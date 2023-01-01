《金枝慾孽》花旦18年後驚喜重聚 佘詩曼鄧萃雯張可頤重提當年花生獨欠黎姿

TVB《金枝慾孽》一直是不少劇迷心中的經典作品之一。事隔18年，鄧萃雯、佘詩曼、和張可頤聚首一堂，在內地真人騷《無限超越班》再以劇中造型亮相。此完美班底獨欠黎姿再次同台亮相，不但勾起網民的集體回憶，同時令網民再次想起當年四位小花搶獎花生！