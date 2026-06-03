梁嘉琪爆《金枝慾孽貳》遭雙面人上位姐仔欺壓 網民列出3大嫌疑人名單 視后也中槍！

梁嘉琪近日在HOY TV節目《九運會客室》中大爆當年拍攝《金枝慾孽貳》時遭一位上位「姐仔」欺壓，更形容對方係不折不扣的雙面人，而伍詠薇當年霸氣出手護後輩的經過亦首度曝光。節目播出後網民隨即展開「緝兇」行動，翻查演員名單後鎖定嫌疑人，其中一位視后級女星更成為眾矢之的。