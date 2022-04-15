金宵大廈2｜Lydia 出場拯救 Ella！三個李施嬅解開疑團考演技

《金宵大廈2》Lydia登場！三個李施嬅到底邊個打邊個？今次分別飾演現世界的 Ella、黑白世界的Lyida、60年代的精神科醫生，憑口音已經可以分出角色和反映性格，不過要同場自己同自己對戲，就認真考演技！