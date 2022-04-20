金宵大廈2｜謝東閔MIA身份劇透！朱智賢偷食兩周年、三主角同時有劇播

《金宵大廈2》謝東閔角色劇透：在12集登場的謝東閔，報稱是是freelance記者「大界」，但最新曝光的劇照透露了他的真正身份，將會是第三周劇情的關鍵人物！最近無綫兩綫劇《金宵大廈2》《食腦喪B》都是兩年前拍落的作品，恰好是「朱智賢偷食人夫」事件兩周年，三位主角都有劇播，真係唔知無綫係有心定係特登⋯⋯