《單身即地獄5》29歲金珉志IG粉絲衝破百萬 「運動界Karina」高中超慘黑歷史曝光！
金珉志IG粉絲破百萬成運動界新寵
金珉志在《單身即地獄5》開播後迅速走紅，Instagram粉絲數從原本的70萬急升至突破100萬大關，成為韓國運動界的新晉網紅。這位1996年4月5日出生的牡羊座美女，身高173cm，是韓國知名田徑短跑選手，專攻400公尺及400公尺欄項目，更擁有仁荷大學體育碩士學位。金珉志從國中開始投入田徑訓練至今已17年，連續四年在全國運動會中奪冠，實力不容小覷。
神似Karina卻為此向本尊道歉
金珉志最初比賽時都會戴上護目鏡，直到2024年7月首度摘下護目鏡參賽，出眾外貌立即引起外界關注，被封為「運動界Karina」。雖然金珉志坦言「這是我最喜歡的暱稱」，但在2023年出演《蒙面歌王》時，她卻特別對Karina致歉：「剛開始的三個月還不錯，但漸漸地就成了負擔，我覺得對不起Karina。」
自認不擅長與帥哥相處曾婉拒邀約
原來金珉志早在《單身即地獄5》前就曾受到製作團隊邀請，但她自認「還沒有到那個等級」而婉拒，更坦言自己不太擅長跟長得帥的男生交流。她同樣因害怕受傷而推辭Netflix韓綜《體能之巔》的邀約，直到第五季才成功被製作組說服參加，果然一出場便一鳴驚人，在節目中展現主動示好、態度坦率的真實個性。
《蒙面歌王》首輪出局宣布封麥30年
金珉志曾參演《蒙面歌王》但首輪就對上歌藝高超的網球選手而不幸敗北，她笑說自己從中學以後就沒唱過歌，更承諾比完後要就此封麥：「接下來的30年內，我都不會再唱歌了，我把我最後的歌聲留在《蒙面歌王》了。」網友笑說「連歌喉都很棒的話，上天就太不公平了」，認為她作為田徑運動員已經唱得很好。
與After School Uie意外結緣成好友
在《蒙面歌王》中金珉志揭露了與After School Uie的驚喜友誼，原來Uie拍攝KBS週末韓劇《孝心的家各自為生》時，因角色在成為健身教練前是田徑運動員，為了完美詮釋角色而主動聯繫金珉志請教如何跑得漂亮，兩人因此結下不解之緣。
高中遭欺凌經歷令她不再輕易落淚
然而有美貌有才華的金珉志，學生時期卻有段灰暗過去。她曾遭受高年級學生的惡劣對待，包括毆打、搜查手機、性騷擾，以及用完後砸毀其物品等殘酷行為。金珉志談到這段過往時表示，自己因為高中時期遭受的各種殘酷對待「已經不再哭泣了」，。
網民熱議金珉志真性情獲讚賞
金珉志在《單身即地獄5》中毫不掩飾地展現真實個性，面對心儀對象時主動示好、關鍵時刻霸氣表態毫不退縮的模樣，展現出自信與魅力成功圈粉觀眾。網民紛紛留言「真性情好有魅力」、「運動員就是不一樣」、「比起做作的女生更喜歡這種直率」！