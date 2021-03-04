金燕玲自爆子宮癌康復期間再患乳癌 蘇施黃陪走抗癌路
撰文：東方新地 圖片：東方新地、金燕玲youtube個人頻道截圖、蘇施黃fb圖片
金燕玲希望親口宣布
前年金燕玲在蘇施黃的電台節目自爆患子宮癌，手術後需要接受多次化療，更因化療影響脫髮而決定剃光頭，但幸好有密友蘇施黃陪伴下積極面對，最後抗癌成功，可惜早前她再次發現患上乳癌。金燕玲在youtube發放的首個影片中表示：「我即刻搵醫生檢查，直至年初五確診係乳癌，點解我要公開去講呢？人人都分享飲食扮靚，一來我希望呢件事由我自己口中講出嚟，二來係我之前患癌呼籲大家做身體檢查同埋買保險，但今次我唔係因為身體檢查揭發，係我自己摸到，對我嚟講可能係上帝保佑我，竟然畀我自己發現到。呢粒嘢（腫瘤）好細，我好幸運，因為已經開刀做完手術。」
金燕玲幾度哽咽
好彩發現得早，金燕玲表表示自己屬癌症的一期B，日前已完成手術，雖然不用切除整個乳房，但仍要接受電療。期間她忍唔住哽咽：「心情經過係好驚，我一講就好……我唔係難受，但個經歷真係好驚，原來胸對女人嚟講係幾緊要，醫生見完我話係樂觀，因為粒嘢（腫瘤）唔大，但佢話要開刀之後，一路做手術一路檢驗有冇擴散。」最終金燕玲已將腫瘤切除，兩粒淋巴亦冇受到癌細胞感染，手術後翌日就能出院。她坦言分享自己的經歷是想提醒大家：「我呼籲大家，當你得閒冇事就去摸吓，平時我都唔會摸，因為根本唔知腫瘤係點，但我今次經驗話畀大家知，原來我個胸突然好脹，粒嘢會覺得『哽』住好明顯，如果你摸到一粒奇怪嘢，就立即搵醫生。」片中的金燕玲勇於面對癌症，強忍眼淚，同時她自覺非常幸運：「可能好多人問有冇搞錯中兩次，係，我中過流感，兩年前後打孖上兩個癌症，但我不得不講我係好幸運嘅人，今次絕對係不幸中之大幸。」
蘇施黃患難見真情
兩年前金燕玲患子宮癌，蘇施黃衣不解帶照顧金燕玲外，更為怕外出後把細菌傳給枕邊人，寧願在客廳睡氣墊吹氣床，金燕玲與癌魔搏鬥大半年，終完成所有療程，康復進度理想。今次金燕玲再患乳癌，蘇施黃繼續守在她身邊陪住抗癌，默默鼓勵，在金燕玲拍片公開事件後，蘇施黃也在社交網上載一張兩人合照，並留言大讚對方抗癌非常厲害：「金小姐叫我代感謝大家。佢真係好犀利的，做完手術第2日已出院，第3天已出街佢話唔好當自己有病匿埋喺屋企喎。我做司機蘇，駕車也小心翼翼，費事揼親佢。這幅相是手術後拍攝的，衷心多謝大家關心。」
金燕玲youtube自爆患乳癌經過：
金燕玲患子宮癌 怕女兒擔心選擇隱瞞
天意難違！患病無法控制，冥冥中可能亦有安排，兩年前在女兒 Emma建議下做子宮頸抹片檢查，金燕玲不幸驗出患上子宮癌第一期，不過，當時醫生就表示，如果再遲發現，可能好大件事。由於是惡性腫瘤USPC（腫瘤名稱），未能做微創手術，金燕玲要接受手術將淋巴、子宮、卵巢及盲腸一併切除，之後還接受了六次化療及四次電療；面對突如其來的惡疾，金燕玲除咗憂心自己病情，更最怕是女兒Emma知道後擔心，直至手術完成後才敢將患癌一事告知親妹及女兒。金燕玲坦言：「佢（女兒）知道一定會喊，令我仲擔 心，會令我情緒波動，所以冇同佢講，做完手術之後，仲死頂扮精神同佢傾視像，不過，佢成日問點解我咁早瞓，都知瞞唔得耐，最後都話咗畀佢知！」
做化療面形身形有變化 曾患輕度抑鬱
同癌魔搏鬥半年，金燕玲終於完成所有抗癌療程，身體狀態開始好轉，她亦頻密出關會友，當年陪老友關之琳慶祝57歲生日，還親自入廚為老友炮製生日飯。不過抗癌辛酸不足為外人道，完成第一次化療，金燕玲已大量甩髮，看見浴缸三大堆掉下來的頭髮，即使早有心理準備，情景亦令她相當難受，之後她索性剃光頭，包頭巾遮掩病容，受化療影響，副作用亦接踵而來，就連味覺和嗅覺亦被影響，做完第二次化療，更骨痛劇烈，骨頭神經痛即使手指輕輕一掂，都已經痛得厲害，除咗化療帶來身體上的痛楚，身體虛弱亦令她情緒波動，因化療藥導致面形和身形有所變化，她更透露因此有過輕度抑鬱。
體會人間有情 密友蘇施黃無間斷陪伴
抗癌吃盡苦頭，但亦令她體會人間有情，這段最難捱日子，一直有密友蘇施黃陪伴支持，令她堅強去打這場硬仗。兩年前接受完手術及第一次化療，金燕玲親身上阿蘇節目《大玩派》承認患癌，當時就大讚阿蘇對她照顧無微不至，更試過在情人節，她突然想吃栗子蛋糕，阿蘇即緊張為她張羅，令她吃了患癌後最好胃口的一餐。據知情者透露：「化療嘅副作用好多，過程真係好痛苦，阿蘇知道呢場仗唔易捱，除咗畀好多鼓勵 Elaine（金燕玲），Elaine想食咩都會諗方法做到，知佢唔開心，亦會任由佢發洩，畀佢可以抒發情緒！每次Elaine做完化療，等佢休息足夠，阿蘇就會安排飯局同雀局，等Elaine可以食鍾意嘅嘢，又可以多啲朋友陪，分散注意力可以唔覺咁辛苦！」
發哥傳授復康秘技金燕玲狀態回勇
除了密友悉心照料，好友亦給金燕玲無比正能量，這段期間更得發哥傳授復康秘技，令她狀態回勇，據知情者透露：「發哥好注重健康，呢十幾年都鑽研咗一套養生方法，因為同阿蘇好老友，發哥都好關心Elaine嘅康復進度，見Elaine完成晒抗癌療程，身體冇之前咁虛弱，亦鼓勵佢多啲做運動，雖然暫時未可以外出行山，但發哥都建議Elaine喺屋企附近慢行同拉筋，每日循序漸進，等狀態再好啲，亦可以去行山，飲食方面亦要食清啲，儘量以魚同菜為主，仲有朝早要食飯，咁先有能量維持 一日，不過一個星期都可以放肆一次，嗰日可盡情食自己鍾意嘅嘢！」