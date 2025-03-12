金秀賢被爆與金賽綸戀愛期間1惡行 網民狠批：這一切都藏很多哄騙
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37歲韓星金秀賢近日被爆出曾交往未成年少女，而對象更正是上月被發現於家中身亡嘅24歲韓國女星金賽綸。雖然金秀賢坊對傳聞一直保持否認立場，但係隨住近日youtube channel《橫豎研究所》連環爆出2人嘅戀愛證據後，金秀賢與金賽綸長達6年嘅戀情亦被網民重新整理時序，更因此被爆出令金賽綸絕望嘅1惡行……
金秀賢被爆與金賽綸戀愛期間1惡行
金秀賢被指2015年秘戀金賽綸，當時女方年僅15歲，而2人嘅戀情更長達6年之久。不過金秀賢於2020年時因拍攝韓劇《雖然是精神病但沒關係》，被爆出與劇中女星徐睿知發展地下情，令唔少網民猜測金秀賢與金賽綸戀愛期間就已經出軌徐睿知，亦係令金賽綸絕望嘅惡行之一。
不過金秀賢與徐睿知隨後就再度被指早於合作劇集前就已經拍過拖，令網民紛紛猜測金秀賢出軌時機會唔會係比2020年更早。
徐睿知曾被封為「恐怖情人」
現年34歲嘅女星徐睿知曾與金秀賢同屬經紀公司「Gold Medalist」旗下藝人，而該公司更由金秀賢以及其表哥李沙朗共同設立，而徐睿知加入此公司以及出演《雖然是精神病但沒關係》女主角，都有指係金秀賢從中出力引薦。不過徐睿知亦被爆與金秀賢表哥有段情，令唔少網民震驚3人錯綜複雜嘅關係。
徐睿知成功憑住《雖然是精神病但沒關係》爆紅，不過隨後就被爆出其控制欲極強，甚至唔允許演員男友金正賢接觸其他女性，即使係劇本需要，都必須順從自己嘅要求。而徐睿知恐怖情人嘅行為被爆出後，其演藝事業亦嚴重受挫，沈寂2年後於2023年宣布離開「Gold Medalist」。
網民心痛金賽綸入世未深被欺騙
對於金秀賢與金賽綸嘅戀愛時序被重新整理，並爆出金秀賢與金賽綸戀愛期間遭男方出軌一事，唔少網民就直言好心痛金賽綸：「金賽綸一個涉世未深的小女孩，面對這些醜惡、欺騙、剝削，叫她怎麼不對世界產生絕望」、「我就在想交往六年，那當時的徐睿知？？」、「兩位旗下藝人都跟他交往……」、「這一切都藏了很多金秀賢的哄騙」、「該說是世界對她太狠，還是她的開局本就是一齣最難演的劇本」等。
撰文：東方新地圖片來源：《雖然是精神病但沒關係》劇照、《雖然是精神病但沒關係》海報、Netflix圖片、ig@yeyeji_seo、ig@actress__seoyeji、ig@kingent_official、youtube截圖、ig@ron_sae資料或影片來源：原文刊於新假期