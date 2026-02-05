《單身即地獄5》29歲金珉志IG粉絲衝破百萬 「運動界Karina」高中超慘黑歷史曝光！

29歲韓國田徑女神金珉志憑《單身即地獄5》爆紅，被封為「田徑界Karina」的她Instagram粉絲數已衝破100萬大關！這位外貌神似aespa隊長Karina的運動美女，在節目中展現霸氣真性情，面對心儀對象毫不退縮的模樣成功圈粉無數觀眾，但背後原來有段不為人知的灰暗過去。