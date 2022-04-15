網民嚴選金庸劇15大最成功主角 黃日華霸兩席 呂頌賢100%神還原令狐沖

金庸嘅武俠小說可謂長拍長有，單係《倚天屠龍記》，無綫已經有三個版本，分別係1978年嘅鄭少秋汪明荃版、1986年嘅梁朝偉黎美嫻版，以及2001年吳啟華黎珈而（原名：黎姿）主演嘅版本。近日連登討論區就有網民嚴選咗金庸戲選角最成功嘅15個主角，唔知有冇你嘅心水呢？