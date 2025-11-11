郭晉安《金式森林》重傷碌地十幾次慘死｜陳曉華崩潰爆喊演技封神 網民睇到心碎力推爭視后！
昨晚震撼一幕 郭晉安重傷碌地沙只為見陳曉華最後一面
昨晚劇情講述方仰天（郭晉安飾）駕車時病情惡化發生意外，身負重傷的他一心只想與林澄（陳曉華飾）好好道別。他拖著重傷的身軀，在街頭數次跌倒，最後甚至只能在地上爬行，意志力驚人。當林澄發現他時，他已奄奄一息，他顫抖著送上親手修好的音樂盒，懺悔道別：「個音樂盒我整咗幾晚架喇，係我為你做嘅最後一件事」、「我自己知自己事，我冇時間喇」。就在他說出「仲有一件事想同你講」後，便倒在林澄懷中離世，這場淒美的死別戲讓無數觀眾心碎，而他未說完的遺言，也為後續劇情埋下巨大伏筆。
郭晉安敬業碌地逾十次 監製爆死亡場口竟是演員自度
這場賺人熱淚的重頭戲，據悉前後拍攝了足足兩天。為了呈現方仰天死前掙扎的真實感，視帝郭晉安毫不錫身，在大街上反覆翻滾跌撞，碌地沙超過十次，專業精神令人敬佩。拍攝期間更一度下起大雨，但郭晉安笑言是「天公造美」，認為雨水更能增添場口的淒美感。監製林志華受訪時更透露，這場別開生面的「站立式」死亡戲，原來是郭晉安與陳曉華親自構思的，他坦言：「我覺得唔合理架，但好睇吖嘛，就試吓啦。」可見演員為角色投入了極大心血。
陳曉華喊戲演技大爆發 兩場喊戲哭出鮮明層次
陳曉華在劇中的喊戲表現備受讚賞，昨晚兩場關鍵戲中，她更展現出極具層次的演技。在目睹方仰天離世的一幕，她的哭喊由惶恐、徬徨到極度不捨，情緒遞進，撕心裂肺的痛楚感染了所有觀眾。而在之後的喪禮場面，她飾演的林澄因為悲傷過度，眼神空洞，流下的是「行屍走肉」般的眼淚；直到看見方仰天的遺照，她的眼神才多了一份溫柔與思念。兩場戲的處理方式截然不同，足見她在鑽研角色上下足苦功，演技大有進步。
網民洗版激讚「睇到爆喊」 力推陳曉華爭視后寶座
「天澄CP」的悲慘結局引發網民洗版式討論，大部分觀眾都表示被劇情深深感動：「林澄同仰天嘅愛情故事睇到我爆喊」、「他們的感情戲太好哭了，配上音樂真的止不住眼淚」。同時，網民對陳曉華的演技給予一面倒好評，紛紛留言力撐她爭奪視后：「恭喜林澄你成功感動到觀眾了」、「因為林澄，我重新認識陳曉華，妳絕對有實力，支持你爭視后」、「哭得太虐心了」。此外，陳曉華更親自為插曲《還剩一件未做的事》自編自導自唱，網民大讚「耳朵懷孕了」，並期待她與原唱吳業坤推出合唱版。
方仰天遺囑大反轉 陳曉華慘被踢出局幕後黑手是誰
劇情在方仰天死後再掀波瀾，律師突然宣布方仰天有新遺囑，內容竟完全沒有提及林澄，更指名由秋伯娘（龔慈恩飾）擔任遺產執行人！在方家受盡白眼的林澄，瞬間陷入更深的困局。這份假遺囑背後的幕後黑手究竟是誰？林澄能否在高深（羅子溢飾）的幫助下扭轉劣勢？一切謎團將在結局周揭曉。