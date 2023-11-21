金手指｜劉德華超敬業演出交足功課 周家怡楊偲泳瑟縮車廂兩小時

英皇電影年度豪華巨獻《金手指》，由莊文強執導及編劇、黃斌監製，強大陣容包括梁朝偉、劉德華、蔡卓妍、任達華、方中信、姜皓文、錢嘉樂、陳家樂、周家怡、白只、太保等等傾力合演，雲集多位金像級好戲之人，氣勢一時無兩，《金手指》已敲定12月30日全球隆重公映，勢必引爆哄動！