金秀賢被爆秘戀未成年金賽綸 過往擇偶條件曝光嚇窒網民：幻想破滅

韓國演藝圈再次捲入一場爭議風波，37歲男星金秀賢被YouTube節目「橫豎研究所」爆料，曾與女星金賽綸有過6年的秘密戀情，且金賽綸在交往時僅15歲。此外，金秀賢過去曾公開表示希望與比自己小20歲的女孩結婚，這番言論在如今情況下格外引人側目⋯⋯