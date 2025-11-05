何依婷陳星妤《金式森林》跳辣舞炒熱氣氛｜下秒突爆整容黑材料 網民讚二人默契十足！
昨晚慈善晚宴辣舞 何依婷陳星妤高難度動作吸睛
在昨晚播出的劇情中，何依婷（飾演善荃）與陳星妤（飾演嘉欣）為拯救失場的慈善晚宴，緊急上陣表演跳舞。何依婷一改戲路，穿上銀色閃亮中性西裝反串演出，而陳星妤則以一身金色流蘇貼身裙上陣，大騷美好身段。二人在長達3分鐘的表演中不斷扭動腰肢，大晒纖長手腳，當中陳星妤一招「180度天外飛腳」及結尾的「風月俏佳人」甫士，更是盡顯功架與女人味。值得留意的是，在擺出高難度甫士時，何依婷全程以手緊扶陳星妤腰肢，盡顯戲內戲外的好感情，場面溫馨。
何依婷陳星妤非首次合作 《執法者們》曾逆齡跳少女舞
其實這已是何依婷與陳星妤第二次合作跳舞，默契早有基礎。二人之前在劇集《執法者們》中曾齊齊逆齡扮少女，跳唱After Class的《CYA》，大晒纖腰展現青春活力。今次轉行成熟型格風，同樣吸睛。何依婷透露，為了這場舞，她們在拍攝前一個月已開始排練。對於首次嘗試中性打扮，她笑言：「我覺得呢個打扮都幾得意呀，自己平時都冇呢個機會去嘗試咁中性嘅打扮。」幕後花絮更顯示二人不論跳舞或答問題都「神同步」，陳星妤更笑言：「我哋都好保護對方」，Sweet到爆燈。
三大港姐晚裝鬥靚 陳曉華貼身透視撼贏何依婷Pink Lady？
除了精彩的跳舞環節，昨晚慈善騷上幾位港姐小花的晚裝亦成為焦點。當中陳曉華與陳星妤同樣穿上藍色透視金絲晚裝，貼身剪裁將二人的葫蘆身形表露無遺，若隱若現的設計更添性感美。而向來形象甜美的何依婷，則化身「迷人Pink Lady」，以一身嬌俏的艷粉紅大露背晚裝上陣，大騷白滑玉背，三位靚太各有各靚，成功搶焦，令觀眾大飽眼福。
網民洗版激讚二人合拍 「跳得不錯」
對於何依婷與陳星妤這段精彩的雙人舞，網民反應一面倒讚好，紛紛留言大讚二人合拍，默契十足。不少觀眾湧入討論區洗版留言：「跳得不錯」、「兩位港姐級藝人活力十足」、「睇得出排練咗好耐，好有誠意」。更有網民佩服她們的深厚感情，認為正是因為私下關係好，才能在鏡頭前展現出如此天衣無縫的合作，成功帶動劇情氣氛。