蘇皓兒

金宵大廈2｜28歲蘇皓兒封「短髮女神」拍M記廣告被指似一個45歲前花旦？

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快將踏入28歲生日的蘇皓兒（Chloe）近日拍攝《金宵大廈2》扮演毁容少女（伍詠薇女兒）渺渺再受注目，其實除了劇集，今年初Chloe亦首次接拍M記廣告，到屯門黃金海岸望住個靚海景歎早餐，感覺非常Chill！不過廣告影片推出後，卻引來不少網民指蘇皓兒的樣貌勁似一位出道多年、今年已經45歲的前無綫花旦！

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《金宵大廈2》蘇皓兒飾伍詠薇女兒

蘇皓兒在《金宵大廈2》中飾演伍詠薇女兒渺渺，一直想擺脫母親控制，於十多年前在父母爭執期間，被父親在憤怒之下以腐蝕性液體灼傷毀容！伍詠薇多年來利用女兒被毀容一事販賣悲情，以博取大眾同情及獲得援助，由於不願所住的單位被收回，遂利用媒體對她的同情，迫李施嬅放棄收樓。

蘇皓兒 金宵大廈2

蘇皓兒 金宵大廈2

金宵大廈2｜第1-5劇情劇透：第一單元〈七樓半〉于洋、鄭子誠、曾展望爭業權殺人

蘇皓兒 晒長腿吸睛

短髮女神蘇皓兒前年在無綫演出過《那些我愛過的人》，今年則在M記廣告中著短裙踩滑板，大騷長腿，非常吸睛，不過有不少網民卻錯焦點，留言指以為今次廣告女主角是陳彥行，仲話「行姐後生咗咁多」、「行姐對長腿真係不得了」、「實在太似行姐」等等。

睇面形蘇皓兒近日似乎圓潤咗唔少。
睇面形蘇皓兒近日似乎圓潤咗唔少。（圖片來源：[email protected]
一雙白滑長腿最煞食，早已成為蘇皓兒嘅個人標記。
一雙白滑長腿最煞食，早已成為蘇皓兒嘅個人標記。（圖片來源：[email protected]
網友都大讚蘇皓兒靚女。
網友都大讚蘇皓兒靚女。（圖片來源：[email protected]
蘇皓兒 毫不介意公開食相。
毫不介意公開食相。（圖片來源：[email protected]
蘇皓兒
（圖片來源：網民留言截圖）
蘇皓兒
（圖片來源：網民留言截圖）

其實自14歲已參加校花選舉入行的蘇皓兒，除了被指貌似陳彥行，初出道在As One年代時的長髮造型，也曾令她有過「翻版周慧敏」之稱，亦有網友指她個樣有點似江希文甚至盤菜瑩子。

呢個係正版行姐，大家又覺得同蘇皓兒似唔似樣？
呢個係正版行姐，大家又覺得同蘇皓兒似唔似樣？（圖片來源：[email protected]陳彥行Joyce Chen）

蘇皓兒14歲出道、曾與王宗堯拍拖

蘇皓兒雖然年紀細，不過資歷一啲都唔淺。14歲入圍《 Yes！》校花選舉、16歲開始做模特兒、20歲入選女子組合As One正式出道做歌手、23歲搭上食女無數嘅王宗堯展開年齡相差16歲嘅忘年戀，雖然年初已分手成為過去式，Chloe嘅人生閱歷相當豐富！

蘇皓兒 20歲入選女子組合As One正式出道做歌手，以長髮造型出道。
蘇皓兒20歲時便入選女子組合As One正式出道做歌手，以長髮造型出道。（圖片來源：[email protected]太陽娛樂音樂《Candy Ball》MV截圖）
蘇皓兒 韓風MV 大賣少女情懷，長髮造型被指似周慧敏。
韓風MV 大賣少女情懷，長髮造型被指似周慧敏。（圖片來源：[email protected]太陽娛樂音樂《Candy Ball》MV截圖）
26歲蘇皓兒長腿殺死人 三點式水著廣告起底！
當年蘇皓兒亦有著短裙騷長腿。（圖片來源：[email protected]太陽娛樂音樂《Candy Ball》MV截圖）
蘇皓兒（左一）少女時代已經係公認校花，正式入行就靠當年加盟太陽娛樂旗下跳唱組合As One，之後亦成為組合解散後獨立發展第一個跑出嘅成員。
蘇皓兒（左一）少女時代已經係公認校花，正式入行就靠當年加盟太陽娛樂旗下跳唱組合As One，之後亦成為組合解散後獨立發展第一個跑出嘅成員。（圖片來源：新傳媒照片庫）
蘇皓兒 Chloe被揭被年紀大一截嘅王宗堯私有化，曾經共患難陪男友經歷過低潮時期，不過今年初Chloe就主動公布結束兩年情。
Chloe被揭被年紀大一截嘅王宗堯私有化，曾經共患難陪男友經歷過低潮時期，不過2020年初Chloe就主動公布結束兩年情。（圖片來源：新傳媒照片庫）
即睇《金宵大廈2》1-20集劇情劇透

蘇皓兒曾獲封新一代「玉女掌門接班人」

2017年As One解散後，Chloe繼續留喺圈中作獨立發展，而Chloe最煞食嘅就係一雙白滑長腿，非常吸睛！2018年同樂隊Dear Jane合拍檸檬茶廣告，長髮齊陰眼大大竟然同一代神聖不可侵犯嘅玉女掌門人周慧敏撞晒樣！有幸獲網民封為玉女掌門接班人喎，公認受得起呢個稱號三十年來得佢一個咋！

蘇皓兒 憑拍攝檸檬茶廣告同周慧敏撞樣而備受網民注目，更獲封為玉女掌門人嘅接班人！
憑拍攝檸檬茶廣告同周慧敏撞樣而備受網民注目，更獲封為玉女掌門人嘅接班人！（圖片來源：新傳媒照片庫）
蘇皓兒 因為長髮飄飄同周慧敏撞樣而彈起，硬頸嘅Chloe拍完廣告極速剪咗個短髮形象大變身，估唔到更見健康清爽，短髮其實仲更加配合Chloe個性。
因為長髮飄飄同周慧敏撞樣而彈起，硬頸嘅Chloe拍完廣告極速剪咗個短髮形象大變身，估唔到更見健康清爽，短髮其實仲更加配合Chloe個性。（圖片來源：[email protected]_so）

三點式防曬廣告 大騷Model身材

2018年蘇皓兒轉短髮造型，同時在一個防曬用品廣告以三點式造型大騷Model身材，在鏡頭前轉圈騷靚背。

（Chloe So 蘇皓兒 2018 防曬噴霧廣告截圖）
蘇皓兒在2018年開始轉為短髮造型。（圖片來源：Chloe So 蘇皓兒 2018 防曬噴霧廣告截圖）

蘇皓兒著美少女戰士服扮私影妹

早前蘇皓兒於網劇《把砒霜留給自己》的單元《星期日早上》內，與余潔滢飾演私影姊妹花，劇中她為賺外快，以Cosplay美少女戰士造型上陣，在公園內被大批龍友圍住任影，還扮可愛挨住個大波波， 一雙長腿甚為搶fo。

蘇皓兒 美少女戰士
蘇皓兒話從未玩過Cosplay，著住美少女戰士件衫畀班男人係咁影，情節幾得意。（圖片來源：[email protected]_so）
另一場拍攝私影戲份，蘇皓兒被飾演變態佬的劉志偉迷暈，之後再把她綁在床上，認真慘情。
但最辛苦係拍綁喺床嗰場戲，劇中蘇皓兒被飾演變態佬嘅劉志偉迷暈，之後再將佢綁喺床上，因為佢不停掙扎，都綁咗成兩個鐘，雙手都勒到紅晒有啲痹！（圖片來源：《把砒霜留給自己》劇照）
蘇皓兒 早前蘇皓兒仲同教主Anson Lo合作演出電影《假冒女團》。
早前蘇皓兒仲同教主Anson Lo合作演出電影《假冒女團》。（圖片來源：《假冒女團》發相）
蘇皓兒一手攬實盧瀚霆﹗
仲有機會一手攬實教主！（圖片來源：《假冒女團》預告片截圖）
《那些我愛過的人》演林文龍女兒 26歲蘇皓兒長腿殺死人
除咗被指係翻版周慧敏，外表斯文嘅蘇皓兒更獲封新一代文青女神。（圖片來源：[email protected]_so）
但其實蘇皓兒好熱愛運動，尤其擅長打籃球。
但其實蘇皓兒好熱愛運動，尤其擅長打籃球。（圖片來源：[email protected]_so）
外形健康清純的蘇皓兒，在社交網也不時小露性感一面，向粉絲大派福利！
外形健康清純的蘇皓兒，在社交網也不時小露性感一面，向粉絲大派福利！（圖片來源：[email protected]_so）
蘇皓兒 擅長楚楚可憐表情，不經意透Bra心機造型，迷死一班宅男。
擅長楚楚可憐表情，不經意透Bra心機造型，迷死一班宅男。（圖片來源：[email protected]_so）
蘇皓兒 除咗被指係翻版周慧敏，外表斯文嘅Chloe更獲封新一代文青女神。
被封為男生們心目中「Girlfriendable」的可人兒。（圖片來源：[email protected]_so）
《那些我愛過的人》演林文龍女兒 26歲蘇皓兒長腿殺死人
亦都係一個充滿正能量的Sporty Girl！（圖片來源：[email protected]_so）

即睇蘇皓兒M記廣告：

即睇《金宵大廈2》1-20集劇情劇透

常見問題

《金宵大廈2》蘇皓兒飾伍詠薇女兒會遭遇什麼奇幻事件?

蘇皓兒在《金宵大廈2》中飾演伍詠薇女兒渺渺，一直想擺脫母親控制，於十多年前在父母爭執期間，被父親……詳情請看

蘇皓兒近日新廣告被指似那位女藝人?

蘇皓兒近日在麥當勞新廣告中著短裙踩滑板，不少網民卻錯焦點……詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]_so、[email protected]陳彥行Joyce Chen、新傳媒照片庫

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