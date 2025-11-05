何依婷陳星妤《金式森林》跳辣舞炒熱氣氛｜下秒突爆整容黑材料 網民讚二人默契十足！

台慶劇《金式森林》昨晚（4日）劇情再掀高潮，何依婷與陳星妤臨危受命，在慈善晚宴上大跳辣舞，場面極度火辣！正當二人以一連串高難度動作炒熱全場氣氛之際，會場大銀幕竟突然播出陳星妤的整容黑材料影片，令她當場嚇窒，陷入聲譽及婚姻危機，究竟誰是幕後黑手？