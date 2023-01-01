《金枝慾孽》花旦18年後驚喜重聚 佘詩曼鄧萃雯張可頤重提當年花生獨欠黎姿
《金枝慾孽》佘詩曼、鄧萃雯、張可頤18年後重聚
內地真人騷《無限超越班》最新一集邀請了鄧萃雯、佘詩曼、和張可頤擔任嘉賓，三位更分別以當年《金枝慾孽》「如妃娘娘」、「淳貴人」和「安茜」的造型出場，重演18年前《金枝慾孽》的經典情節。雖然《金枝慾孽》四大花旦之一的黎姿位有到場，但依然無損三人的興致，三人都紛紛在節目中大談當年的拍劇往事。
鄧萃雯自爆拍劇時曾委屈到喊
三位事隔18年後再聚首，鄧萃雯都表示能夠再次同台是一個很難得的機會：「有一種萬般滋味在心頭，我覺得是一個很難得的機會，因為我們這個戲已經十八年了，好像拍完之後都沒有試過三個人碰頭，我今天看見她們的時候，都覺得我們都成熟了。」
鄧萃雯亦有在節目中大爆自己當年在拍攝《金枝慾孽》曾經委屈到爆喊，事因在拍攝永壽宮的戲份時，鄧萃雯在拍攝前一晚才收到劇本，因為未能背下冗長的劇本，所以拍到第三天就忍唔住爆喊！
重聚獨欠黎姿 網民重提當年搶獎花生
這次《金枝慾孽》的班底難得重聚卻獨欠黎姿，不少網民都覺得好可惜。同時亦有網民認為三位小花在沒有黎姿的情況下，看起來更加開心自在，因此不少網民都想起當年四位花旦的搶獎花生。
當年（2004年）「我最喜愛的女主角」由「玉瑩小主」黎姿奪得，另一大熱「如妃」鄧萃雯卻只得一個安慰獎「我最喜愛的實力非凡女藝員」，佘詩曼就更加只分到豬肉獎。頒獎禮上黎姿更黎姿表示：「我等咗十八年，終於為家族吐氣揚眉，辛苦了咁多年終於有成果，我沒有丟我阿爺同阿嫲架，好多人話黎姿唔得，但係我得咗！」
「造馬」投訴高達105宗
深得觀眾歡心的鄧萃雯輸給黎姿之後，不少觀眾和網民都紛紛投訴無綫「造馬」，影視處更受到超過105宗有關無綫女主角獎造馬的投訴。當時有網民更質疑黎姿奪視后的資格，認為她只是以續約換獎，並不是實至名歸。搞到滿城風雨的黎姿最後亦有再次出來回應：「可能我個樣生得好公仔，身材又突出，好多時自己都好想做得好，但係冇機會，依家遇到一個咁好o既劇本，而且又得獎，自己都好驚訝。」
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