金宵大廈2｜Lydia 出場拯救 Ella！三個李施嬅解開疑團考演技
《金宵大廈2》Lydia登場！三個李施嬅到底邊個打邊個？今次分別飾演現世界的 Ella、黑白世界的Lyida、60年代的精神科醫生，憑口音已經可以分出角色和反映性格，不過要同場自己同自己對戲，就認真考演技！
第五單元〈對倒（下）〉劇情劇透：平行世界的金宵大廈已成地產公司囊中物，黃建東投保MIA保險後同樣「黑化」，出招暗算四爺，四爺以牙還牙，兩人鬥得你死我活，同時也令李施嬅面臨危機。李施嬅終遇見與她樣貌相同、性格各異的Lydia，而Lydia似乎早已知道世界上存在着另一個自己……
李施嬅公開第三個身份Lydia
「第3個角色，今晚同大家見面喇。我係Lydia!」
第一個李施嬅：金宵大廈業主Ella
這個李施嬅在第9集被黑白世界的四爺（趙希洛）恐嚇，性格溫柔又充滿好奇心，困於落雪的天台剝剩底衫，又凍又慘，Ella是金宵大廈的業主，於第2集被困在金宵大廈的七樓半，後被Maurice救出，並發現對方對金宵大廈十分熟悉，但被對方要求忘記他！Ella 於第3集在金宵大廈天台發現昏迷的Maurice，後發現其失去記憶及性格大變！
Ella在第9集記起童年時曾進入金宵大廈的「平行時空」，當時認識了童年Joey，並將相機送予對方，於同集發現自己當日在金宵大廈天台尋回的是Joey，並非Maurice，而真正與自己有「愛的感應」的人是Joey！
第9集劇中亦有不少彩蛋位，之前在現實世界出現過的鄭子誠、曾展望、伍詠薇及蘇皓兒不但逐一在黑白世界出場，且全部變了另一個人，伍詠薇與蘇皓兒不再「相依相害」，反而是感情十分要好的母女，換成長髮造型的蘇皓兒，更獲網民大讚有周慧敏影子。
第二個李施嬅：60年代的精神病醫生
在第一集已登場，一直聽著疑似穿梭時空而來的神秘陳山聰訴說金宵大廈的單元故事，60年代的李施嬅有特別口音。60年代女醫生（李施嬅飾）的一句：「我哋身處嘅世界，並唔係單一嘅世界；而喺無數嘅世界入面，有無數嘅你、同無數嘅我。」似乎是今季點題重要一句。
第三個李施嬅：黑白世界女殺手Lydia
Ella進入黑白世界後，她與Joey（陳山聰飾）的緣份之謎亦終於解開，原來一直與Ella有愛的感應的並不是Maurice（陳山聰飾），而是Ella小時候認識的Joey，二人因為一個貓波跨越時空種下緣份…另在黑白世界上，還有一個與Ella長得一模一樣的Lydia
在人性扭曲、黑白顛倒的黑白世界，壞人當道，一班金宵大廈住戶正面臨地產霸權逼遷難題，「優質地產」兩名代表茂利安（黃建東飾）及四爺（趙希洛飾），各自帶著手下以各自的方式威逼眾人搬離大廈；天性投機奸險的四爺，與茂利安惡鬥期間嫁禍對方縱火，膽小怕事的茂利安走投無路下，接到MIA保險公司徐小姐來電，對方聲稱只要他投保MIA公司的「金光燦爛完美人生保障計劃」，不但能夠成功脫罪，更能「合法地犯法」，相當瘋狂兼猖狂！被封為金宵瘋癲Icon的趙希洛，是次演出繼續出彩，誇張的演繹手法加上似笑非笑的奸險笑容令其角色更見立體，而她與東東獨特的造型，更被網民指是「黑白魔后」VS「Joker」，認真有創意。
為保留真實感 《金宵2》黑白世界全人手搭建
黑白世界無論呈現手法或是發生的故事均為網民帶來衝擊，監製阿細受訪時透露黑白世界原來全由人手搭建，為的是想呈現色彩真實感：「成個黑白世界係搭出嚟嘅，包括Lydia屋企、所有走廊、電梯、商場等，點解唔就咁較色算呢？因為較色感覺冇咁真實，同埋我哋想保留番一啲色彩，例如所有自然嘅物品，好似植物同動物係有顏色嘅，死物就主要黑白灰。」問到為何會有黑白世界這個概念，以及為何字體在黑白世界中左右反轉，阿細續指:「已經有聰明嘅觀眾估到我哋係想大家清楚分辨到兩個世界，至於點解會選擇黑白色，係因為想表達黑白顛倒、人性扭曲嘅概念，呢個世界所有嘢都係顛倒咗嘅，希洛同阿東就係身處喺一個咁顛倒嘅瘋狂世界，生存喺呢個世界嘅人係幾咁灰，個色彩就係想強調番佢哋內心嘅嗰種灰。」
常見問題
《金宵大廈2》劇情與前作有關聯嗎?
《金宵大廈2》一共分為10個迷離單元故事，全輯有20集，即睇劇情劇透
《金宵大廈2》劇情如何大玩平行時空?
《金宵大廈2》今輯故事是關於另一個時空內的「金宵大廈」，由陳山聰的角色失憶開展…即睇劇情劇透