金宵大廈2｜謝東閔MIA身份劇透！朱智賢偷食兩周年、三主角同時有劇播
《金宵大廈2》謝東閔代表神秘組織MIA
在《金宵大廈2》12集登場的謝東閔，表面上是freelance記者「大界」，自稱是陳山聰演的Joey徒弟，不過劇情發展下來，原來他的真正身份是迷椏保險顧問公司（MIA – Manipulated Insurance Agency ）的代表，有份操控黑白世界的運作，偽裝成陳山聰演的記者Joey徒弟，原來是為了緝拿游走兩個世界的叛徒？！
陳山聰演Joey在第14集將返回黑白世界，與徒弟謝東閔見面後，決定留下調查神秘組織「MIA」的陰謀，結果被徒弟出賣，露出真面目將其扣押起來！
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朱智賢「偷食人夫」事件兩周年 謝東閔被派帽不離不棄
2020年4月27日謝東閔跟女友朱智賢已傳出緋聞，但二人一直沒有承認。直至女友朱智賢偷食一事才正式確認二人關係。當年女友朱智賢驚爆與人夫港男黎振燁半山偷食，事後獲男友謝東閔挺身護花出來拆彈，朱智賢面青口唇白認錯，話自己經驗少未能抽離角色，女神形象幻滅，男友與公司依然不離不棄，朱智賢暫時停工過冷河，而賤男黎振燁雖然氹掂大肚老婆現身求情，但TVB決定保女棄男，黎振燁一鋪玩完。朱智賢錯有錯著，令謝東閔搶認三年地下情，被封「馬明2.0」的他更承諾與女友共同渡過難關，築起千萬愛巢有計劃迎娶朱智賢。
突然傳出分訊
「偷食人夫」事件後，女友朱智賢被TVB雪足一年，出席宣傳活動時，被問到生日如何同男友慶祝時，朱智賢相當避忌，被一再追問才透露與男友及大班朋友過，沒有二人世界更沒收到男友的生日禮物﹗早前朱智賢跑步不慎跌倒連手錶都跌爆，被記者問到傷勢時，朱智賢不願提及謝東閔只表示自行處理傷勢，感情由濃轉淡有迹可尋﹗
朱智賢、謝東閔分別回應分手
其後，二人突然被爆分訊，更傳朱智賢已搬離愛巢三個月，傳到似層層，分訊愈傳愈烈。一直未有回應的謝東閔，終於在社交網出po留言「兩個人相處其實係好高深嘅學問，互相扶持互相幫助係最重要嘅，尤其是作為公眾人物壓力更加會大，因為有好多時候都會被一些謠言影響，但係無論怎樣都一定支持你」，其後朱智賢亦在IG即時動態請大家焦點放在二人工作上，並指「我們還很好的」。
朱智賢：傳到好似真嘅一樣
其後朱智賢出席活動時被問及再被傳分手一事，她指已不是第一次傳二人分手，但今次卻傳到真的一樣﹗並指謝東閔去年尾曾貼出二人三狗的「全家福」晒幸福，近來她也有貼謝東閔與狗狗合照﹗所以不明為何被傳分手﹗而謝東閔出席宣傳時，被追問為何不是第一時間澄清冇分手，他指向來也不放閃，感情很低調﹗
網民回應一面倒 大鬧朱智賢
為女友隔空開火 直指黎振燁講大話
孤伶入伙的謝東閔明顯愁眉不展，因為他非常著緊女友朱智賢的事，而事情仍未告一段落，日前黎振燁與懷胎八個月的太太外出，其間向傳媒稱與朱智賢只屬發生了幾個星期的霧水緣，並表示自己一向不喜歡聯絡女同事，似暗示今次的出軌事件不是他採取主動。為此，謝東閔大動肝火，在社交網出po開名鬧爆黎振燁，直指黎「用完謊言巧語之後還可以出來講大話」。其實謝東閔真係唔使同壞咗嘅港男駁火，諗吓點樣同朱智賢修補裂痕，快啲一齊搬入新愛巢過新生活仲好啦！
謝東閔入行12年 憑演技令觀眾眼前一亮
謝東閔不知不覺入行12年，近年都出演不少劇集《殺手》、《使徒行者3》及《香港愛情故事》，亦曾被提名「飛躍進步男藝員」及「最佳男配角」。在劇中《殺手》飾演冷血角色讓人感到心寒，出色的演投讓觀眾眼前一亮。此外，於《香港愛情故事》中跟王敏奕激情劇絕對是謝東閔多年的突破演出。不過對於大家對他的稱讚，謝東閔認為自己演戲方面仍需多加努力，並希望希有天態夠做出成績，希望將來感夠遇上能啟發觀眾的角色。
身懷絕技 打機打到贏冠
不過當初謝東閔是透過參加TVB歌唱選秀節目《超級巨聲2》兼獲第四名而入行，熱愛唱歌的謝東閔加入TVB後，未有太多機會於歌唱方面發展，公司反而不斷安排拍攝劇集工作給他，初時大多演出「二打六」的角色。幾年後才漸漸有戲份相對較多的角色。不過他不斷尋找自己的專長，他曾於遊戲競賽《明星 Game 超聯大賽》中贏得冠軍，被不少遊戲商青睞，其後更被邀到美國擔任《FIFA 19》試玩者。
本人否認「富二代」傳聞
謝東閔一直被傳是「富二代」，不過其一直否認。曾在節目《Mean Talk 》上澄清自己「富二代」的傳聞，家父是經營理髮店生意，而家母就是外傭介紹所的老闆，所謂「富二代」直言只是小康之家。不過即時被主持人江美儀及阿Bob踢爆，直指謝東閔「周身名牌」及「開豪車」，到底是真是假就只有謝東閔本人得知！