《金式森林》八婆指數戰力排名！8大女王鬧交全城追捧 邊一位最吸睛？
TVB劇集《金式森林》已播出一星期，討論反應熱烈！劇中離唔開鬧交、爭產及權謀戲路交錯，整體節奏明快，網民笑言「狗血過宮鬥劇」！當中8位女演員各有特殊設定，究竟邊位「八婆指數」最高？
30歲 陳曉華（林澄）女主謎底核心
角色設定：自從開拍以來，郭晉安和陳曉華這段相差31年的「父女戀」成為劇中一大亮點！陳曉華係劇情核心女主，珠寶設計師，因車禍與方家大少方仰天邂逅，背景懸殊但聰明堅韌，敢愛敢恨，身世成謎與方家多線交錯，與家族主要成員矛盾不斷，屢次成為家族危機關鍵人物。網友大讚：「呢套戲最正係陳曉華 莊子鏇 同埋rosita」、「曉華演技有進步！」
八婆指數：★★☆☆☆
重點戲份：劇集開場已以「淋紅油」作為首次見面，前期成為家族爭產導火線，中段協助方仰天處理危機，自身感情、權力、謀略並重，更多次卷入家族大戰，強勢突顯主角光環。獲得網民評價堅毅、型格、情感線豐富，是「非典型港劇女一」代表。
27歲 郭柏妍（高靜）內心堅強女神
角色設定：性格獨立、工作能力出眾，外表柔弱但內心堅強，有情有義，劇中與方家有密切關係。郭柏妍在劇中的演出大獲好評，除了招牌長腿吸睛，一系列可愛表情包更在網上瘋傳！
八婆指數：★★☆☆☆
重點戲份：捲入家族鬥爭及情感糾結，是劇情推進的重要女性角色，自身床戲突破成為話題。
31歲 何依婷（鄺善荃）豪門心計太太
角色設定：方學禮之妻，出身富貴、勢利心強，經常輕視妯娌。外表甜美，但藏有心計。
八婆指數：★★★☆☆
重點戲份：婚後更顯高傲與計謀，近期「內衣色誘」為查探真相，戲份熱度極高，婚後事業愛情兩邊走，觀眾評價熱烈！
30歲 陳星妤（譚嘉欣）可愛八婆級反派
角色設定：方學勤之妻，出身寒微，屬於「蠢蠢地可愛八婆仔」，經常與其他女角色鬧交，劇中嘴巴毒但行動常出事！另一方面，她亦是身材擔當，經常在戲中大派福利！
八婆指數：★★★★☆
重點戲份：鬧交名場面多，為求出頭主動造人、主動誘惑老公，并多次成為矛盾中心，是可愛反派代表，身體力行博出位。
23歲 莊子璇（方芷茵）逆轉家族新生代
角色設定：家族年輕一輩，表面清純但有逆轉性格，劇中負責反轉家族謎團或感情風波。
八婆指數：★★★☆☆
重點戲份：支線戲多，由乖女生到揭示自己立場，與前輩角色對戲激烈，角色有層次發展可能。
30歲 江嘉敏（方芷君）直率潑辣千金
角色設定：方家千金，蔣煥秋之女，心直口快，性格潑辣；時常參與家庭內鬥，火花十足，每次出場都超搶鏡！
八婆指數：★★★★☆
重點戲份：多場與妯娌、兄弟爭家產戲分及正反罵戰，氣氛急轉直下時常見其身影，是「急先鋒」型八婆。
（真實年齡：30歲）
62歲 龔慈恩（蔣煥秋）老狐狸家族推手
角色設定：家族上一代女性，深藏不露的大家族「老狐狸」，為人圓滑深謀遠慮，是眾人信任和畏懼的長輩。
八婆指數：★★★☆☆
重點戲份：經常調停家事，暗中操控局勢，樣樣話事，掌控大局，不時流露權威與霸氣，是劇集的穩定核心，網民亦猜測秋伯娘為人城府很深，很大機會是全劇「Big Boss」！
91歲 羅蘭（方陸超群）一語道破真祖母
角色設定：方家「老祖母」，固守家風、威望極高。歷盡家族風浪，經常出言警醒後輩。
八婆指數：★★☆☆☆
重點戲份：以家族倫理審視一切，偶爾以老一輩思維穩定軍心，名場面多為關鍵時刻「一語道破」。