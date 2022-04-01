金宵大廈2｜拍攝幕後靈異5件事 李施嬅錄音多阻滯 蘇皓兒大腿現瘀黑
《金宵大廈》在2019年播出，透過靈異懸疑故事贏盡收視及口碑，更獲得「年度神劇」的美譽，而大家期待已久的《金宵大廈2》將於下周一（4/4）正式播出。女主角李施嬅近日透露每次同《金宵》扯上關係，總會遇到怪事發生，原來同劇演員拍攝期間亦發生過不少意外，都咪話唔邪！
事件一：錄音遇怪事
萬眾期待的奇幻神劇《金宵大廈2》將於4月4日開播，劇中女主角李施嬅更首次擔當作曲人，為《金宵大廈2》唱作插曲《相愛萬年》，同時亦是她首支個人單曲作品。但李施嬅透露在新歌錄音時卻遇上怪事，在第一次錄音時她無故突然失聲，所以未能成功錄音。到第二次錄音，又因為錄音室樓上剛好裝修，噪音太大，再度錄不到音。
事件二：監製突然入院
去到第三次錄音，李施嬅原本諗住會順順利利，點知歌曲唱片監製Davy竟然無端端入咗醫院，聽到都有啲心寒。連李施嬅亦笑稱《金宵大廈2》在測試大家的誠意，入門要過三關，幸好到第四次終於完成錄音工作。
事件三：蘇皓兒撞瘀大髀
「文青女神」蘇皓兒（Chloe）在《金宵大廈2》擺脫甜美形象，破格演爛面毀容醜女，在《雙魚》單元中飾演伍詠薇的女兒「渺渺」。Chloe在拍攝一場暈倒戲份時亦遇上意外，導致大腿撞瘀了一大片，十分誇張！
事件四：黃建東狂打冷震
黃建東、趙希洛及謝東閔 在《金宵大廈2》的《對倒》單元中合作演出。東東日前透露拍攝期間亦預過怪事，他表示有一場關於棺材及撒溪錢的戲份，當日天氣好熱，現場明明又冇風，不過他拍攝時成個人總是不自在，更無緣無故狂打冷震，非常奇怪。
事件五：黑貓靚寶遇怪風
《金宵大廈》中最搶鏡莫過於劇中飾演大廈黑貓「靚寶」，日前「靚寶」主人Melaine表示拍攝《金宵大廈2》廠景時，劇組人員安排了一間沒有人的獨立化妝間給她及貓貓休息，房間內明明冇窗又完全密封，但好奇怪會不斷有怪風湧入，發生過幾次之後Melaine就索性帶「靚寶」離開，冇再返過去，聽落都幾邪！
撰文：東方新地圖片來源：《金宵大廈2》劇照、[email protected]_so、[email protected]、[email protected]天盟娛樂、[email protected] USA Official
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