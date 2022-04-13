金宵大廈2｜黃婉華演工人姐姐LuLu被推做視后 盤點演外傭出位藝人
金宵大廈2｜Lulu黃婉華跟工人姐姐學菲律賓話
黃婉華本身是一名舞台劇演員，演出經驗豐富，《金宵大廈2》 是她是首次參與劇集拍攝，便獲網民激讚演技好，又指她似靚女李幸倪(Gin Lee)，更力推她做視后：「英文講得好似」、「做得似過真姐姐」、「係咪菲律賓人」、「有冇機爆紅奪視后」等。
黃婉華在劇中滿口流利的菲律賓話讓網民印象甚深，劇中與其他菲傭交流更是「零違和」，黃婉華透露為了角色學了三至四個月菲律賓話：「我一收到劇本就開始上網做 research，聽吓唔同國家嘅菲律賓人講嘅英文，睇吓口音會係點，同埋開始搵我個工人姐姐教我講。」黃婉華更於周日出巡同真姐姐交流一下﹗
獲監製大讚好努力
監製阿細補充指劇中姐姐抱著布公仔時唸的「咒語」，其實是一首菲律賓兒歌，黃婉華亦為此下了不少苦功，阿細說：「佢搵姐姐教佢呢首兒歌，但因為音樂偏輕鬆，我想佢 Tune成唸唸有詞咁，佢都Tune到。今次有迴響係佢努力嘅成果，佢真係放咗好多心機喺個角色度。」
監製約試鏡 黃婉華以為騙案
問到為何選中黃婉華，監製笑言是緣份:「其實都Cast過好幾位演員，直到喺演藝網頁度見到黃婉華，就覺得係佢。」監製笑指當初由於是膽粗粗 Send Email 給黃婉華邀約見面洽淡合作，一度遭對方誤以為是騙子，相當搞笑。
盤點7位演外傭出位藝人 有一位涉種族歧視
1/姜麗文扮外傭攞女飛躍！
女星個樣生得似外傭姐姐原來都係一種優勢，姜麗文憑在《愛·回家之開心速遞》中扮演菲律賓外傭Liza一角，以菲式廣東話演得入型入格，她指為演好角色，去搵真姐姐請教，更參加工人姐姐生日會去融入當中﹗憑角色攞到無綫「飛躍進步女藝員」獎時更特意多謝工人姐姐教路﹗
2/「東涌羅浩楷」利愛安 係姜麗文「同鄉」
被封為「東涌羅浩楷」的落選港姐利愛安（Kirsten），之前亦獲無綫安排加入處境劇《愛·回家之開心速遞》劇組，孖住姜麗文一齊扮演外傭姐姐，二人的「同鄉」組合令網友都大讚扮得勁神似！
3/江欣燕演Maria開啟扮嘢之門
講演外傭鼻江欣燕一定是鼻祖，她在《歡樂今宵》演的外傭Maria，戴上假曲髮，誇張化妝，以半鹹淡廣東話引人發笑，角色深入民心，從此成為大家的集體回憶，江欣燕更指從此開啟了她扮嘢之門。
4/《寶寶大過天》朱斐斐幾乎素顏
在《寶寶大過天》飾演岑麗香家中工人姐姐的Siti，一出場以半鹹淡廣東話，被大讚演得好似真外傭，飾演Siti的朱斐斐為角色犧牲大：「除了粉底、唇膏好似乜都冇化，真係素顏朝天，勇氣可嘉﹗」朱斐斐是2012年參加藝訓班，入行近十年發展不順利，在《寶寶大過天》演外傭才為人認識﹗
5/鄧紫棋體驗做印尼姐姐
2012年GEM鄧紫棋為其YouTube頻道拍攝一系列「秘撈Tour」其中一集體驗做印傭，打扮成印尼姐姐，在家做家務好辛勤，又跟真姐姐周日去跟同鄉聚會，一起坐地開餐同跳舞，不過交流期間就被真姐姐指鄧紫棋點扮都唔似印尼姐姐﹗
6/王浩信反串被投訴涉種族歧視
2014年王浩信為保險公司拍攝電視廣告，一人分飾幾角，其中推介外傭綜合保險時，他一人分飾男主人及女外傭，當扮演外傭時叫Maria，戴上厚曲假髮，塗黑塊臉，不停做錯事被男主人責備﹗廣告出街，有外傭組織批評王浩信反串演外傭涉種族歧視，及作出投訴，要求公開道歉，最後該廣告在公司網頁上落架﹗
7/劉青雲做賓佬得啖笑
劉青雲在《絕世好賓》中由離職警探做卧底扮賓佬，受聘梁詠琪父親，化身梁詠琪的菲籍保鏢及司機協助，過程笑話連場﹗
盤點那些年被指似足外傭姐姐的女星們
吳嘉熙 74%網民投票話似其實圈中有不少女星，包括吳嘉熙（Cheronna）、何雁詩、蔡思貝等，都曾被指個樣似足外傭！依家個個都要戴住口罩出街，口罩下係咩樣真係好難認得出，何雁詩到街市買餸時就曾被誤認為賓賓，今次被誤認的對象就輪到何雁詩其中一位好姊妹吳嘉熙（Cheronna），事緣吳嘉熙陪阿媽去街市買整蘿蔔糕的材料，竟然被街坊當咗做工人姐姐。
吳嘉熙分享事件說：「同媽咪去街市買整蘿蔔糕嘅料，我又冇出聲默默幫手攞嘢，然後D（啲）人同我講英文，因為以為我係工人姐姐。」並貼出一張黑白街市相加一個托頭Sticker，以表達自己無奈的心情。
吳嘉熙更貼出自己一身落街買餸Look畀網民投票，問大家佢「似工人姐姐咩？」結果竟有多達74%網民投票話似。
剩下有26%揀「F*CK NO」，吳嘉熙自嘲說：「有機會係唔識睇中文，以為係評價我呢一身打扮。」
何雁詩街市買餸被誤以為工人姐姐 鄭俊弘喪笑回應激嬲老婆
何雁詩之前被影到老婆鄭俊弘拍住拖去買餸，一身街坊裝的何雁詩竟被誤以為是工人姐姐，被問起此事，鄭俊弘竟然笑到停唔到，搞到老婆何雁詩嬲嬲豬咗﹗
何雁詩和鄭俊弘之前夫妻檔為《慈善星輝仁濟夜》擔任表演嘉賓，由表演到訪問都係黐到實，半步不離大家，當提到之前兩夫婦被影到街市買餸，一身街坊裝束起馬尾的何雁詩，游走菜檔四圍格價，被指似賓賓，何雁詩初時笑笑口話有睇報道，又指兩公婆不時互相取笑大家，何雁詩自爆經常取笑老公似黑人，因為覺得老公跟她的高爾夫球界偶像很似樣。
但當娛樂新聞主播改問鄭俊弘對老婆被指似自己嘅工人姐姐時有何感覺？鄭俊弘來不及反應，當場窒了一窒後爆笑當場，在旁的何雁詩當場黑面，鄭俊弘唔知死繼續講：「但係我覺得呢單嘢幾搞笑﹗」更笑到彎晒腰，何雁詩即出手打老公心口以示不滿，並搶住自辯：「應該咁講，每做一樣嘢應該有適合嘅裝束嘅，我係著番啲合適嘅衫，冇理由去街市著到好似上紅館咁﹗」
被問到會否留意番當日老公的衣著，何雁詩搶住話：「佢咪又係咁﹗只不過香港嘅工人姐姐通常係女仔啫﹗」鄭俊弘似乎終於察覺老婆的不滿，補鑊話：「都可以話何雁詩帶住個司機出去做苦力都得嘅﹗」何雁詩表情才稍為寬容番﹗
蔡思貝出道9年進化之路
13年港姐亞軍蔡思貝現在已貴為視后，原來初出道時的她短頭髮、瘦蜢蜢，十足星期日在皇后像廣場聚會的工人姐姐們。不過現在蔡思貝皮膚已變得白皙，望落成個人亦充滿光彩。
黃心穎舊樣被指似坐完監
復出無期的黃心穎當年未有「安心出軌」事件時，樣貌已經被指似足蔡一智，而且以前的膚色較黑，遠睇分分鐘以以為係賓賓，更曾有網民將她與鄭融、AGA（江海迦）、鄧穎芝合稱為「娛樂圈四大賓妹」！黎諾懿在活動上見到佢張舊照時，仲笑問心穎參選港姐前係咪坐過監，因為張相好似出冊前出冊後咁！
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