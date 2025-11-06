金式森林結局劇情｜林澄變寡婦大反擊 方家內鬥全面爆發車禍真相終揭曉

《金式森林》結局劇情劇透：《金式森林》最後5集早在內地線上播出大結局，最後五集劇情焦點盡在陳曉華身上，11月10日至14日結局提到林澄（陳曉華飾）在郭晉安死後，從音樂盒崩潰到紅裙復仇反擊，方家內鬥、連環車禍、綁架危機一觸即發。方仰天（郭晉安飾）意外身亡遺囑引發信託爭奪戰，葉醫師失蹤、Jasmine秘密、董有為供詞層層揭開真相，幕後黑手提早顯露真面目！

《金式森林》第二十一集（11/10）郭晉安死亡 幕後黑手操控瓦解方家

方仰天（郭晉安飾演）執意為林澄（陳曉華飾演）修理她喜愛的音樂盒，修好後打算駕車到小食店跟她相聚，途中卻遇上意外死亡……一個月後，方學禮（何廣沛飾演）方學勤（陳浚霆飾演）就新加坡項目，與林澄、高深（羅子溢飾演）再起衝突；鄺偉樑（徐榮飾演）其後更動議罷免林澄第一副主席之位……方學禮與鄺善荃（何依婷飾演）的婚姻亦因Jasmine的秘密而徹底破裂，在一次激烈爭執中，鄺善荃意外滾下樓梯，被診斷出懷有身孕，為兩人關係增添了更多變數。應華龍（許家傑飾演）突然召集方家各人，指有事情要宣佈，事態發展令眾人愕然，並再次陷入混亂與猜忌之中。

《金式森林》第二十二集（11/11）林澄徹底崩潰

方學禮與方學勤企圖將林澄逐出方家，衝突中更摔毀了方仰天為她修好的音樂盒，令林澄徹底崩潰。此時，方陸超群（羅蘭飾演）播放由高深轉交的方仰天自拍影片，林澄最終心死離開方家。林澄看到高深不支持她的立場，對高深的信任完全破裂。然而，在其後的方家聚會上，林澄身穿紅裙戲劇性地回歸……隨後，林澄在記者會上宣讀一份文件的內容。方學禮與方學勤帶同律師到場對質，一場更激烈的對立正式爆發。

《金式森林》第二十三集（11/12）龔慈恩顯露真面目

高靜（郭柏妍飾演）方學賢（羅天宇飾演）尋找葉醫師，提到葉醫師的失蹤遺下了不少謎團。方學勤企圖以重金收買林耀（唐嘉麟飾演），要他在記者會上否認林澄所持有文件的真實性。然而，林澄已準備了毀滅性報復的部署……林澄與林耀收到葉醫師所在位置的消息，立即趕往追截，卻發生了致命車禍，令林澄更為悲憤。警方收到消息指證方學禮是車禍的幕後黑手，方學禮縱未被起訴，他與方學勤卻被方氏眾董事罷免職位……

《金式森林》第二十四集（11/13）龔慈恩陳曉華監獄對決

董有為（李成昌飾演）被綁架禁錮，下手者要逼他供出一宗奪命車禍的真相！另邊廂，林澄為了復仇，在公眾場合挑釁方學禮致其被捕。其後，Jasmine被綁架；為救Jasmine，方學禮決定答應綁架者的要求，也因此修復了與鄺善荃的夫妻關係……從高靜的說話，高深受到啟發，終於意識到真正的陰謀所在……方陸超群託蔣煥秋（龔慈恩飾演）相約林澄見面，要告知林澄一個「真相」以化解恩怨，最終卻換來一場令人意料不到的意外……

《金式森林》第二十五集（11/14）龔慈恩虐待禁錮李成昌

在方家眾人以為塵埃落定，準備承受產業之際，林澄展開絕地反擊！林澄向警方謊稱自己受人指使，才會對方陸超群不利，還與該人展開心理戰。另邊廂，方家兄弟要求蔣煥秋答應一事……蔣煥秋、方芷君（江嘉敏飾演）卻因此事，母女矛盾激發。龔慈恩虐待禁錮董有為（李成昌飾演），終肯說出當日車禍的始作俑者……其後，方芷君遭人脅持，更被割傷頸部，急需輸血保命……事情告一段落，方家回歸平靜，林澄重返不時與方仰天同往吃辣魚蛋的小店，百般滋味在心頭。

金式森林結局角色表

演員 角色 簡介
郭晉安 方仰天（郭晉安飾演） 方氏珠寶家族家主，患腦癌末期，車禍後與林澄結婚，將信託權移交予林澄與高深，最終病逝。
羅蘭 方陸超群（羅蘭飾演） 方家祖母，曾控告方仰天信託無效。
陳曉華 林澄（陳曉華飾演） 方仰天遺孀，復仇核心人物，從崩潰到絕地反擊。
何廣沛 方學禮（何廣沛飾演） 方家长子，與弟弟聯手對付林澄。
陳浚霆 方學勤（陳浚霆飾演） 方家次子，積極參與家族鬥爭。
羅子溢 高深（羅子溢飾演） 前律師，家族辦公室管理人，暗戀林澄，城府極深。
龔慈恩 蔣煥秋（龔慈恩飾演） 方仰天堂嫂，曾策劃報復行動。
江嘉敏 方芷君（江嘉敏飾演） 蔣煥秋女兒，反叛性格，暗戀高深。
李成昌 董有為（李成昌飾演） 方仰天大舅，曾被趕出方家，後與鄺偉樑勾結。
唐嘉麟 林耀（唐嘉麟飾演） 林澄兄長，出獄後協助復仇。

更多角色： 莊子璇（方芷茵）、何依婷（鄺善荃）、郭柏妍（高靜）、徐榮（鄺偉樑）、白彪（林達權）、許家傑（應華龍）等。

