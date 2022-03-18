《金宵大廈2》搶閘播靠陳山聰李施嬅拉高收視 陳展鵬《黯夜守護者》被抽起
陳展鵬今年雖然有5套劇等住播，但他原定於4月播出的新劇《黯夜守護者》，近日有傳被臨時抽起，改為由大家期待已久的續集作《金宵大廈2》搶閘播出！
《金宵大廈2》暫定4月4日播
接檔《飛虎3壯志英雄》於4月4日（星期一）9點半在無綫翡翠台播出的新劇，原定是由陳展鵬和陳煒主演的《黯夜守護者》，但近日無綫又轉陣，《黯夜守護者》有機會押後到5月播出，而原定4月的檔期，改由陳山聰和李施嬅主演的《金宵大廈2》，對於這個消息，《金宵大廈2》的監製葉鎮輝回應傳媒查詢時，保守表示暫時收到通知劇集於4月檔播出，未敢回覆百分百落實，其實《金宵大廈2》的檔期早前已經過數次更改。
《金宵大廈2》有十個迷離單元
《金宵大廈2》中，陳山聰同李施嬅再續2019年《金宵大廈》未了緣，劇中小資女Ella（李施嬅飾）與咖啡師男友Maurice（陳山聰飾）本是不比看好的一對，Maurice在金宵大廈離奇失踪，最後雖然被尋回，大難不死卻喪失所有記憶。Ella要解開這個謎，唯有由金宵大廈開始。劇集一共有十個迷離單元，除了陳山聰和李施嬅兩位主角外，還有伍詠薇、趙希洛、湯洛雯、丁子朗、連詩雅等一同參演。
《金宵大廈2》劇照搶先睇：
《黯夜守護者》陳展鵬演過氣臥底
原定於4月4日在無綫翡翠台開播的《黯夜守護者》，是一部時裝警匪劇，由《大帥哥》和《來自喵喵星的妳》等劇監製徐正康和《食腦喪B》吳冠宇聯合監製，男主角陳展鵬在劇中飾演一名曾擔任過臥底的重案組警員，與陳煒、陳敏之均有感情線。江嘉敏則飾演一名20歲KOL，為陳展鵬及陳敏之一夜情後誕下的女兒。