金手指｜梁朝偉微博新相極有feel 原來係出自呢位9歲神童攝影師之手
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最近梁朝偉在微博上分享了一系列照片，並以簡單日常的服飾出鏡，而照片中悠閒慵懶和隨意的氛圍透過陽光和光線的配合，營造出溫暖舒適且高級的感覺。但原來這輯相竟然是出自一位9歲女孩之手，而她過去也曾為不少炙手可熱的明星拍攝照片，在內地擁有極高的人氣！
金手指｜梁朝偉騷charm爆新相
梁朝偉早前到內地宣傳新戲《金手指》，隨後亦在社交平台分享了一輯新相。相中梁朝偉以橙色毛衣示人，簡單的穿著仍然不減影帝的魅力！而新相亦獲網民留言大讚：「我要是60多歲還能帥成這樣，真是做夢都要笑醒」、「偉仔真正的做到age gracefully了」、「電眼依然電力十足！」、「點做到每一個年齡段都咁靚仔」。
金手指｜梁朝偉新相出自9歲鄒笙羽之手
梁朝偉更在新相的帖文中表示：「一次新奇的合作，攝影師很專業」，更tag埋攝影師大讚！原來為梁朝偉拍出型爆新相的攝影師，是來自內地，只得9歲的鄒笙羽。她被譽為攝影界的神童，從5歲就開始學習攝影，當時她收到了攝影師父親送給她的底片相機，便開啟了攝影的生涯。而鄒笙羽事後亦有分享為梁朝偉拍攝的照片，仲大讚梁朝偉：「真的好溫柔很可愛」！
金手指｜鄒笙羽仲影過劉德華彭于晏
其實笙笙還有一個妹妹夕夕，兩姊妹更會一起為明星拍照。而在女兒的拍攝過程中，父親鄒瑜鵬只會陪伴但不會干涉，讓女兒自由發揮。年僅9歲的攝影神童鄒笙羽其實仲為不少知名藝人拍過照片，除了影帝梁朝偉外，鄒笙羽亦曾為劉德華、彭于晏、張智霖，周迅、「水行俠」 積遜莫瑪（Jason Momoa）等炙手可熱的明星拍攝照片，年紀輕輕但拍攝經驗十足！
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撰文：東方新地圖片來源：微博@梁朝偉、微博@笙笙呢、[email protected]