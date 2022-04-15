金宵大廈2｜黃建東狂野演出遇怪事 傳撻著「40億千金」 有望成為億萬駙馬
金宵大廈2｜1-20集劇情搶先睇：4月4日開播劇透 10個迷離單元故事
《金宵大廈2》第五單元〈對倒〉
趙希洛在第一輯《金宵大廈》飾演何太，是金宵大廈七樓住戶，身份是保姆，在第一輯單元事件〈嬰〉有重要戲份，並與徐志明（衛志豪）有曖昧關係，角色本於第一輯第4集撤走，但在同系列第17集以「虛擬角色」形態出現在《奇幻大廈》遊戲中，並於上輯第20集的平行時空中以養狗為伴。到了《金宵大廈2》第5單元〈對倒〉，趙希洛今次拍住好戲之人黃建東，起出另一種化學作用。
黃建東慘遭趙希洛老屈放火
黃建東在這單元的黃建東是新角色，早前他就劇透分享了其角色「茂李安Leo」被打至腫口腫面的相片，而他在劇中的身份是一名地產經紀，主力進行收購金宵大廈的工作。但由於他的收樓手法過於仁慈，最後更慘遭趙希洛老屈放火被捕。此外，這單元的海報非常特別，黃建東與趙希洛處身黑白的世界，二人的表情非常詭異，就連劇名《金宵大廈2》都掉轉來寫。
《金宵大廈2》靈異事件：黃建東狂打冷震
黃建東、趙希洛及謝東閔 在《金宵大廈2》的《對倒》單元中合作演出，黃建東日前透露拍攝期間亦遇過怪事，他表示有一場關於棺材及撒溪錢的戲份，當日天氣好熱，現場明明又冇風，不過他拍攝時成個人總是不自在，更無緣無故狂打冷震，非常奇怪。
把關者們｜黃建東孖袁偉豪扮HeHe
現年40歲的黃建東加入無綫十年，拍過不少劇集，由於老是常出現，有新一代綠葉王之稱，之前播出的兩套劇《把關者們》及《我家無難事》都有份演出﹗
黃建東演舞台劇咀「40億千金」
去年黃建東演出張子珏執導的舞台劇，被指媾掂劇中飾演其老婆的「40億千金」 Jocelyn ，假戲真做，咀出愛火花﹗
「40億千金」去年參選香港小姐
現年28歲的Jocelyn(蔡頌思)曾參選2020香港小姐，身高157cm的她被指似鍾嘉欣，而有矮版鍾嘉欣之稱，港姐首輪面試已成為大熱，第二輪面試卻突然宣告退選，是因為合約問題而退選﹗
蔡頌思來自政協家庭有個演員夢
Jocelyn原來好猛料，是已故百億「海產大王」蔡繼有的孫女，父親是新華集團主席兼全國政協委員蔡冠深，被指擁40億身家，故Jocelyn有40億千金之稱，她回應時指「實際數字唔知」，談吐大方﹗而Jocelyn於18年至20年間曾任雲南政協委員的港澳區政協委員，不過她決心當演員，曾透露今年會捲土重來選港姐，但因年齡問題，佢解答大家疑問：「我以為27歲可以參選，但原來係選之後半年仲係27歲先得，所以我無資格參加﹗」最後只能放棄港姐夢﹗
演袁詠儀女兒
Jocelyn畢業於香港中文大學英文系，同時精通法語，參選港姐稱是一名自由身演員，拍過廣告以及有不少幕前演出經驗，19年拍攝的賀歲片《家和萬事驚》，飾演袁詠儀的女兒，電影上映時，其父母為她舉辦了一個私人放映會﹗
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