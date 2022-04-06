金宵大廈2｜28歲蘇皓兒封「短髮女神」拍M記廣告被指似一個45歲前花旦？

快將踏入28歲生日的蘇皓兒（Chloe）近日拍攝《金宵大廈2》扮演毁容少女（伍詠薇女兒）渺渺再受注目，其實除了劇集，今年初Chloe亦首次接拍M記廣告，到屯門黃金海岸望住個靚海景歎早餐，感覺非常Chill！不過廣告影片推出後，卻引來不少網民指蘇皓兒的樣貌勁似一位出道多年、今年已經45歲的前無綫花旦！
《金宵大廈2》蘇皓兒飾伍詠薇女兒
蘇皓兒在《金宵大廈2》中飾演伍詠薇女兒渺渺，一直想擺脫母親控制，於十多年前在父母爭執期間，被父親在憤怒之下以腐蝕性液體灼傷毀容！伍詠薇多年來利用女兒被毀容一事販賣悲情，以博取大眾同情及獲得援助，由於不願所住的單位被收回，遂利用媒體對她的同情，迫李施嬅放棄收樓。
蘇皓兒 晒長腿吸睛
短髮女神蘇皓兒前年在無綫演出過《那些我愛過的人》，今年則在M記廣告中著短裙踩滑板，大騷長腿，非常吸睛，不過有不少網民卻錯焦點，留言指以為今次廣告女主角是陳彥行，仲話「行姐後生咗咁多」、「行姐對長腿真係不得了」、「實在太似行姐」等等。
其實自14歲已參加校花選舉入行的蘇皓兒，除了被指貌似陳彥行，初出道在As One年代時的長髮造型，也曾令她有過「翻版周慧敏」之稱，亦有網友指她個樣有點似江希文甚至盤菜瑩子。
蘇皓兒14歲出道、曾與王宗堯拍拖
蘇皓兒雖然年紀細，不過資歷一啲都唔淺。14歲入圍《 Yes！》校花選舉、16歲開始做模特兒、20歲入選女子組合As One正式出道做歌手、23歲搭上食女無數嘅王宗堯展開年齡相差16歲嘅忘年戀，雖然年初已分手成為過去式，Chloe嘅人生閱歷相當豐富！
蘇皓兒曾獲封新一代「玉女掌門接班人」
2017年As One解散後，Chloe繼續留喺圈中作獨立發展，而Chloe最煞食嘅就係一雙白滑長腿，非常吸睛！2018年同樂隊Dear Jane合拍檸檬茶廣告，長髮齊陰眼大大竟然同一代神聖不可侵犯嘅玉女掌門人周慧敏撞晒樣！有幸獲網民封為玉女掌門接班人喎，公認受得起呢個稱號三十年來得佢一個咋！
三點式防曬廣告 大騷Model身材
2018年蘇皓兒轉短髮造型，同時在一個防曬用品廣告以三點式造型大騷Model身材，在鏡頭前轉圈騷靚背。
蘇皓兒著美少女戰士服扮私影妹
早前蘇皓兒於網劇《把砒霜留給自己》的單元《星期日早上》內，與余潔滢飾演私影姊妹花，劇中她為賺外快，以Cosplay美少女戰士造型上陣，在公園內被大批龍友圍住任影，還扮可愛挨住個大波波， 一雙長腿甚為搶fo。
即睇蘇皓兒M記廣告：
常見問題
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