金宵大廈2｜李施嬅拍攝幕後靈異5件事 插曲錄音要過三關 蘇皓兒大腿驚現瘀黑

《金宵大廈》在2019年播出，透過靈異懸疑故事贏盡收視及口碑，更獲得「年度神劇」的美譽，而大家期待已久的《金宵大廈2》將於下周一（4/4）正式播出。女主角李施嬅近日透露每次同《金宵》扯上關係，總會遇到怪事發生，原來同劇演員拍攝期間亦發生過不少意外，都咪話唔邪！