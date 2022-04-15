網民嚴選金庸劇15大最成功主角 黃日華霸兩席 呂頌賢100%神還原令狐沖
第15位 「韋小寶」陳小春
無綫喺1998年播出嘅自家劇《鹿鼎記》由陳小春演韋小寶，多位老婆就由劉玉翠、陳少霞、梁小冰、徐濠縈等人飾演。網民之所以會覺得冇揀錯陳小春演韋小寶係因為角色性格同真人好相似，有網民表示小春運氣爆棚呢點，真係令人好難反駁，其實自從春哥多年前北上發展，努力搵真銀以嚟，佢真係接騷都接到手軟，成功擠身「大灣區哥哥」，並非浪得虛名，不過亦有人覺得周星馳版本嘅韋小寶更加傳神。
第14位 「郭靖」黃日華
1983年無綫版本嘅《射鵰英雄傳》，由黃日華飾演郭靖，佢對翁美玲飾演嘅黃蓉一往情深，相信好多人當時都睇到入晒戲。而現實中黃日華都係一名愛妻號，佢同梁潔華識於微時，1982年拍拖，相戀6年後拉埋天窗，婚後育有一女。結婚32年甘苦與共，可惜喺2013年不敵癌魔病逝。
第13位 「周芷若」高圓圓
2003版《倚天屠龍記》，由高圓圓飾演周芷若，佢端莊嘅外表加上恰到好處嘅演技，將周芷若剛柔並重嘅特質演繹得好出色，高圓圓亦因為呢個角色走紅，被封「古裝女神」。
第12位 「趙敏」賈靜雯
金庸筆下嘅蒙古公主趙敏聰明又古靈精怪，喺《倚天屠龍記》中亦係重要嘅角色，金馬影后賈靜雯當年演繹嘅版本，就令趙敏顯得更活潑可愛。有觀眾覺得喺眾多演過趙敏嘅人中，賈靜雯最煞食。
第11位「黃蓉」朱茵
一代女神朱茵演過唔少角色，1994年佢飾演《射鵰英雄傳》嘅黃蓉同靖哥哥張智霖擦出唔少火花，仲一度成為觀眾最喜愛嘅螢幕情侶，而本身好有仙氣嘅朱茵甚至完美演繹出黃蓉嘅氣質，吸咗唔少like。
第10位 「周芷若」周海媚
講到飾演過《倚天屠龍記》周芷若嘅人，點可以唔提周海媚，佢曾經被封為「最美周芷若」。前年佢再演《倚天屠龍記》，今次飾演周芷若嘅師傅–峨嵋派掌門滅絕師太，事隔30年嘅周海媚幾乎凍齡冇走樣，難怪封周海媚做「網民最鍾意嘅周芷若」。
第9位「趙敏」黎姿
「嬌美無匹，容色絕麗，不可逼視」係網民嚴選黎姿成為金庸劇選角最成功嘅原因，喺2000年無綫版嘅《倚天屠龍記》中，當時接近30之齡嘅佢，完全唔輸同劇嘅後生女，演活趙敏豪爽同柔情嘅一面。
第8位 「小龍女」陳玉蓮
無綫出產嘅元祖級女神一定要數80年代當家花旦陳玉蓮，佢喺1983年版嘅《神鵰俠侶》飾演小龍女，仙氣逼人。其中一場戲講楊過諗住劏雞幫小龍女慶祝生日，點知小龍女就因為過兒殺咗兩隻雞嬲咗，陳玉蓮個楚楚可憐樣真係令人由憐生愛，想親自去氹番佢開心。
第7位「黃蓉」翁美玲
喺電視史上飾演過黃蓉嘅人有唔少，但好多人心目中嘅「黃蓉」，咁多年嚟依然係翁美玲，贏咩？當然氣質啦！而黃蓉任性、獨立同冰雪聰明嘅性格，翁美玲都充份演繹到，可惜她在26歲時自殺身亡，令人惋惜。
第6位 「小龍女」李若彤
李若彤95年幫無綫拍《神鵰俠侶》，當年佢同古天樂飾扮演小龍女同楊過，成為兩人經典作之一，李若彤「賣」嘅都係仙氣，比起陳玉蓮版多咗一份冷艷。李若彤前年出書重提拍呢套劇嗰陣，的確有愛上古天樂飾演嘅過兒，不過呢份愛隨住落妝換衫一刻就消失晒。
第5位「喬峰」黃日華
黃日華話晒無綫80年代嘅當紅小生，佢唔止一次被揀中參演金庸嘅大作。 繼《射鵰英雄傳》飾演郭靖，佢喺《天龍八部》飾演喬峰，就被網民評為夠晒正氣，直至今時今日，好多人心目中都係最喬峰嘅喬峰！
第4位「小龍女」劉亦菲
正所謂春青無敵，內地科班出身嘅劉亦菲2006年拍《神鵰俠侶》嗰陣，佢20歲都未夠，飾演不吃人間煙火嘅小龍女，極之有說服力。但歲月不留人，今年34歲嘅佢，當年嗰股仙氣走晒，被指清純形象大崩壞。
第3位「段譽」林志穎
湯鎮業、關禮傑、陳浩民、林志穎以及金起範飾演嘅《天龍八部》段譽，你鍾意邊個多啲？連登網民就似乎鍾意林志穎多啲！單單係「青靚白淨帶點傻氣」呢點都已經俘虜咗萬千少女嘅心。
第2位「楊過」古天樂
古天樂拍無綫版《神鵰俠侶》時，仲係一個「青靚白淨」嘅古天樂，被網民認為一見難忘，成為經典都好合理，有劇迷仲覺得古天樂將楊過大俠柔情嘅一面演得非常好。
第1位 「令狐沖」呂頌賢
可能好多年輕一輩對呂頌賢都冇咩印象，因為佢好耐之前已經北上發展，不過喺《笑傲江湖》飾演令狐沖就成為佢喺香港嘅代表作。華山派大弟子生性放蕩不羈，加上呂頌賢高大嘅身形，你都咪話唔吸睛，網民直頭覺得係完美複製書入面嘅人物。
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