金宵大廈2｜〈雙魚〉蘇皓兒角色執二攤 黑化渺渺演技大爆發留下三大謎思

由伍詠薇（伍姑娘）及蘇皓兒（Chole）主演的無綫劇《金宵大廈2》單元故事《雙魚》已播出大結局，想不到兩母女角色終極扭轉，伍詠薇最終被車撞到終身殘廢，由被照顧者變成照顧者的蘇皓兒，全程享受控制權，並反利用傷殘的母親作「賣慘」籌碼，蘇皓兒演技大爆發，令人心寒；網民對劇集結局持分歧看法，有人認為是大團圓，亦有人認為終極黑化的蘇皓兒是全心向母親報復，並留下三大謎思，而且角色原型亦另有其人！