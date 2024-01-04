金手指｜梁朝偉微博新相極有feel 原來係出自呢位9歲神童攝影師之手

最近梁朝偉在微博上分享了一系列照片，並以簡單日常的服飾出鏡，而照片中悠閒慵懶和隨意的氛圍透過陽光和光線的配合，營造出溫暖舒適且高級的感覺。但原來這輯相竟然是出自一位9歲女孩之手，而她過去也曾為不少炙手可熱的明星拍攝照片，在內地擁有極高的人氣！