金宵大廈2｜李施嬅自揭免疫系統出事 停工半年專心養病：好沮喪
《金宵大廈2》將於下周一開播，連日來有不少預告片及劇照流出，劇中演員亦落力宣傳，但日前女主角李施嬅突然在社交平台上載一條短片，眼見她右手臂正插喉接受治療，並透露患上一個很複雜的病與免疫系統有關。
停工半年養病
現年41歲的李施嬅日前在社交網上載短片交代自己患病的經過，畫面見到她戴上口罩、右手臂正插喉接受治療。李施嬅透露原來已停工近半年，自去年9月開始發現眼睛出現問題，之後聽醫生建議接受手術，但手術後並無改善，更發現病源並非由雙眼引起。到今年初她不停找過很多醫生做檢查，幸好遇上眼科醫生Dr Marcus Marcet，經對方詳細檢查，包括驗血、磁力共振及照X光，發現她患上一個頗為複雜的病。
免疫系統問題攻擊雙眼
李施嬅說：「最後得知原來患有關免疫系統病，呢個病幾複雜，同Jada Pinkett（珍達娉琦，韋史密夫老婆）類似，佢被攻擊頭髮所以甩晒，所以我見到都好心痛，因為女仔咁樣其實真係好慘。而我同樣係免疫系統問題，不過就攻擊對眼，導致眼睛出現好多問題，開唔到工，對一個女仔嚟講，尤其係藝人，真係會好沮喪，因為做唔到任何嘢。Jada Pinkett都有做呢個治療，好不幸對佢唔work，不過我感覺係有效，手指交叉動作好快好番，不過呢個治療係會令抵抗力大減，如果感染到新冠肺炎好大機會變重症，所以呢段時間要好小心，見唔到記者朋友做宣傳，只可以喺網上宣傳。」
李施嬅 Selena Lee 健康狀況
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、《金宵大廈2》劇照、[email protected] Lee
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