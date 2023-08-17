電影《金手指》｜ 梁朝偉劉德華首次雙雄合體博弈 網民大讚：華語電影史經典
廣告
英皇電影《金手指》由莊文強導演、編劇，黃斌監製，梁朝偉、劉德華、蔡卓妍領銜主演，任達華、方中信、周家怡、太保、陳家樂、姜皓文、白只主演，雷霆萬鈞、全球期待！《金手指》今日（17日）哄動發布定檔海報和預告，宣佈12月30日隆重公映，並將在內地、香港、澳門、台灣，以及新加坡、馬來西亞、澳洲、紐西蘭、英國、美國、加拿大等地全球同步上映！
梁朝偉劉德華首次雙雄合體亮相
《金手指》中雙雄將首次合體亮相，梁朝偉飾演的程一言將與劉德華飾演的劉啟源試圖於金錢迷局之中俯瞰真相。在同步曝光的定檔海報中，程一言和劉啟源身處布滿鈔票花紋的虛擬空間之中。程一言神情狂妄不羈，彷彿坐擁游戲主權；劉啟源表情嚴肅，被隔絕於參差錯落的金錢壁壘之後，手指證件低頭俯視著近在眼前卻難以接近的程一言，似乎在試圖向他證明自己的遊戲立場！
「100元到100億」暴富傳奇 雙雄關係撲朔迷離
「其實在香港做生意真的挺好玩的！」在預告中，開場程一言（梁朝偉 飾）的一句話就已讓人感受到了勃勃野心，當他望向車窗外時，一棟堂皇聳立的大廈，在其眼中仿佛是金磚壘砌而成的黃金帝國。而鏡頭一轉，劉啟源（劉德華 飾）帶著大隊人馬來勢洶洶，並質問程一言：「錢從哪兒來的？」程一言笑容玩味十足，一段「用100元賺100億」的暴富傳奇就此展開，梁朝偉一改招牌低調沉鬱的演繹手法，全情投入程一言的「狂妄國度」，勢必再創新經典！預告最後，梁朝偉與劉德華對坐而視，在變幻的光影中，二人的神情和關係也愈發撲朔迷離，對於梁朝偉、劉德華於《無間道》後20年的再次世紀合體，不少網友感嘆道：「這是華語電影史經典陣容的絕版復刻！」。目前《金手指》已定檔12月30日全球隆重上映，2023壓軸鉅獻，想看梁朝偉劉德華雙雄鬥戲的朋友千萬唔好錯過！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：英皇電影