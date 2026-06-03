梁嘉琪爆《金枝慾孽貳》遭雙面人上位姐仔欺壓 網民列出3大嫌疑人名單 視后也中槍！
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梁嘉琪近日在HOY TV節目《九運會客室》中大爆當年拍攝《金枝慾孽貳》時遭一位上位「姐仔」欺壓，更形容對方係不折不扣的雙面人，而伍詠薇當年霸氣出手護後輩的經過亦首度曝光。節目播出後網民隨即展開「緝兇」行動，翻查演員名單後鎖定嫌疑人，其中一位視后級女星更成為眾矢之的。
梁嘉琪憶述片場遭姐仔指指點點感壓力極大
梁嘉琪在節目中憶述當年拍攝《金枝慾孽貳》時資歷尚淺，在劇組中面對一位名氣比自己高、但年紀卻比自己細的「姐仔」女星，經常感到莫大壓力。她透露：「佢好鍾意指點我哋每一個人，命令我哋做咩，佢名氣高過我，不過佢年紀細過我哋，但佢成個『阿姐』咁樣。」梁嘉琪更爆料指該名女星連眾人吃飯時的座位都要刻意安排，疑似不想讓她們與導演及主角同坐，作風之霸道令人咋舌。
伍詠薇霸氣護後輩直言會保護梁嘉琪
同樣有份參與節目的伍詠薇亦在旁補充，形容該名「姐仔」是典型雙面人：「總之招招積積咁啦！佢都係幾指指點點，原來佢對住我係一個面口，對住啲主角係一個面口，然後對住佢哋又唔知點、藐嘴藐舌。」伍詠薇當年身為劇中主角之一，看不過眼梁嘉琪被欺負，主動上前拉走她並霸氣表示：「嘉琪，跟住我，坐我隔籬」、「我會保護你，你跟我尾。」此舉令梁嘉琪和簡慕華非常感動，亦奠定了她們至今不變的姊妹情誼。
《金枝慾孽貳》2012年開拍雲集多位上位花旦
《金枝慾孽貳》於2012年開拍、2013年播出，是無綫經典宮鬥劇《金枝慾孽》的續集，當年雲集多位一線及新晉女星參演。除了伍詠薇、鄧萃雯等資深演員擔任主角外，亦有不少當時正值力捧期的年輕女配角參與演出。梁嘉琪與簡慕華當年在劇中飾演較次要角色，資歷和名氣均不及部分同劇女星，因此在片場的權力關係中處於較弱勢的位置，亦令她們更容易成為被欺壓的對象。
網民鎖定嫌疑人視后龔嘉欣成最大焦點
節目播出後隨即引來網民熱烈討論，紛紛根據「名氣高過梁嘉琪」、「年紀細過佢哋」及「上位姐仔」等線索進行推測。網民翻查《金枝慾孽貳》演員名單後，列出三大嫌疑人包括龔嘉欣、葉翠翠、苟芸慧。其中如今已貴為視后的龔嘉欣被網民視為最大嫌疑人，有網民留言指「當年正值力捧期，知名度高又年紀輕，完全符合描述」，亦有網民表示「唔好亂估冤枉人」，兩極意見令討論持續升溫。
資料或影片來源：原文刊於新假期