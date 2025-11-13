《金式森林》唐嘉麟為陳曉華擋車慘死！｜獲封MVP親揭反轉內幕 網民淚崩：好哥哥
昨晚劇情大反轉！唐嘉麟護妹慘死超催淚
昨晚（12日）播出的《金式森林》第23集絕對是結局周高潮！劇情講述方家二少學勤（陳浚霆飾）利誘林耀（唐嘉麟飾），企圖以6,000萬收買他指證妹妹林澄（陳曉華飾）手持假遺囑。林耀表面「樣衰衰」兼「貪貪心心」地答應，讓觀眾一度以為他會出賣親妹，豈料在記者會上，他竟反將一軍，播出學勤收買自己的錄音，上演一幕精彩大反轉！然而高潮過後卻是悲劇，林耀陪同林澄追查關鍵人物時，因秋伯娘（龔慈恩飾）及鄺偉樑（徐榮飾）暗中搞鬼而遇上人為車禍，林耀為保護妹妹，奮不顧身以肉身擋車，最終慘死，超有愛行為感動萬千觀眾，場面極其震撼催淚。
唐嘉麟親解角色設定：「死得好有價值」
對於在結局周憑藉轟烈一死彈出，更獲網民封為該集MVP，唐嘉麟（KT）接受訪問時笑言：「我咁多套劇，從來未試過死得咁有價值，好多謝大家鍾意林耀呢個角色。」他透露，為了讓角色的犧牲更具震撼力，他刻意在開段將角色演得更「衰格」，希望巨大的反差能讓觀眾更為驚訝。談及與「妹妹」陳曉華的合作，KT表示兩人已合作多次，默契十足，更早已建立深厚感情：「我真係好錫佢，真係當正佢係我個妹。」他大讚陳曉華毫無港姐包袱，非常勤力：「無論幾污糟、幾辛苦，佢全部都好畀心機去做。」更指拍攝撞車一幕時，陳曉華哭得極為淒涼，令他深受感動：「搞到我死咗都想喊。」
羅子溢主動加戲！監製揭「深澄CP」守護情緣內幕
除了兄妹情感人，高深（羅子溢飾）與林澄（陳曉華飾）這對「深澄CP」的感情線亦是網民焦點。在林耀死後，高深目睹林澄崩潰痛哭，被玻璃割傷滿手鮮血也毫無知覺，他流露出極度心痛的表情，更一度想伸手安慰，最後卻無奈縮回，含蓄的愛意令觀眾看得相當肉緊。監製林志華更驚爆，這段「守護性深情」的設定，原來是羅子溢主動構思加入的！他認為在兩角色間加入微妙的感情元素，能令觀眾更投入，亦使結局周的劇情更淒美動人，可見他為角色下了不少苦功，難怪這對CP在內地播出時已大受歡迎。
網民洗版淚崩力捧MVP：「阿哥真心錫個妹」
林耀的犧牲一幕播出後，網上討論區瞬間被洗版，網民一面倒大讚唐嘉麟的演出，並對其角色的死亡感到不捨：「阿哥好人到咁」、「好人死得早冇天理」、「阿哥真心錫個妹」、「呢一集係比阿哥的，由佢扮出賣到死拎盡MVP」、「KT 咁樣死真係好慘，但同時都演得好好。」另一方面，不少觀眾亦被「深澄CP」的虐戀所打動，紛紛集氣希望開拍續集，讓兩人能有完美結局：「高深想碰林澄的手但又即刻縮手，很戳心」、「他們倆顏值太襯了」、「高深簡直就係一個帥氣騎士，守護公主林澄」、「集氣開第二部，高深和林澄組cp吧」。