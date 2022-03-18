金宵大廈2

《金宵大廈2》搶閘播靠陳山聰李施嬅拉高收視 陳展鵬《黯夜守護者》被抽起

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陳展鵬今年雖然有5套劇等住播，但他原定於4月播出的新劇《黯夜守護者》，近日有傳被臨時抽起，改為由大家期待已久的續集作《金宵大廈2》搶閘播出！

《金宵大廈2》暫定4月4日播

接檔《飛虎3壯志英雄》於4月4日（星期一）9點半在無綫翡翠台播出的新劇，原定是由陳展鵬和陳煒主演的《黯夜守護者》，但近日無綫又轉陣，《黯夜守護者》有機會押後到5月播出，而原定4月的檔期，改由陳山聰和李施嬅主演的《金宵大廈2》，對於這個消息，《金宵大廈2》的監製葉鎮輝回應傳媒查詢時，保守表示暫時收到通知劇集於4月檔播出，未敢回覆百分百落實，其實《金宵大廈2》的檔期早前已經過數次更改。

金宵大廈2 早前在《鐵拳英雄》陳展鵬和陳山聰一度打生打死，今次兩人為劇集檔期，再度爭崩頭。
早前在《鐵拳英雄》陳展鵬和陳山聰一度打生打死，今次兩人為劇集檔期，再度爭崩頭。（圖片來源：《鐵拳英雄》劇照）

《金宵大廈2》有十個迷離單元

《金宵大廈2》中，陳山聰同李施嬅再續2019年《金宵大廈》未了緣，劇中小資女Ella（李施嬅飾）與咖啡師男友Maurice（陳山聰飾）本是不比看好的一對，Maurice在金宵大廈離奇失踪，最後雖然被尋回，大難不死卻喪失所有記憶。Ella要解開這個謎，唯有由金宵大廈開始。劇集一共有十個迷離單元，除了陳山聰和李施嬅兩位主角外，還有伍詠薇、趙希洛、湯洛雯、丁子朗、連詩雅等一同參演。

金宵大廈2 2019年《金宵大廈》作為黑馬意外跑出成人氣劇，之後粉絲一直對續集的播出十分期待，但《金宵大廈2》在2020年11月已拍畢，一直等到現在才有機會開播。
2019年《金宵大廈》作為黑馬意外跑出成人氣劇，之後粉絲一直對續集的播出十分期待，但《金宵大廈2》在2020年11月已拍畢，一直等到現在才有機會開播。（圖片來源：新傳媒照片庫）
金宵大廈2 影視博覽2022 《金宵大廈1968》劇情搶先睇 10個迷離單元故事角色劇透
雖然係續集，但李施嬅與陳山聰今輯的角色與上輯不同。（圖片來源：《金宵大廈2》劇照）
金宵大廈2 影視博覽2022 陳山聰今次飾演一名咖啡店店主，與李施嬅是一對情侶。
陳山聰今次飾演一名咖啡店店主，與李施嬅是一對情侶。（圖片來源：《金宵大廈2》劇照）
金宵大廈2 影視博覽2022 今輯共有十個迷離單元，特效比上輯更落重本。
今輯共有十個迷離單元，特效比上輯更落重本。（圖片來源：《金宵大廈2》劇照）

《金宵大廈2》劇照搶先睇：

《黯夜守護者》陳展鵬演過氣臥底

原定於4月4日在無綫翡翠台開播的《黯夜守護者》，是一部時裝警匪劇，由《大帥哥》和《來自喵喵星的妳》等劇監製徐正康和《食腦喪B》吳冠宇聯合監製，男主角陳展鵬在劇中飾演一名曾擔任過臥底的重案組警員，與陳煒、陳敏之均有感情線。江嘉敏則飾演一名20歲KOL，為陳展鵬及陳敏之一夜情後誕下的女兒。

金宵大廈2 影視博覽2022 《黯夜守護者》由陳展鵬及陳煒主演。
《黯夜守護者》由陳展鵬及陳煒主演。（圖片來源：《黯夜守護者》劇照）

撰文：東方新地圖片來源：無綫劇照

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