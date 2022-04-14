金宵大廈2｜趙希洛驚變社團人士睇到觀眾燒腦 6大細節拆解「平行時空」真相
李施嬅誤闖「反轉世界」
劇中主角Ella（李施嬅飾）不斷在七樓與八樓之間來來回回，最終靠「靚寶」引 領方能進入七樓半，原來是另一個平行時空—黑白世界終！這裡除了沒有色彩、所有的字體左右反轉，而Ella所遇到的事亦與真實世界完全相，死者復生，窮人變有錢佬！連原本是一名律師的老友Jessie（趙希洛飾）都變咗做社團人士！
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《金宵大廈2》六大細節拆解
為了助觀眾更易理解《金宵大廈2》的世界觀，監製阿細亦公開點出六大重點，是觀眾必需要去理解的細節，
1)之前施嬅接受電台訪問時都講過，點解喺六十年代，唯獨佢飾演嘅女醫生講嘢有特別口音，但山聰飾演嘅男病人又冇呢？
2)再講番 Ella 同 Maurice 喺中環嘅深情一吻，點解當時會落雪呢？當時嘅 Maurice 又係咩反應？
3)阿 Lam（張彥博飾）曾經指住四張相同山聰講，仲有三個機會、一個 Jackpot，又有咩特別含意？
4)另外有冇留意到每一張山聰影嘅相都同單元人物有關？咁山聰要搵嘅 第三者，會唔會係其中一個單元主角？
5)點解之前零零舍舍有一幅于洋嘅相會喺 Ella 屋企度出現？
6)仲有網民發現山聰戴嘅眼鏡有唔同，咁到底又代表咩呢？以上種種，都同之後嘅劇情有好大嘅關連。
網民熱烈討論
網民看到黑白世界出現後，即爭相留言解謎謂：「晴天同落雨，死咗變冇死，外賣仔變有錢人，律師變黑社會」、「全部嘢都反轉，咪即係 生嘅人變死，死嘅人變生，咁條街咪無人咯。」看來隨著劇情發展，一股金宵燒腦旋風或又再席捲香港。
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常見問題
《金宵大廈2》趙希洛角色有什麼伏線?
《金宵大廈2》趙希洛原本是Ella李施嬅的律師閨蜜，到即將播出的新一集講述趙希洛出現於平行世界並變了另一個人……詳情請看
《金宵大廈2》平行時空有那6大細節需留意?
監製為了讓觀眾能看得透徹，已提出了平行時空裡面需要留意6大細節位，首先要留意單元名為〈對倒〉……詳情請看