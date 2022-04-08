金宵大廈2｜趙希洛終於唔使做癲婆 演律師周身瘀 醫生誤會受虐堅持報警

被網民封為「無綫御用癲婆」的趙希洛亦有份參演《金宵大廈2》，上次在《金宵大廈》飾演憶子成狂的何太，趙希洛甚為搶鏡，今次終於唔使再做癲婆，有得做專業人士律師，不過有指她與黃建東主演的其中一個單元《對倒》，隱藏了劇集一個重大秘密元素，所以海報一直未見公開，認真吊癮。