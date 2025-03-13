金秀賢正式反擊！3度強硬發聲 下周統一對外回應 再有廣告商終止合作

現年37歲的韓國明星金秀賢近日陷入風波，有傳言指他曾與上月因自殺離世的金賽綸交往，並涉及金錢糾紛。據稱，金賽綸在走投無路之下，選擇在金秀賢生日當天輕生，此事引發廣泛爭議。金秀賢所屬經紀公司堅決否認相關指控，稱其為虛假不實之說，並於今日（13日）上午第三次發布聲明，表示將於下周統一作出詳盡回應。