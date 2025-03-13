金秀賢正式反擊！3度強硬發聲 下周統一對外回應 再有廣告商終止合作
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現年37歲的韓國明星金秀賢近日陷入風波，有傳言指他曾與上月因自殺離世的金賽綸交往，並涉及金錢糾紛。據稱，金賽綸在走投無路之下，選擇在金秀賢生日當天輕生，此事引發廣泛爭議。金秀賢所屬經紀公司堅決否認相關指控，稱其為虛假不實之說，並於今日（13日）上午第三次發布聲明，表示將於下周統一作出詳盡回應。
金秀賢反擊： 握有明確證據
金秀賢所屬經紀公司13日上午公司三度發表最新聲明，將於下周統一做出完整回應，123字全文如下：
您好，這裡是Gold Medalist股份有限公司。
關於最近《縱橫研究所》節目中提及的金秀賢先生相關內容，我們在此作出回應。
Gold Medalist將基於明確的證據，於下週表明立場，以澄清事實並回應毫無根據的謠言。
對於長時間引發的疲憊感深感抱歉，這是為了避免持續報導，懇請諒解。
謝謝大家。
再有廣告商終止合作
負面新聞持續發酵，金秀賢的商業合作亦受到影響。繼其代言的美妝品牌Dinto宣布終止合作後，又一品牌傳出不再續約意向。CJ Foodville旗下烘焙品牌「Tous Les Jours多樂之日」於去年9月與金秀賢簽訂為期6個月的代言合約，該合作將於本月到期，品牌方已明確表示不再續約，多家門店的相關肖像廣告亦陸續撤下，改以新產品宣傳取而代之。
據了解，金秀賢目前除咗有待播嘅新劇《山寨人生》之外，仲有超過10個廣告代言喺手，涵蓋時尚、食品、美妝同電子產品等多個領域。現時大部分品牌方都話會繼續觀察事態進展，但如果金秀賢再被揭發更多確鑿證據，佢可能要面對高達千萬美元嘅巨額違約賠償。
恐退出GD主持綜藝節目
此外，據韓媒報導，由G-Dragon主持的MBC綜藝節目《Good Day》今日進行新一集錄製，但作為主要成員之一的金秀賢將缺席拍攝。而鑑於金秀賢已於上月27日參與該節目錄製，製作團隊目前仍在商討是否剪輯其相關片段。
圖片來源：網上圖片、IG@soohyun_k216、Tous Les Jours多樂之日資料或影片來源：原文刊於新假期