郭晉安《金式森林》重傷碌地十幾次慘死｜陳曉華崩潰爆喊演技封神 網民睇到心碎力推爭視后！

台慶劇《金式森林》結局周劇情掀起高潮，昨晚（10日）播出的劇情中，郭晉安飾演的方仰天因車禍重傷，為了見陳曉華飾演的林澄最後一面，在大街上掙扎爬行，血流披面的畫面極度震撼。他最終倒在陳曉華懷中氣絕身亡，場面極度催淚，而他臨死前留下一句未說完的遺言，更成為全晚最大懸念，究竟他還想說甚麼？