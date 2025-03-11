金秀賢被爆秘戀未成年金賽綸 過往擇偶條件曝光嚇窒網民：幻想破滅
金秀賢與金賽綸秘密戀情
隨著金賽綸不幸去世，金秀賢的過往言論和行為被重新檢視，引發了公眾的廣泛討論和媒體的持續關注。金秀賢和金賽綸的戀情始於金賽綸年僅15歲時，這段關係持續了6年之久。
金秀賢曾爆「對象希望比我小20歲」
金秀賢曾在電影《偉大的隱藏者》的記者會上表示，希望在41歲時與一位21歲的女孩結婚：「對象希望比我小20歲」這一言論被視為對年輕女性的偏好，金秀賢後來解釋說，當時的言論只是一場玩笑，但在金賽綸悲劇發生後，這番話被重新檢視，並被用來質疑他的人格和道德。
如今網民直指：「幻想破滅」、「幻想破滅」、「佢話想娶個肯為佢死嘅小妹妹」、「如果係真金秀賢都幾變態」
金秀賢：要能夠愛我愛到為我而死
金秀賢曾大方承認談過9段戀情，他2008年還在部落格寫下自己的戀愛觀：
「當我悲傷時她能陪我悲傷，只能想到我一個人，最重要的是她絕對不能懷疑我，要能夠愛我愛到為我而死。不能干涉我的任何事情，會很煩，我會罵人。但是我需要她的時候她必須在我身邊，因為我缺少關愛。」
直至金賽綸事件曝光，便引起了廣泛的關注和討論。從支持者到批評者，各方對金秀賢的評價和看法迥異。
「橫豎研究所」爆料
韓國娛樂圈再次被悲劇籠罩，一位年僅24歲的女演員金賽綸，疑因不堪其受網絡暴力與情感困擾，上月16日選擇了結束自己生命。韓國自媒體「橫豎研究所」爆料稱，金賽綸嘅死同37歲金秀賢有關係，男方經紀公司即刻出聲明回應⋯⋯
「橫豎研究所」在直播中透露金賽綸與金秀賢自她15歲起就開始交往，並持續了六年。這段關係在金賽綸的社交網絡上曾短暫曝光後迅速被刪除，還有一位自稱金賽綸阿姨的女子在直播間接受訪問，直言金賽綸「死亡的幕後推手」就是金秀賢。
金秀賢與金賽綸秘戀疑曝光
直播中最大花生位就講到，金賽綸在15歲、就讀中二那年起，與當時27歲的金秀賢交往，長達6年，引起了公眾的廣泛關注。金賽綸在未發布的社交網貼文中提到：「兩人從金賽綸15歲（滿）時交往6年」、「男方公司逼債7億」等言論，這段文字暗示了她與金秀賢之間深厚而複雜的感情。
金賽綸去年3月上載臉貼臉照
去年3月，金賽綸突然喺社交平台放咗一張同金秀賢親密合照，但轉眼就刪掉，之後就傳出佢哋可能有過一段情，不過金秀賢嘅公司就話冇呢回事。最近，金賽綸嘅家人站出嚟，話要向李鎮浩、金秀賢同冬至美電影導演等人問責，追究佢女死因，仲講到金秀賢曾經幫金賽綸清咗大約350萬港幣嘅債務，但後來又叫佢還錢，搞到佢女精神崩潰，最後間接走上絕路。
男方經理人公司緊急回應
對於這些指控同小道消息，韓媒話金秀賢嘅經紀公司發咗份正式聲明，反駁咗該娛記直播講嘅內容，話金賽綸15歲同金秀賢拍拖、公司對金賽綸酒駕事件處理不公等等，全都係捏造嘅謊話。佢哋話雖然對金賽綸過身感到難過，但對於啲中傷嘅行為，會用法律手段處理。
網民：金賽綸逝世那天是金秀賢生日
韓國網民紛紛表示：「今天才知道金賽綸死的那天是金秀賢的生日，而且還是遺屬親口提到的」、「已經預料到經紀公司會這麼說了」、「臉皮可真厚啊」、「最可憐的就是金賽綸了」、「大受衝擊，我寧願相信是假的」。