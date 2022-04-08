金宵大廈2｜趙希洛終於唔使做癲婆 演律師周身瘀 醫生誤會受虐堅持報警
《金宵大廈2》趙希洛飾演律師
趙希洛曾在《金宵大廈》中飾演好scary的何太，之後更因為多次在劇集中飾演癲婆而被封「無綫御用癲婆」，今次她在《金宵大廈2》中以律師身份出現，角色性格跟上一輯的「何太」好唔同，趙希洛接受訪問時透露非常喜歡意《金宵2》這個新角色，因為人物性格好特別，仲話比起何太會令觀眾更加難忘，不過劇情未到就要賣關子。
《金宵大廈2》趙希洛因工受傷
趙希洛戲裡戲內與李施嬅都是好閨密，日前她在《金宵2》出場，與李施嬅一同浸浴非常吸睛。趙希洛原來拍《金宵2》時曾被不慎推倒受傷，但因為拍完通宵戲很疲倦，沒有即時去睇醫生，一覺瞓醒翌日才去醫院，醫生見她半邊身有瘀傷，她表示開工期間跌親，醫生竟然唔相信，仲懷疑她被人虐待堅持要報警，最後她向醫生解釋工作性質係咁，醫生才肯相信。
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《金宵大廈2》趙希洛針對陳山聰有伏線
據知劇中趙希洛飾演的Jessie Yuen對陳山聰的行為勁反感，更認定對方是渣男，並處處針對陳山聰，而且她與李施嬅的關係更超出姊妹之情，相信同懸疑詭異劇情有關，再加上有指趙希洛與黃建東主演的其中一個單元《對倒》，隱藏了劇集一個重大秘密元素，所以大家都要拭目以待。
趙希洛轉做親生女
現年39歲被網民封為「無綫御用癲婆」的趙希洛於18年8月正式簽無綫轉做親生女，她接受傳媒訪問被問及此事時，以驚訝的語氣表示自己從未與任何人提過簽約之事，指消息何以這麼快就會流出。
另外，趙希洛同時亦承認已成為親生女，但就不願意透露合約內容及有否加薪的問題。至於簽約一事，趙希洛表示雖然樂小姐冇主動與她聯絡，不過是對方有意與她簽約做親生女。
對於入台十年先正式成為TVB親生女，趙希洛則表示自己從來都是平常心，亦不強求做親生女，笑言自己「一係簽一係唔簽」。
由於她本身於英國大學讀法商科，加上父母一直對她入行非常反對，但現在總算有交代，不過她指自己尚未通知父母簽約一事，但亦坦言這是個新開始。
趙希洛 演刻薄女上司
《棟仁的時光》除咗有唐詩詠、朱晨麗、賴慰玲呢幾位索女畀大家睇，喺劇入面嘅飾演Emma姐嘅趙希洛(Candice)都成為網友焦點，趙希洛飾演極度乞人憎嘅公司監製，著數攞盡但就經常擺阿姐款仲要針對下屬，個角色設定注定唔討好，但網民大讚佢演出夠自然不造作。
雖然喺劇中形象刻薄潑辣，但現實中，趙希洛打扮清純女性化，臉上成日掛上甜美的笑容！
07年參加港姐 08年讀藝訓班
趙希洛在2007年以原名「趙嘉迪」參選香港小姐，雖然五強止步，但佢喺落選後加入無綫藝員訓練班，翌年，她於藝訓班畢業，八年來在無綫多飾演閒角，又因為經常被派演癲婆、殺人犯等角色，所以被網友封為無綫「御用癲婆」。
入行10年終嶄露頭角，於劇集《超能老豆》更首次升呢為第二女主角。
在劇中趙希洛飾演陳智燊老婆，而她努力營造出的賢妻良母形象，獲外界好評，人氣急升！
趙希洛 出身富貴
因為人氣急升，趙希洛火速被起底，原來她家底雄厚、學歷又高，爸爸喺澳洲經營石油生意，其母係前資深藝員梁小玲，Candice於英國大學讀法商科，讀到碩士一年級，但當年為返港選港姐而放棄學業。
趙希洛的父母一直唔多支持她加入娛樂圈，但喺無綫人工奀唔夠生活，父母愛女心切，將香港物業及私家車供她住及用。由於父母擅於投資地產物業，雖然舉家移居澳洲，但卻在香港買樓和買舖收租，至今物業市值全部翻兩番，加上供愛女趙希洛自住的半山梅道豪宅，三個物業市值合共約一億五千萬元。
趙希洛雖然有米，但她在大台默默由低做起，拍劇也很努力投入角色，一啲都唔錫身，她在《八卦神探》中表現突岀，成功獲得觀眾注目，之後不少演岀都被網民定，之後在《 乘勝狙擊 》則飾演千面女郎蘇麗芬，壇長做「文雀」，造型千變萬化，更不時大晒身材益觀眾！
在《 乘勝狙擊 》其中一集，講述趙希洛及徐榮等人被捉，期間她被歹徒扯爛衫，露出黑色內衣，大騷事業線！
但要提到她最出色的演出，不得不說起她在無綫劇集《實習天使》中客串精神病人，所展露的演技讓網民拜服，甚至封她為「無線御用癲婆」。
趙希洛英文底子好
岀身自富裕家庭的趙希洛自幼便於英國讀書，加上經常接觸英語音樂劇，英文底子好就不在話下。近年多番飾演精神病人，更被封為TVB「御用癲婆」。除了拍戲，她同樣能擔起節目主持，近日就開始拍攝J2飲食節目《搵食飯團》。趙希洛希望自己的演出可以更加多元化，最想演的仲係弱勢社群嘅角色，她說：「想演一些缺乏社會關懷的人，包括一些身體有缺陷、精神有問題、自閉症病人，因為我覺得社會不了解這些人，想透過角色令大家關懷他們，不要帶着歧視眼光。」
不過如果擁有傲人身材的趙希洛少了演出「邪花」角色，相信不少的巴打都會暗呼可惜吧！
常見問題
《金宵大廈2》趙希洛飾演什麼角色?
《金宵大廈2》趙希洛飾演律師閏蜜，將幫忙處理金宵大廈的事宜……詳情請看
趙希洛已成為無綫親生女?
趙希洛於三年前已正式簽無綫轉做親生女，她接受傳媒訪問被問及此事時，以驚訝的語氣表示……詳情請看