子，曾習南拳、詠春和泰拳還精通空手道！TVB一向喜歡找她演出動作戲。除了今次《金宵大廈2》要武打場面之外，早前的《鐵拳英雄》、《拳王》、甚至《七公主》亦有找她打劍擊，甚至連主持《姊妹淘》都係負責同運動有關的題材，絕對是一名「狠角色」！
李君妍做無綫「親生女」
2009年，當時只得17歲的李君妍考入無綫電視藝員訓練班，2011年因參加《功夫新星》後，獲得不少演出機會，但都是3、4線的配角，曾經透露過自己每個月僅得$9,000人工。默默捱了12年，基本上路人、記者、食客、妓女等閒角角色都演過，相信不少觀眾也認得她的樣子，卻未必叫得出她的名字。2019年12月更獲得服務10年的「老人牌」，連樂小姐樂易玲也跟她合照贈慶，絕對唔可以睇少！
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《金宵大廈2》第三單元〈城寨英雄GO〉
現代世界某日，喜歡打機兼患有漸凍症的青年任天堂（劉頌鵬飾）失蹤，父親韋家雄只知任天堂最後出現的地方是金宵大廈網吧，而任天堂應是相約一夥網上認識的打機朋友在此相聚。韋家雄相信，任天堂與其網友都被虛擬的遊戲世界所帶走，決定登錄遊戲「城寨英雄GO」，尋找天堂的下落……