金宵大廈2｜〈雙魚〉伍詠薇演操控狂阿媽吐氣揚眉 自爆曾被大台女高層羞辱
伍詠薇為演《金宵大廈2》減磅過足戲癮
由林柏希主持嘅網上平台BOX channel節目《月傾會》，最新一集請到伍詠薇做嘉賓。伍姑娘在《金宵大廈2》中飾演一位神經質母親芬姐，她透露為了角色而刻意減磅，減到成個人又凹又乾：「本身我都唔係肥底嘅人，我特登跌磅跌到去47 kg，然之後再dehydrate，拍緊嘅時候唔飲水、唔食嘢再dehydrate，乾住唔上妝！」非常專業！問到她有否介意要演蘇皓兒阿媽，一貫真性情的伍姑娘說：「黐線㗎！我之前做過黃宗澤阿媽啦（《飛虎之潛行極戰》）！」
伍詠薇還原被女高層羞辱事件
講到2013年伍姑娘曾經離開TVB，當時有指曾被女高層羞辱！主持林柏希叫她還原實況：「當日就喺一個conference room，約咗我開會，再傾下個角色！」伍姑娘立即女高層上身：「其實講晒㗎喇，你知唔知呀，主角都未知個劇情係點樣呀，你伍詠薇已經知道咗好多㗎喇已經！」伍姑娘回憶說：「跟住鬧到我呢，我開始唔反駁喇，因為見到你咁燥底，我識咗你咁多年，你咁燥底，我咪開始唔反駁。我話：『唔係，我都係想嚟問一問呢個角色啫』，之後佢就執住呢一樣嘢，話你要咁多戲做咩啫，得呀，我寫好多場俾你都得，你咪棟喺度，即係類似講丫鬟，未必係呢兩個字！」伍姑娘繼續女高層上身：「個主角都未必鍾意你做㗎！」之後伍姑娘直言：「我嗰下真係着啦！我真係走，我話唔該晒，咁我考慮一下，佢話：『咁咪好啦，你唔做嘅話呢，我哋搵第二個做呢個角色！』」之後伍姑娘索性提早解約。但一年之後，她表示另一個女高高層找她了解詳情：「到底嗰日發生咩事，點解你唔作出解釋！」到2020年，伍姑娘宣布簽約邵氏重返無綫。
頂唔順翁虹同萬綺雯作狀
之後林柏希問入行33年的伍姑娘，有否遇過令她發晒脾氣的對手，伍姑娘竟說有兩個，但就沒有開名：「兩個字！男人！兩個！失蹤唔到、另一個飲醉！」男星A玩失蹤、男星B就入廠拍劇拎住汽水罐，原來入面係酒，伍姑娘續說：「因為我同呢個人真係好多戲，(成浸酒除？)唔，真係汽水味囉，一身酒氣，何以我會認得你！」問佢係咪亞視年代嘅？伍姑娘話：「我仲去得邊度呀？」又給了四個字提示：「芳華絕代！」回顧入行歷史，伍姑娘出身1989年亞姐，當年冠軍翁虹、亞軍萬綺雯、季軍趙靜儀，頂頭大熱嘅伍姑娘只獲「最上鏡小姐」。主持林柏希問伍姑娘當年最唔妥邊個？她說：「又係兩個字呀！翁虹其實係炒作到我同佢唔啱咋嘛！冇乜特別憎，當時可能憎幾嘢咁囉，即係可能覺得你咁樣撥下啲頭髮，作狀，作狀到佢，好似萬綺雯『耶』一聲咁樣，作狀，即係呢啲囉！」
《月傾會》EP08伍詠薇
常見問題
伍詠薇為演出〈雙魚〉做了什麼事前準備?
伍詠薇為演出〈雙魚〉而刻意減磅，連皮膚都要做特別處理……詳情請看
伍詠薇被女高層如何羞辱?
講到2013年伍姑娘曾經離開TVB，當時有指曾被女高層羞辱……詳情請看
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