金枝慾孽18周年｜鄧萃雯 陳秀珠 爆當年戲假情真堅嗌交 為一樣嘢爭崩頭

今年是無綫經典宮鬥神劇《金枝慾孽》播出18周年，劇中飾演如妃的鄧萃雯日前就搵來飾演皇后的陳秀珠一齊直播聊天，久未有在幕前露面的陳秀珠十分精神奕奕，更在直播中大爆當年兩人不止在劇中鬥到你死我活，在劇外都為爭一樣物品而真嗌交！