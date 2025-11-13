《金式森林》唐嘉麟為陳曉華擋車慘死！｜獲封MVP親揭反轉內幕 網民淚崩：好哥哥

台慶劇《金式森林》結局在即，昨晚（12日）劇情卻迎來最震撼一幕，「好哥哥」林耀（唐嘉麟飾）為保護妹妹林澄（陳曉華飾）竟捨身擋車慘死，場面極度催淚！唐嘉麟憑反轉演技獲封MVP，他親自剖白角色心聲，而劇中羅子溢與陳曉華的感情線，原來背後另有秘密？