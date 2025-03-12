金賽綸被金秀賢無情追討7億 傳元斌曾想出手相助獲讚超暖心
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童星出身的韓國女星金賽綸早前選擇結束自己的生命，終年僅24歲，之後更爆出她曾與比她大12歲的韓國巨星金秀賢秘戀長達6年，有指她更曾因醉駕事件，欠下金秀賢高達7億韓圜（約350萬港元）的金額，被金秀賢無情追債，與此同時，昔日拍檔兼前輩元斌則曾打算出手幫金賽綸還債，獲網民大讚舉動超暖心！
金賽綸 被指遭金秀賢逼債
據YouTube頻道「橫豎研究所」爆料，指金賽綸與金秀賢的關係始於她年僅15歲時，兩人的戀情持續了六年。然而，隨著金賽綸在2022年的酒駕事件，她不僅需要賠償商家損失，還面臨著因違約而產生的巨額費用。一位自稱金賽綸阿姨的女士爆料指，去年金賽綸被金秀賢有份設立的事務所Gold Medalist追討代墊的7億韓圜（約350萬港元）賠償金，並發出存證信函，阿姨怒指這一行為是壓垮金賽綸的最後一根稻草。對此，Gold Medalist公司否認所有指控，並表示將對相關頻道提起訴訟。
元斌曾打算代金賽綸還債
與金秀賢的冷漠對比鮮明的是元斌的慷慨幫助。元斌與金賽綸因合作電影《殺手代父》而結緣，他不僅在金賽綸上小學時送她手提電腦，更在得知她財務困難時，主動表示願意幫助她解決鉅額債務問題。有網民表示：「我看到其他影片，聽說公開了姨媽的3分鐘錄音，說元斌知道金賽綸因為欠下巨債而感到痛苦，打算代她還債，元斌真的好厲害，好想哭，但擁有數百億財產的金秀賢竟然要發法律文件，要挾她還錢，要將她趕出去然後將她逼到絕路嗎？」
「最美童星」金賽綸因醉駕事業插水
童星出身的金賽綸，10歲與元斌合演電影《殺手代父》而走紅，被譽為「最美童星」。2022年因醉酒駕駛肇事逃逸，令演藝事業全面停擺，尤其演出的Netflix劇集《獵犬》亦被大幅刪剪。隨後她靠打工維生。最近復出演舞台劇卻遭到批評，許多人指責她還沒反省夠，以及太早復出，因此她在隔天立即退出舞台劇的演出。
男方經理人公司緊急回應
對於這些指控同小道消息，韓媒話金秀賢嘅經紀公司發咗份正式聲明，反駁咗該娛記直播講嘅內容，話金賽綸15歲同金秀賢拍拖、公司對金賽綸酒駕事件處理不公等等，全都係捏造嘅謊話。佢哋話雖然對金賽綸過身感到難過，但對於啲中傷嘅行為，會用法律手段處理。
撰文：東方新地圖片來源：IG@ron_sae、《殺手代父》、新聞截圖資料或影片來源：原文刊於新假期