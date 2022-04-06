金宵大廈2｜28歲蘇皓兒封「短髮女神」拍M記廣告被指似一個45歲前花旦？

快將踏入28歲生日的蘇皓兒（Chloe）近日拍攝《金宵大廈2》扮演毁容少女（伍詠薇女兒）渺渺再受注目，其實除了劇集，今年初Chloe亦首次接拍M記廣告，到屯門黃金海岸望住個靚海景歎早餐，感覺非常Chill！不過廣告影片推出後，卻引來不少網民指蘇皓兒的樣貌勁似一位出道多年、今年已經45歲的前無綫花旦！