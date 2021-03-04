金燕玲自爆子宮癌康復期間再患乳癌 蘇施黃陪走抗癌路

66歲的金燕玲兩年前確診患上子宮癌第一期，要接受手術切除淋巴、子宮、卵巢及盲腸，並要接受六次化療及四次電療，抗癌路艱辛難捱，幸好身邊一直有密友蘇施黃陪她打這場硬仗，令她積極面對病情，不過天意弄人，兩年後的今日同樣是過年前，金燕玲做運動時感覺到左胸有粒硬體，經醫生診斷後證實患上乳癌。日前金燕玲開設個人影片頻道，親自宣布再患癌症，片中金燕玲表現輕鬆，全程臉帶微笑，充滿正能量令人敬佩。

撰文：東方新地 圖片：東方新地、金燕玲youtube個人頻道截圖、蘇施黃fb圖片