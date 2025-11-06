金式森林結局劇情｜林澄變寡婦大反擊 方家內鬥全面爆發車禍真相終揭曉

《金式森林》結局劇情劇透：《金式森林》最後5集早在內地線上播出大結局，最後五集劇情焦點盡在陳曉華身上，11月10日至14日結局提到林澄（陳曉華飾）在郭晉安死後，從音樂盒崩潰到紅裙復仇反擊，方家內鬥、連環車禍、綁架危機一觸即發。方仰天（郭晉安飾）意外身亡遺囑引發信託爭奪戰，葉醫師失蹤、Jasmine秘密、董有為供詞層層揭開真相，幕後黑手提早顯露真面目！