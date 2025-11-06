金式森林結局劇情｜林澄變寡婦大反擊 方家內鬥全面爆發車禍真相終揭曉
《金式森林》第二十一集（11/10）郭晉安死亡 幕後黑手操控瓦解方家
方仰天（郭晉安飾演）執意為林澄（陳曉華飾演）修理她喜愛的音樂盒，修好後打算駕車到小食店跟她相聚，途中卻遇上意外死亡……一個月後，方學禮（何廣沛飾演）與方學勤（陳浚霆飾演）就新加坡項目，與林澄、高深（羅子溢飾演）再起衝突；鄺偉樑（徐榮飾演）其後更動議罷免林澄第一副主席之位……方學禮與鄺善荃（何依婷飾演）的婚姻亦因Jasmine的秘密而徹底破裂，在一次激烈爭執中，鄺善荃意外滾下樓梯，被診斷出懷有身孕，為兩人關係增添了更多變數。應華龍（許家傑飾演）突然召集方家各人，指有事情要宣佈，事態發展令眾人愕然，並再次陷入混亂與猜忌之中。
《金式森林》第二十二集（11/11）林澄徹底崩潰
方學禮與方學勤企圖將林澄逐出方家，衝突中更摔毀了方仰天為她修好的音樂盒，令林澄徹底崩潰。此時，方陸超群（羅蘭飾演）播放由高深轉交的方仰天自拍影片，林澄最終心死離開方家。林澄看到高深不支持她的立場，對高深的信任完全破裂。然而，在其後的方家聚會上，林澄身穿紅裙戲劇性地回歸……隨後，林澄在記者會上宣讀一份文件的內容。方學禮與方學勤帶同律師到場對質，一場更激烈的對立正式爆發。
《金式森林》第二十三集（11/12）龔慈恩顯露真面目
高靜（郭柏妍飾演）託方學賢（羅天宇飾演）尋找葉醫師，提到葉醫師的失蹤遺下了不少謎團。方學勤企圖以重金收買林耀（唐嘉麟飾演），要他在記者會上否認林澄所持有文件的真實性。然而，林澄已準備了毀滅性報復的部署……林澄與林耀收到葉醫師所在位置的消息，立即趕往追截，卻發生了致命車禍，令林澄更為悲憤。警方收到消息指證方學禮是車禍的幕後黑手，方學禮縱未被起訴，他與方學勤卻被方氏眾董事罷免職位……
《金式森林》第二十四集（11/13）龔慈恩陳曉華監獄對決
董有為（李成昌飾演）被綁架禁錮，下手者要逼他供出一宗奪命車禍的真相！另邊廂，林澄為了復仇，在公眾場合挑釁方學禮致其被捕。其後，Jasmine被綁架；為救Jasmine，方學禮決定答應綁架者的要求，也因此修復了與鄺善荃的夫妻關係……從高靜的說話，高深受到啟發，終於意識到真正的陰謀所在……方陸超群託蔣煥秋（龔慈恩飾演）相約林澄見面，要告知林澄一個「真相」以化解恩怨，最終卻換來一場令人意料不到的意外……
《金式森林》第二十五集（11/14）龔慈恩虐待禁錮李成昌
在方家眾人以為塵埃落定，準備承受產業之際，林澄展開絕地反擊！林澄向警方謊稱自己受人指使，才會對方陸超群不利，還與該人展開心理戰。另邊廂，方家兄弟要求蔣煥秋答應一事……蔣煥秋、方芷君（江嘉敏飾演）卻因此事，母女矛盾激發。龔慈恩虐待禁錮董有為（李成昌飾演），終肯說出當日車禍的始作俑者……其後，方芷君遭人脅持，更被割傷頸部，急需輸血保命……事情告一段落，方家回歸平靜，林澄重返不時與方仰天同往吃辣魚蛋的小店，百般滋味在心頭。
金式森林結局角色表
|演員
|角色
|簡介
|郭晉安
|方仰天（郭晉安飾演）
|方氏珠寶家族家主，患腦癌末期，車禍後與林澄結婚，將信託權移交予林澄與高深，最終病逝。
|羅蘭
|方陸超群（羅蘭飾演）
|方家祖母，曾控告方仰天信託無效。
|陳曉華
|林澄（陳曉華飾演）
|方仰天遺孀，復仇核心人物，從崩潰到絕地反擊。
|何廣沛
|方學禮（何廣沛飾演）
|方家长子，與弟弟聯手對付林澄。
|陳浚霆
|方學勤（陳浚霆飾演）
|方家次子，積極參與家族鬥爭。
|羅子溢
|高深（羅子溢飾演）
|前律師，家族辦公室管理人，暗戀林澄，城府極深。
|龔慈恩
|蔣煥秋（龔慈恩飾演）
|方仰天堂嫂，曾策劃報復行動。
|江嘉敏
|方芷君（江嘉敏飾演）
|蔣煥秋女兒，反叛性格，暗戀高深。
|李成昌
|董有為（李成昌飾演）
|方仰天大舅，曾被趕出方家，後與鄺偉樑勾結。
|唐嘉麟
|林耀（唐嘉麟飾演）
|林澄兄長，出獄後協助復仇。
更多角色： 莊子璇（方芷茵）、何依婷（鄺善荃）、郭柏妍（高靜）、徐榮（鄺偉樑）、白彪（林達權）、許家傑（應華龍）等。
何廣沛陳浚霆《金式森林》兄弟反目｜遊艇MMA生死未卜 監製驚爆：佢私下都係咁！
何依婷陳星妤《金式森林》跳辣舞炒熱氣氛｜下秒突爆整容黑材料 網民讚二人默契十足！
視帝郭晉安《金式森林》演技封神｜5分鐘食飯戲「四段式咀嚼」反擊不肖子 網民：睇到起雞皮！
陳星妤《金式森林》惡鬥江嘉敏｜慘遭一巴打歪鼻揭整容真相 網民：畫面太震撼！
視帝郭晉安《金式森林》演技封神｜5分鐘食飯戲「四段式咀嚼」反擊不肖子 網民：睇到起雞皮！