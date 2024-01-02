金手指｜梁朝偉為拍攝做足功課 超敬業連知名股評人都大讚！

梁朝偉於61歲這年，在威尼斯影展上獲得了「終身榮譽金獅獎」，成為首位華人演員獲得這項殊榮，也是對他演藝生涯的極大肯定。在頒獎典禮的記者會上，梁朝偉分享了自己選擇電影角色的標準。他表示，自己從來沒有計劃接演哪部作品和角色，而是相信人與人的相遇是命運使然，該發生就是會發生。而對於荷里活的工作機會，他也抱持著相同的態度，認為如果是有趣的事情，就值得一試。