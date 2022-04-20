金宵大廈2｜湯洛雯角色原型就喺TVB 郭子豪韓仔Look其實係Wanna One成員？
金宵大廈2｜單元七〈OPPA〉劇情
追星族黎倩儀（湯洛雯飾）一直希望能夠同韓星Kim（郭子豪飾）面對面，倩儀把Kim的紙板人帶回家，及後一道彗星劃破夜空，紙板竟轉化成人，倩儀向紙板Kim騙稱正在拍攝真人騷，好讓二人共度甜蜜時光。另一方面，邱芷微（《愛回家》的賈名媛）同樣亦對Kim迷戀及想佔有；結果卻被方紹聰飾演的宅男視為「換臉」對象！
湯洛雯、郭子豪的角色原型
湯洛雯在劇中的角色，不單止是名字與TVB其中一位知名編審黎倩儀一模一樣，就連喜好都非常相似！2005年加入無綫擔任編劇的黎倩儀有不少代表作，當中包括《桌球天王》、《名媛望族》、《華麗轉身》、《城寨英雄》、《三個女人一個「因」》以及《青春不要臉》等等，不過就並非《金宵大廈2》的編審。黎倩儀除了擅長寫劇本之外，真實原來亦是一名「韓迷」，而且追捧的對象非常專一，其個人IG滿佈Wanna One成員朴志訓相關的照片和貼文，迷戀情度不比劇中的湯洛雯弱呀！再對比返郭子豪劇中名字「金碩訓」，又真係似啵！
湯洛雯原來又係執二攤
《金宵大廈2》的選角認真一波三折！除了單元二〈雙魚〉中蘇皓兒的角色原本是由江嘉敏飾演之外，原來湯洛雯的角色最初也是由龔嘉欣飾演，但由於龔嘉欣拍攝劇集《殺手》時打戲連場，成身傷痕累累，甚至連手指筋都斷埋，相隔多年原來傷患一直纏身，終於在《金宵大廈2》試造型時被逼忍痛辭演，是她入行以嚟第一次推劇，大感可惜！
常見問題
《金宵大廈2》湯洛雯角色是真人真事改編嗎？
湯洛雯在劇中的角色名字與TVB其中一位知名編審黎倩儀一模一樣，而且亦同樣是一位韓迷⋯⋯詳情請看
《金宵大廈2》郭子豪的韓仔look是參照那一位韓星？
據指湯洛雯在劇中的角色原型來自TVB一位知名編審，而她的偶像是Wanna One其中一位成員⋯⋯詳情請看
讀者留言