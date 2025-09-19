《金式森林》何依婷性感大解放！低胸吊帶色誘羅子溢 網民錯重點召喚一女星？

無綫新劇《金式森林》近日在內地首播，一開播便以極具張力的劇情成功引爆話題。劇中羅子溢飾演的「高森」慘遭女友何依婷背叛，更親眼目睹她與「姦夫」何廣沛在床上的畫面，盛怒之下大打出手，結果不但被吊銷大律師執照，更從此走上復仇之路，劇情發展相當緊湊。