金宵大廈2｜黃建東狂野演出遇怪事 傳撻著「40億千金」 有望成為億萬駙馬

《金宵大廈2》第5單元〈對倒〉劇情好關鍵，由趙希洛與黃建東主演，內容關於金宵大廈的平行時空，劇集海報大玩黑白神秘元素，兩位主角的造型好狂野，處於只有黑白的世界，劇情引人入勝。現實中的黃建東禾稈冚珍珠，有指他與「40億千金」Jocelyn（蔡頌思）撻著，隨時繼黎諾懿、袁偉豪之後成為無綫富貴駙馬﹗