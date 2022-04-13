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金宵大廈2｜黃婉華演工人姐姐LuLu被推做視后 盤點演外傭出位藝人

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《金宵大廈2》單元4《姐姐》飾演工人姐姐的黃婉華成為全集焦點，外型、神情及舉動均成功「融入家中」，飾演工人姐姐LuLu，是32歲舞台劇演員黃婉華﹗

金宵大廈2｜Lulu黃婉華跟工人姐姐學菲律賓話

黃婉華本身是一名舞台劇演員，演出經驗豐富，《金宵大廈2》 是她是首次參與劇集拍攝，便獲網民激讚演技好，又指她似靚女李幸倪(Gin Lee)，更力推她做視后：「英文講得好似」、「做得似過真姐姐」、「係咪菲律賓人」、「有冇機爆紅奪視后」等。

金宵大廈2 黃婉華演的外傭LuLu，形神俱似，劇集出街，網民指還以為她是真工人姐姐﹗
黃婉華演的外傭LuLu，形神俱似，劇集出街，網民指還以為她是真工人姐姐，或以為她有南亞血統或是混血兒，完全不相信她是純種香港人﹗（圖片來源：《金宵大廈2》截圖）
金宵大廈2 樊亦敏、李子雄同黃婉華演出《姐姐》，內容好詭異﹗
樊亦敏、黃子雄同黃婉華演出《姐姐》，內容好詭異﹗（圖片來源：《金宵大廈2》劇照）

黃婉華在劇中滿口流利的菲律賓話讓網民印象甚深，劇中與其他菲傭交流更是「零違和」，黃婉華透露為了角色學了三至四個月菲律賓話：「我一收到劇本就開始上網做 research，聽吓唔同國家嘅菲律賓人講嘅英文，睇吓口音會係點，同埋開始搵我個工人姐姐教我講。」黃婉華更於周日出巡同真姐姐交流一下﹗

金宵大廈2 黃婉華每次拍攝都要全身化妝，令自己本來的健康膚色顯得更黝黑，劇中拍檔林景程分享片段﹗
黃婉華每次拍攝都要全身化妝，令自己本來的健康膚色顯得更黝黑，劇中拍檔林景程分享片段﹗（圖片來源：IG＠lamkingching）《金宵大廈2》

獲監製大讚好努力

監製阿細補充指劇中姐姐抱著布公仔時唸的「咒語」，其實是一首菲律賓兒歌，黃婉華亦為此下了不少苦功，阿細說：「佢搵姐姐教佢呢首兒歌，但因為音樂偏輕鬆，我想佢 Tune成唸唸有詞咁，佢都Tune到。今次有迴響係佢努力嘅成果，佢真係放咗好多心機喺個角色度。」

金宵大廈2 黃婉華是演藝學院2019年畢業生﹗
黃婉華是演藝學院2019年畢業生﹗（圖片來源：IG＠franchesca_wong）

監製約試鏡 黃婉華以為騙案

問到為何選中黃婉華，監製笑言是緣份:「其實都Cast過好幾位演員，直到喺演藝網頁度見到黃婉華，就覺得係佢。」監製笑指當初由於是膽粗粗 Send Email 給黃婉華邀約見面洽淡合作，一度遭對方誤以為是騙子，相當搞笑。

黃婉華 在《金宵大廈2》單元《姐姐》中飾演菲傭的黃婉華，笑指自己本身皮膚黝黑，被以為是姐姐早已習以為常，其實本身輪廓突出，五官標緻，係一名靚女﹗
在《金宵大廈2》單元4《姐姐》中飾演菲傭的黃婉華，笑指自己本身皮膚黝黑，被誤以為姐姐已習以為常，笑指這次演外傭完全是prefect match。其實本身黃婉華輪廓突出，五官標緻，係一名靚女﹗（圖片來源：FB＠Franchesca Wong）

盤點7位演外傭出位藝人 有一位涉種族歧視

1/姜麗文扮外傭攞女飛躍！

女星個樣生得似外傭姐姐原來都係一種優勢，姜麗文憑在《愛·回家之開心速遞》中扮演菲律賓外傭Liza一角，以菲式廣東話演得入型入格，她指為演好角色，去搵真姐姐請教，更參加工人姐姐生日會去融入當中﹗憑角色攞到無綫「飛躍進步女藝員」獎時更特意多謝工人姐姐教路﹗

金宵大廈2 姜麗文演外傭演得攞獎﹗
姜麗文演外傭演到攞獎﹗（圖片來源：《愛回家》截圖）
金宵大廈2 網民大讚姜麗文無論外形、神態或口音都同菲律賓人似到十足十！
姜麗文自前年開始在《愛·回家》客串演外傭，獲網友紛紛大讚入型入格。（圖片來源：[email protected]
金宵大廈2 姜麗文與「同鄉」說話及神態都激似外傭﹗
姜麗文說話及神態都激似外傭﹗（圖片來源：[email protected]

2/「東涌羅浩楷」利愛安 係姜麗文「同鄉」

被封為「東涌羅浩楷」的落選港姐利愛安（Kirsten），之前亦獲無綫安排加入處境劇《愛·回家之開心速遞》劇組，孖住姜麗文一齊扮演外傭姐姐，二人的「同鄉」組合令網友都大讚扮得勁神似！

金宵大廈2 東涌羅浩楷孖姜麗文齊扮外傭！盤點那些年被指似足外傭姐姐的女星們
利愛安以一頭招牌鬈髮加上被塗黑的膚色來扮演菲律賓外傭。（圖片來源：[email protected]
金宵大廈2 利愛安自己笑言用了一個星期時間去記這次演出的對白，包括有「認得」、「根叔你好」等。
利愛安自己笑言用了一個星期時間去記這次演出的對白，包括有「認得」、「根叔你好」等。（圖片來源：[email protected]
金宵大廈2 「同鄉」姜麗文亦有在社交網晒出兩人與「Mom」甄詠珊的合照。
「同鄉」姜麗文亦有在社交網晒出兩人與「Mom」甄采浠（前名甄詠珊）的合照。（圖片來源：[email protected]

3/江欣燕演Maria開啟扮嘢之門

講演外傭鼻江欣燕一定是鼻祖，她在《歡樂今宵》演的外傭Maria，戴上假曲髮，誇張化妝，以半鹹淡廣東話引人發笑，角色深入民心，從此成為大家的集體回憶，江欣燕更指從此開啟了她扮嘢之門。

金宵大廈2 江欣燕的Maria真係超經典，七、八十後冇人唔認佢﹗
江欣燕的Maria真係超經典，七、八十後冇人唔識佢﹗（圖片來源：big big channel截圖）
金宵大廈2 《歡樂今宵》其中一個受歡迎的環節就係「Maria時間」
《歡樂今宵》其中一個受歡迎的環節就係「Maria時間」（圖片來源：big big channel截圖）

4/《寶寶大過天》朱斐斐幾乎素顏

在《寶寶大過天》飾演岑麗香家中工人姐姐的Siti，一出場以半鹹淡廣東話，被大讚演得好似真外傭，飾演Siti的朱斐斐為角色犧牲大：「除了粉底、唇膏好似乜都冇化，真係素顏朝天，勇氣可嘉﹗」朱斐斐是2012年參加藝訓班，入行近十年發展不順利，在《寶寶大過天》演外傭才為人認識﹗

金宵大廈2 入行近十年，發展未如理想，因此患上抑鬱症及暴食症，一度暴肥四十磅﹗
入行近十年，發展未如理想，因此患上抑鬱症及暴食症，一度暴肥四十磅﹗（圖片來源：《寶寶大過天》截圖）
金宵大廈2
（圖片來源：《寶寶大過天》截圖）

5/鄧紫棋體驗做印尼姐姐

2012年GEM鄧紫棋為其YouTube頻道拍攝一系列「秘撈Tour」其中一集體驗做印傭，打扮成印尼姐姐，在家做家務好辛勤，又跟真姐姐周日去跟同鄉聚會，一起坐地開餐同跳舞，不過交流期間就被真姐姐指鄧紫棋點扮都唔似印尼姐姐﹗

金宵大廈2 鄧紫棋自稱化了印尼姐姐妝，周日跟住姐姐們去聚會，一起坐地開餐﹗
鄧紫棋稱化了印尼姐姐妝，周日跟住姐姐們去聚會，一起坐地開餐﹗（圖片來源：YouTube＠鄧紫棋片段截圖）
金宵大廈2 不過被印尼姐姐指佢唔似﹗
不過被印尼姐姐指佢唔似﹗（圖片來源：YouTube＠鄧紫棋片段截圖）
金宵大廈2 仲一齊跳舞﹗
仲一齊跳舞﹗（圖片來源：YouTube＠鄧紫棋片段截圖）

6/王浩信反串被投訴涉種族歧視

2014年王浩信為保險公司拍攝電視廣告，一人分飾幾角，其中推介外傭綜合保險時，他一人分飾男主人及女外傭，當扮演外傭時叫Maria，戴上厚曲假髮，塗黑塊臉，不停做錯事被男主人責備﹗廣告出街，有外傭組織批評王浩信反串演外傭涉種族歧視，及作出投訴，要求公開道歉，最後該廣告在公司網頁上落架﹗

金宵大廈2 王浩信曾在廣告中反串演外傭Maria﹗
王浩信曾在廣告中反串演外傭Maria，被指過了火﹗（圖片來源：網上圖片）

7/劉青雲做賓佬得啖笑

劉青雲在《絕世好賓》中由離職警探做卧底扮賓佬，受聘梁詠琪父親，化身梁詠琪的菲籍保鏢及司機協助，過程笑話連場﹗

金宵大廈2 劉青雲代主人梁詠琪落場打牌﹗
劉青雲代主人梁詠琪落場打牌﹗（圖片來源：《絕世好賓》截圖）
金宵大廈2 被梁詠琪打造的全新造型，做賓佬都要型過人﹗
被梁詠琪打造的全新造型，做賓佬都要型過人﹗（圖片來源：《絕世好賓》截圖）

盤點那些年被指似足外傭姐姐的女星們

吳嘉熙 74%網民投票話似其實圈中有不少女星，包括吳嘉熙（Cheronna）、何雁詩、蔡思貝等，都曾被指個樣似足外傭！依家個個都要戴住口罩出街，口罩下係咩樣真係好難認得出，何雁詩到街市買餸時就曾被誤認為賓賓，今次被誤認的對象就輪到何雁詩其中一位好姊妹吳嘉熙（Cheronna），事緣吳嘉熙陪阿媽去街市買整蘿蔔糕的材料，竟然被街坊當咗做工人姐姐。

金宵大廈2 吳嘉熙陪阿媽落街市買餸被當做外傭
吳嘉熙（前左）同何雁詩（前右）本身係好姊妹，大家同樣擁有一身健康膚色。（圖片來源：[email protected]

吳嘉熙分享事件說：「同媽咪去街市買整蘿蔔糕嘅料，我又冇出聲默默幫手攞嘢，然後D（啲）人同我講英文，因為以為我係工人姐姐。」並貼出一張黑白街市相加一個托頭Sticker，以表達自己無奈的心情。

金宵大廈2 吳嘉熙陪阿媽落街市買餸被當做外傭
個Sticker表情好無奈。（圖片來源：[email protected]

吳嘉熙更貼出自己一身落街買餸Look畀網民投票，問大家佢「似工人姐姐咩？」結果竟有多達74%網民投票話似。

金宵大廈2 吳嘉熙陪阿媽落街市買餸被當做外傭
吳嘉熙著住呢一身落街買餸Look幫阿媽手去街市買整蘿蔔糕的材料，真係孝順女。（圖片來源：[email protected]

剩下有26%揀「F*CK NO」，吳嘉熙自嘲說：「有機會係唔識睇中文，以為係評價我呢一身打扮。」

金宵大廈2 吳嘉熙陪阿媽落街市買餸被當做外傭
有74%網民話吳嘉熙似工人姐姐！（圖片來源：[email protected]
金宵大廈2 吳嘉熙陪阿媽落街市買餸被當做外傭
其實吳嘉熙一向走型格路線，身形操得勁Fit。（圖片來源：[email protected]
金宵大廈2 吳嘉熙陪阿媽落街市買餸被當做外傭
一身膚色經過陽光嘅洗禮！（圖片來源：[email protected]

何雁詩街市買餸被誤以為工人姐姐 鄭俊弘喪笑回應激嬲老婆

何雁詩之前被影到老婆鄭俊弘拍住拖去買餸，一身街坊裝的何雁詩竟被誤以為是工人姐姐，被問起此事，鄭俊弘竟然笑到停唔到，搞到老婆何雁詩嬲嬲豬咗﹗

金宵大廈2 何雁詩和鄭俊弘為《慈善星輝仁濟夜》擔任表演嘉賓，爆乳現身的何雁詩，指歌衫有經老公過目，不過鄭俊弘卻表示：「之前試衫明明冇咁勁﹗」
何雁詩和鄭俊弘之前為《慈善星輝仁濟夜》擔任表演嘉賓，爆乳現身的何雁詩，指歌衫有經老公過目，不過鄭俊弘卻表示：「之前試衫明明冇咁勁㗎﹗我冇介意，只係怕佢走光啫﹗」（圖片來源：新傳媒照片庫）

何雁詩和鄭俊弘之前夫妻檔為《慈善星輝仁濟夜》擔任表演嘉賓，由表演到訪問都係黐到實，半步不離大家，當提到之前兩夫婦被影到街市買餸，一身街坊裝束起馬尾的何雁詩，游走菜檔四圍格價，被指似賓賓，何雁詩初時笑笑口話有睇報道，又指兩公婆不時互相取笑大家，何雁詩自爆經常取笑老公似黑人，因為覺得老公跟她的高爾夫球界偶像很似樣。

金宵大廈2 何雁詩本來一直負責回答問題，娛樂主播突然將遞向鄭俊弘，問佢對老婆被指似賓賓點睇，佢當場呆了幾秒，未識畀反應。
何雁詩本來一直負責回答問題，娛樂主播突然將遞向鄭俊弘，問佢對老婆被指似賓賓點睇，佢當場呆了幾秒，未識畀反應。（圖片來源：無綫娛樂新聞截圖）
金宵大廈2 點知原來鄭俊弘忍緊笑，更爆笑當場，留意番何雁詩個面口，與其膚色相若。
點知原來鄭俊弘忍緊笑，不足三秒爆笑當場，留意番何雁詩個面口，與其膚色相若。（圖片來源：無綫娛樂新聞截圖）

但當娛樂新聞主播改問鄭俊弘對老婆被指似自己嘅工人姐姐時有何感覺？鄭俊弘來不及反應，當場窒了一窒後爆笑當場，在旁的何雁詩當場黑面，鄭俊弘唔知死繼續講：「但係我覺得呢單嘢幾搞笑﹗」更笑到彎晒腰，何雁詩即出手打老公心口以示不滿，並搶住自辯：「應該咁講，每做一樣嘢應該有適合嘅裝束嘅，我係著番啲合適嘅衫，冇理由去街市著到好似上紅館咁﹗」

金宵大廈2 鄭俊弘笑到停唔到口，連娛樂主播都指住話佢衰，何雁詩出手還拖以示不滿。
鄭俊弘笑到停唔到口，連娛樂主播都指住話佢衰，何雁詩出手還拖以示不滿。（圖片來源：無綫娛樂新聞截圖）

被問到會否留意番當日老公的衣著，何雁詩搶住話：「佢咪又係咁﹗只不過香港嘅工人姐姐通常係女仔啫﹗」鄭俊弘似乎終於察覺老婆的不滿，補鑊話：「都可以話何雁詩帶住個司機出去做苦力都得嘅﹗」何雁詩表情才稍為寬容番﹗

金宵大廈2 鄭俊弘後來發現老婆面露不悅，才稍為收歛笑容，並補鑊指自己是何雁詩的司機。
何雁詩搶回發言權去自辯，鄭俊弘仲未知驚，繼續笑唔停，後來鄭俊弘發現老婆面露不悅，才稍為收歛笑容，並補鑊指自己是何雁詩的司機。（圖片來源：無綫娛樂新聞截圖）

蔡思貝出道9年進化之路

13年港姐亞軍蔡思貝現在已貴為視后，原來初出道時的她短頭髮、瘦蜢蜢，十足星期日在皇后像廣場聚會的工人姐姐們。不過現在蔡思貝皮膚已變得白皙，望落成個人亦充滿光彩。

金宵大廈2 2013年由德國回港參選港姐時，蔡思貝係大熱之一，冠軍賽都係僅僅輸畀陳凱琳咋，不過當選後三個月即被監製睇中拍劇，連續幾個角色都係黑黑實實男仔頭，成個outlook 真係好似工人姐姐。
2013年由德國回港參選港姐時，蔡思貝係大熱之一，冠軍賽都係僅僅輸畀陳凱琳咋，不過當選後三個月即被監製睇中拍劇，連續幾個角色都係黑黑實實男仔頭，成個outlook 真係好似工人姐姐。（圖片來源：新傳媒照片庫）
金宵大廈2 視后大熱蔡思貝賓妹變天鵝 出道七年十個緋聞男友
2016年為劇集《鐵馬戰車》宣傳時，蔡思貝膚色仍然黝黑。（圖片來源：新傳媒照片庫）
金宵大廈2 入行七年話題多多，除咗係新一輩小花中最多緋聞嗰個，蔡思貝更被指與game界網紅達哥撞樣，不過當事人就話自己生得似木村拓哉多過似達哥。
入行以來話題多多，除咗係新一輩小花中最多緋聞嗰個，蔡思貝更被指與game界網紅達哥撞樣，不過當事人就話自己生得似木村拓哉多過似達哥。（圖片來源：新傳媒照片庫）
金宵大廈2 2014年拍劇、2015年已經擔正劇集《衝線》，並獲提名台慶頒獎禮最佳女主角。之後幾乎年年有提名，蔡思貝終於2017年憑 《踩過界》 嘅趙正妹一角，獲得最受歡迎電視女角色大獎。
2014年拍劇、2015年已經擔正劇集《衝線》，並獲提名台慶頒獎禮最佳女主角。之後幾乎年年有提名，2017年蔡思貝終於憑 《踩過界》癲姐一角獲得「最受歡迎電視女角色」大獎，去年更憑《踩過界II》正式升呢做視后。（圖片來源：新傳媒照片庫）

黃心穎舊樣被指似坐完監

復出無期的黃心穎當年未有「安心出軌」事件時，樣貌已經被指似足蔡一智，而且以前的膚色較黑，遠睇分分鐘以以為係賓賓，更曾有網民將她與鄭融、AGA（江海迦）、鄧穎芝合稱為「娛樂圈四大賓妹」！黎諾懿在活動上見到佢張舊照時，仲笑問心穎參選港姐前係咪坐過監，因為張相好似出冊前出冊後咁！

金宵大廈2 2012年參選港姐時，黃心穎膚色較黑。
2012年參選港姐時，黃心穎膚色較為黑沈。（圖片來源：新傳媒照片庫）
金宵大廈2 {IPTC-DATA:NMG,data:{photoID:1823572}}
同蔡一智被指似兩兄妹。（圖片來源：新傳媒照片庫）
金宵大廈2 當年活動上黃心穎晒舊相，被笑似出獄照。
當年活動上黃心穎晒舊相，被黎諾懿取笑似出獄照。（圖片來源：新傳媒圖片）
金宵大廈2 黃2
入行後黃心穎已逐漸變得白雪雪。（圖片來源：新傳媒照片庫）
金宵大廈2 鄭融真名究竟是甚麼？
鄭融亦曾被網民指為「娛樂圈四大賓妹」之一。（圖片來源：新傳媒照片庫）
金宵大廈2 AGA
仲有AGA（江海迦）。（圖片來源：新傳媒照片庫）
金宵大廈2 同埋鄧穎芝！
同埋鄧穎芝！（圖片來源：[email protected]
金宵大廈2
（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：《金宵大廈2》劇照、FB＠Franchesca Wong、[email protected][email protected][email protected][email protected]、無綫娛樂新聞截圖、新傳媒照片庫

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