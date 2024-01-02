金手指｜梁朝偉為拍攝做足功課 超敬業連知名股評人都大讚！
進軍荷里活重塑亞裔形象
在2021年的漫威超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Lengend of the Ten Rings）中，梁朝偉飾演大反派「文武」。這一部作為首部以亞裔超級英雄為主角的電影，不僅展示了梁朝偉的出色演技，同時他流暢的英語對白，也獲得了觀眾的廣泛好評。
梁朝偉憶述當時接拍這部電影，是因感受到導演Destin Cretton的誠意而接拍。「導演剛好有一部戲是講述亞洲人，我和他（導演）視像會議時，感覺又很好，所以覺得可以試一試。因為我自小都有看很多荷里活電影，總想去試一次。」梁朝偉以漫威電影中的英雄角色再添國際知名度，為亞裔演員進軍荷里活鋪路；同時，也有分析認為，《尚氣》代表了美國對亞裔美籍人士的一份誠意大禮。
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深入80年代金融詐騙案
無論在電影圈或電視圈，梁朝偉也是受力捧的演員。影帝梁朝偉早前完成荷里活大片，小休後正式「復出」香港影壇，拍攝英皇電影《金手指》，飾演上市公司集團創辦人程一言。
《金手指》是有關金融的電影，講述香港80年代一宗轟動全球的大型貪污和詐騙案件。當談論到拍攝電影的事前準備時，梁朝偉分享其在金融領域上需要做相關功課。「股票方面我稍有參考，但沒有玩，我就問別人究竟是怎樣，我只是略知皮毛，金融世界我真的不是很明白，即是怎樣呢？槓桿、又槓桿、又槓桿，之後就變了很大筆錢。」梁朝偉認為，投資在地產起碼有「磚頭」，有實質的東西在手，變相不會太虛無。
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為角色研究股票市場
梁朝偉透露，導演在開拍電影前，也有介紹他認識的知名股評人郭思治，以幫助他了解更多當時股票市場的情況。「他告訴我當時股市的氣氛。我有很多東西想知道，一些關於那個原型人物的東西。」
當梁朝偉對角色做過相關研究後，他認為程一言是個野心很大、有自信、過於自傲的人；又指他自以為可瞞天過海，結果「黑天鵝」出現，令他落得如此下場。不過，梁朝偉覺得程一言起初是想做生意，只是後來走錯路。「他真是做生意而已，那我借錢回來，我都是投資下去，然後令到業績好，再吸引更多人去投資。我想他開始的時候也是這樣。後來，原來真的沒有甚麼實際核心的生意，只是表面做到很精緻。」
郭思治談鏡頭背後之梁朝偉
梁朝偉與郭思治於兩年前會面，後者接受訪問時，分享其與梁朝偉見面的經過。「梁朝偉是個非常客氣的人，他為人謙厚，又向我分享他拍《一代宗師》的經歷。知道他為了拍一部電影會看很多書籍，真是做足功課才開拍，『抵佢咁紅』！」
郭思治除了跟梁朝偉分享自己對80年代股票市場所見所聞外，亦有跟電影製作相關人員，分享了不少當年交易所運作的情況。
「我就在會議室畫了一個畫面給他們看，如交易所的牌是怎樣的、如何掛牌、怎樣為之取貨；怎樣為之出貨？交易的形態是怎樣等，解釋給他們知道。」
演後對金融觀念改變
梁朝偉拍完這部電影後，對投資者為何被騙也頗有領悟。「最可怕的謊言就是自己騙自己。你會覺得『（被騙的）不會是我吧？』，人人都相信的東西，怎麼會是錯呢？即使表面上看到很多東西，但你都會覺得，如果你不買就吃虧，我覺得是這樣。」
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