金宵大廈2｜湯洛雯角色原型就喺TVB 郭子豪韓仔Look其實係Wanna One成員？

有追開《金宵大廈2》的觀眾就清楚，劇中每個單元都幾乎都是參考真人真事改編而成，例如于洋被鋼飲管插穿眼珠是英國案例、伍詠薇蘇皓兒母女參照美國真人真事、趙頌茹的故事亦是仿效幾年前的可怕都巿傳說！就連由湯洛雯以及郭子豪主演的單元〈OPPA〉亦不例外，而且近近哋，喺TVB就搵到！