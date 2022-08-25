金枝慾孽18周年｜鄧萃雯 陳秀珠 爆當年戲假情真堅嗌交 為一樣嘢爭崩頭
《金枝慾孽》18周年 陳秀珠為鄧萃雯獻出第一次
一在直播中連線見面，鄧萃雯就向陳秀珠話：「拜見皇后娘娘，皇后娘娘吉祥！」陳秀珠就回應：「如妃乖啦！」場面搞笑。原來今次是陳秀珠第一次玩連線直播，當鄧萃雯講到當時兩人在劇中的頭飾是最漂亮、最好看、最厲害時，陳秀珠就笑言兩人不止在劇中鬥演技，仲要鬥埋頭飾：「我見點解如妃啲頭飾咁鬼靚嘅？我就話唔得，你今日要紅色，我就要更加大啲嘅色，好似紫色呀靚啲，金光閃閃嗰啲咁！」
鄧萃雯亦搞笑提及當年見到一個好靚的頭飾，得知這是陳秀珠原本要戴的頭飾，但因為太重而被棄用後，她便想據為己有，她笑問：「你仲記唔記得有一日我特登走過嚟搶你啲頭飾，跟住你就話『我戴呀，咩唔戴呀？』」陳秀珠即反擊：「我唔戴都唔會畀你戴呀，知唔知呀！」跟住陳秀珠更在之後幾日的每場戲中，都刻意戴著這個頭飾出場。
陳秀珠為鬥贏鄧萃雯纖體變靚
陳秀珠和鄧萃雯在劇中大鬥法，但私底下感情卻十分好，不過陳秀珠就笑指兩人會因劇本寫得太好，令她們演得太投入，而出現「假戲真做」的情況，她笑言：「有時我哋嗌交啲戲真係嚟真㗎！我記得嗰時如妃成日都頂撞我，我著咩衫佢又著咩衫，你嗰陣時個樣已經好囂張，啲眼神好兇狠！」鄧萃雯笑指如妃娘娘的囂張氣焰，只有皇后娘娘能壓得住。鄧萃雯又講到當年因為頭飾太重，令她的頸椎受損，但陳秀珠就話即使幾辛苦，只要出來效果夠靚就不緊要，她更大爆當時因為不忿鄧萃雯的如妃造型靚過自己，因此她曾特別為了劇集纖體，她笑指自己當時真係好靚，所以一切辛苦都是值得的。
鄧萃雯：大女主絕不能是戀愛腦
此外鄧萃雯日前又特別為了慶祝《金枝慾孽》18周年發文，大談自己對「大女主」劇的睇法：「甚麼是我心目中的大女主？當有能力保護我愛的人或是報答受過他恩惠的人，都會竭盡所能去擔當。不可能只是追求名利權力愛情這些慾望的心思，同時處於任何艱難苦况都不易妥協；這也是我一直深信女性內在力量是相當無窮且偉大的，絕對不能被低估甚或低估自己。大是大非大愛面前還怎容得下私心戀愛腦！在我的邏輯裡是不可能 #最強大的愛是捨己##大女主是來幹大事的##目標明確從不左右搖擺##太重愛情容易誤大事##必須有傲骨##維護內心真善美捨我其誰」
《金枝慾孽》被視為「宮鬥劇始祖」
2004年首播的《金枝慾孽》由黎姿、鄧萃雯、佘詩曼、陳豪、林保怡、張可頤等主演，多年來一直被視為「TVB神劇」、「宮鬥劇始祖」。劇中人物爾虞我詐，再加上選角到位，深受觀眾歡迎。在大結局當晚的收視更高達41點，創下當時在周六晚播放劇集大結局的收視率紀錄，林保怡和黎姿亦憑此劇封視帝視后。
鄧萃雯獲我最喜愛獎
2004年，鄧萃雯因在《金枝慾孽》中飾演鈕祜祿·如玥（如妃）而大受歡迎，同年她得到《萬千星輝頒獎典禮2004》「本年度我最喜愛的實力非凡女藝員」、「本年度我最喜愛的電視角色」但失落「本年度我最喜愛的女主角」給黎姿。09年和10年，她憑《巾幗梟雄》系列而獲得《萬千星輝頒獎典禮》的「最佳女主角」，成史上第一位「冧莊視后」，演技再次備受肯定。
傳因失落視后怨恨TVB
內地抖音節目《她的雙重奏》曾邀請鄧萃雯作節目嘉賓，她在節目中大談在TVB的經歷。原來當年有傳黎姿以續約換獎，令「非親生女」（與TVB續十年合約）的鄧萃雯失落「本年度我最喜愛的女主角」只獲「本年度我最喜愛的實力非凡女藝員」及「本年度我最喜愛的電視角色」。當時鄧萃雯曾指自己放不下，明明有實力，但一班後輩得獎都未輪到自己 。
時隔多年，鄧萃雯在節目中回應當年失獎一事: 「其實每一個頒獎禮都有它的遊戲規則，任何一個不只是TVB，就是Hollywood甚麼都是一樣的，當時可能會有一丁點的失望，因為畢竟太多呼聲很高，太多人覺得演得很好，人都會被這樣子影響，所以人生不要太計較當下。但是我演出的時候已經很努力，觀眾也看到我的用心其實就夠了，我永遠覺得獎項是一個甜品。」
因拍劇患抑鬱陷低潮 北上大讚比香港更有安全感
14年，鄧萃雯拍攝《金枝慾孽貳》，因壓力爆煲患上抑鬱症，既憤怒又挫敗，她指當時以為自己嚴重到可能要結束演員生涯，最終靠主得救：「人生又再次跌進谷底，但經過之後兩年時間的沉澱，在刻意不安排任何工作給自己的情況下去體驗人生，發現原來我不再緊張有沒有工作、不再想着要努力賺錢、學會放手以往或未來的成就。」當時很多人看好她能憑此劇提名《2013年萬千星輝頒獎典禮》「最佳女主角」等獎項，可惜未獲提名。
其後她與TVB結束12年賓主關係，正式離巢，北上發展，她指內地比香港更有安全感：「國家發展的速度真的快如高鐵，比高鐵還快，我真的覺得我來了內地住之後比較有安全感，可能以前在香港給狗仔隊追了幾十年了，對私隱的保護力特別的敏感。」
讀者留言