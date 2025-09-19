《金式森林》何依婷性感大解放！低胸吊帶色誘羅子溢 網民錯重點召喚一女星？

無綫新劇《金式森林》近日在內地首播，一開播便以極具張力的劇情成功引爆話題。劇中羅子溢飾演的「高森」慘遭女友何依婷背叛，更親眼目睹她與「姦夫」何廣沛在床上的畫面，盛怒之下大打出手，結果不但被吊銷大律師執照，更從此走上復仇之路，劇情發展相當緊湊。

何依婷性感大解放色誘

為了阻止羅子溢向方家報復，已經嫁給何廣沛成為「方家大少奶」的何依婷，不惜犧牲色相，帶醉意摸上羅子溢家門。在兩人拉扯之間，何依婷毅然脫去外套，僅穿著一件性感的吊帶內衣，其驕人上圍與白滑玉背一覽無遺，畫面極度香艷，震撼一眾網民的眼球，性感尺度爆燈。

網民錯重點召喚Man姐

這段火辣的演出隨即引發網民熱烈討論，由於何依婷與何廣沛在之前的熱爆劇《新聞女王》中同屬佘詩曼（Man姐）旗下的「文家軍」，有入戲的網民便搞笑地留言召喚佘詩曼，高呼：「Man姐，小薇跟床寶在一起了。」將兩部劇集的情節巧妙連結，令人哭笑不得，也證明了演員們的角色塑造相當成功。

另一人妻陳星妤發功爭寵

劇中除了何依婷的性感演出外，飾演「方家二少奶」的陳星妤亦不遑多讓。為了在家中爭寵，她穿上粉紅色的性感睡裙色誘老公陳浚霆，更主動將對方推倒在床上並撫摸其心口，希望能搶先一步誕下家中長孫，鞏固自己的地位，可見劇中充滿了豪門鬥爭的激情戲碼。

金式森林 何依婷 羅子溢被派綠帽。（圖片來源：影片截圖）
金式森林 何依婷 何廣沛係「姦夫」。（圖片來源：影片截圖）
金式森林 何依婷 被捉姦在床。（圖片來源：影片截圖）
金式森林 何依婷 （圖片來源：影片截圖）
金式森林 何依婷 （圖片來源：影片截圖）
金式森林 何依婷 （圖片來源：影片截圖）
金式森林 何依婷 （圖片來源：影片截圖）
金式森林 何依婷 （圖片來源：影片截圖）
金式森林 何依婷 仲有大露背。（圖片來源：影片截圖）
金式森林 何依婷 何依婷在《新聞女王》變節出賣老細，令觀眾睇得相當肉緊！當何依婷知道被高海寧陷害情緒崩潰，佘詩曼就去安撫她，還說她是自己的接班人。（圖片來源：TVB）
何依婷在《新聞女王》變節出賣老細，令觀眾睇得相當肉緊！當何依婷知道被高海寧陷害情緒崩潰，佘詩曼就去安撫她，還說她是自己的接班人。（圖片來源：TVB）
金式森林 何依婷 《新聞女王》去年播出時掀起全城熱話，何依婷飾演的「Cathy徐曉薇」由純情小花黑化成機心主播，角色層次豐富，演技備受讚賞，更被視為其演藝生涯的代表作。（圖片來源：余詩曼@微博圖片）
新聞女王》去年播出時掀起全城熱話，何依婷飾演的「Cathy徐曉薇」由純情小花黑化成機心主播，角色層次豐富，演技備受讚賞，更被視為其演藝生涯的代表作。（圖片來源：余詩曼@微博圖片）
金式森林 何依婷 何依婷之後嫁給何廣沛成為「方家大少奶」。（圖片來源：TVB）
何依婷之後嫁給何廣沛成為「方家大少奶」。（圖片來源：TVB）
金式森林 何依婷 陳星妤亦發功。（圖片來源：影片截圖）
陳星妤亦發功。（圖片來源：影片截圖）
金式森林 何依婷 陳星妤亦發功。（圖片來源：影片截圖）
