電影《金手指》｜ 梁朝偉劉德華首次雙雄合體博弈 網民大讚：華語電影史經典

英皇電影《金手指》由莊文強導演、編劇，黃斌監製，梁朝偉、劉德華、蔡卓妍領銜主演，任達華、方中信、周家怡、太保、陳家樂、姜皓文、白只主演，雷霆萬鈞、全球期待！《金手指》今日（17日）哄動發布定檔海報和預告，宣佈12月30日隆重公映，並將在內地、香港、澳門、台灣，以及新加坡、馬來西亞、澳洲、紐西蘭、英國、美國、加拿大等地全球同步上映！