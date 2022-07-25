金曲頒獎典禮｜姚焯菲表現失準 李志剛加把口造就全晚最尷尬時刻
姚焯菲表現失準 表示曲目勁諷刺
去年初出道的姚焯菲Chantel於《香港金曲頒獎典禮2021/2022》除了獲頒「女新人獎」以及「金曲金曲獎」之外，她亦有現場演唱個人作品《 原來談戀愛是這麼一回事 》。但由於姚焯菲早前受到緋聞纏身，事件才剛掉淡，所以不少網民都為她的表演感到尷尬，有諷刺感覺。雖然姚焯菲的表演有啲失準，但唔少小菲象也留言為佢打氣「小公主只是久違了在台上表演，顯得有點緊張及激動，不關唱功事，只需要找回昔日的自信及從容，期待在未來的商演活動中，一個更甜美動人，歌聲百聽不厭的小公主，出現在每一個小菲象眼前！！！」「希望Chantel下次唱輕鬆啲，唔好咁緊張。努力加油」「炒炒地車，仍需努力！」
李志剛令尷尬昇華 拍檔兜唔返
而另一方面，主持人李志剛亦因為一句說說話令尷尬場面再「昇華」。在姚焯菲表演完之後，李志剛竟然大叫：「恭喜晒『國民初戀』，搞到我都想拍拖啦，好似塵封咗好多年咁！」而Chantel爆出的拍拖風波時「國民初戀」呢個名堂正正被網民揶揄得最多，另一位主持人即場幫手兜：「唔好再將你個人意願喺度講出嚟啦」，不少網民睇完都表示「好尷尬」「李志剛啱啱出返嚟？」「李志剛去咗平行時空？」
姚焯菲現身回應緋聞
其實在《香港金曲頒獎典禮2021/2022》舉行之前，姚焯菲於當日下午已首度現身回應早前與鬈毛男的緋聞，她表示經過今次之後當係「經一事長一智」，澄清二人只是朋友，亦會以此為鑑提醒自己，關於私人影片流出的事件則不打算追究。提到早前姚父的「禁愛令」，姚焯菲亦透露爸爸建議自己以學業為重，未有下令禁愛。
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