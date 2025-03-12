金秀賢被爆與金賽綸戀愛期間1惡行 網民狠批：這一切都藏很多哄騙

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37歲韓星金秀賢近日被爆出曾交往未成年少女，而對象更正是上月被發現於家中身亡嘅24歲韓國女星金賽綸。雖然金秀賢坊對傳聞一直保持否認立場，但係隨住近日youtube channel《橫豎研究所》連環爆出2人嘅戀愛證據後，金秀賢與金賽綸長達6年嘅戀情亦被網民重新整理時序，更因此被爆出令金賽綸絕望嘅1惡行……

金秀賢被爆與金賽綸戀愛期間1惡行

金秀賢被指2015年秘戀金賽綸，當時女方年僅15歲，而2人嘅戀情更長達6年之久。不過金秀賢於2020年時因拍攝韓劇《雖然是精神病但沒關係》，被爆出與劇中女星徐睿知發展地下情，令唔少網民猜測金秀賢與金賽綸戀愛期間就已經出軌徐睿知，亦係令金賽綸絕望嘅惡行之一。

不過金秀賢與徐睿知隨後就再度被指早於合作劇集前就已經拍過拖，令網民紛紛猜測金秀賢出軌時機會唔會係比2020年更早。

金秀賢 金賽綸 金秀賢2020年與韓國女星徐睿知合拍劇集《雖然是精神病但沒關係》被爆出發展地下情。（圖片來源：《雖然是精神病但沒關係》劇照）
金秀賢2020年與韓國女星徐睿知合拍劇集《雖然是精神病但沒關係》被爆出發展地下情。（圖片來源：《雖然是精神病但沒關係》劇照）
金秀賢 金賽綸 金秀賢與徐睿知嘅CP當時在韓國人氣高企。（圖片來源：Netflix圖片）
金秀賢與徐睿知嘅CP當時在韓國人氣高企。（圖片來源：Netflix圖片）
金秀賢 金賽綸 不過根據韓網所爆出嘅時序，金秀賢於金賽綸15歲時與佢交往並長達6年，年份即2015年至2021年。不過金秀賢被爆出與徐睿知於2020年發展地下情，令唔少人猜測金秀賢與金賽綸戀愛期間有出軌嘅惡行。（圖片來源：《雖然是精神病但沒關係》劇照）
不過根據韓網所爆出嘅時序，金秀賢於金賽綸15歲時與佢交往並長達6年，年份即2015年至2021年。不過金秀賢被爆出與徐睿知於2020年發展地下情，令唔少人猜測金秀賢與金賽綸戀愛期間有出軌嘅惡行。（圖片來源：《雖然是精神病但沒關係》劇照）
金秀賢 金賽綸 但隨後有人爆料稱金秀賢與徐睿知其實早於拍攝劇集前就已經拍過拖，因此網民亦猜測金秀賢出軌時機會唔會係比2020年更早。（圖片來源：新傳媒資料庫）
但隨後有人爆料稱金秀賢與徐睿知其實早於拍攝劇集前就已經拍過拖，因此網民亦猜測金秀賢出軌時機會唔會係比2020年更早。（圖片來源：新傳媒資料庫）

徐睿知曾被封為「恐怖情人」

現年34歲嘅女星徐睿知曾與金秀賢同屬經紀公司「Gold Medalist」旗下藝人，而該公司更由金秀賢以及其表哥李沙朗共同設立，而徐睿知加入此公司以及出演《雖然是精神病但沒關係》女主角，都有指係金秀賢從中出力引薦。不過徐睿知亦被爆與金秀賢表哥有段情，令唔少網民震驚3人錯綜複雜嘅關係。

徐睿知成功憑住《雖然是精神病但沒關係》爆紅，不過隨後就被爆出其控制欲極強，甚至唔允許演員男友金正賢接觸其他女性，即使係劇本需要，都必須順從自己嘅要求。而徐睿知恐怖情人嘅行為被爆出後，其演藝事業亦嚴重受挫，沈寂2年後於2023年宣布離開「Gold Medalist」。

金秀賢 金賽綸 現年34歲嘅女星徐睿知曾與金秀賢同屬經紀公司「Gold Medalist」旗下藝人。（圖片來源：ig@kingent_official）
現年34歲嘅女星徐睿知曾與金秀賢同屬經紀公司「Gold Medalist」旗下藝人。（圖片來源：ig@kingent_official）
金秀賢 金賽綸 「Gold Medalist」由金秀賢及其表哥李沙朗所成立，而徐睿知加入「Gold Medalist」並出演《雖然是精神病但沒關係》女主角，都被指係金秀賢作推手，而徐睿知亦被爆出與金秀賢表哥有段情。（圖片來源：ig@kingent_official）
「Gold Medalist」由金秀賢及其表哥李沙朗所成立，而徐睿知加入「Gold Medalist」並出演《雖然是精神病但沒關係》女主角，都被指係金秀賢作推手，而徐睿知亦被爆出與金秀賢表哥有段情。（圖片來源：ig@kingent_official）
金秀賢 金賽綸 徐睿知拍攝劇集《雖然是精神病但沒關係》成功爆紅，不過之後就被爆出其控制欲極強，甚至唔允許演員男友金正賢接觸其他女性，更因此被封為恐怖情人兼令演藝事業嚴重受挫。（圖片來源：ig@actress__seoyeji）
徐睿知拍攝劇集《雖然是精神病但沒關係》成功爆紅，不過之後就被爆出其控制欲極強，甚至唔允許演員男友金正賢接觸其他女性，更因此被封為恐怖情人兼令演藝事業嚴重受挫。（圖片來源：ig@actress__seoyeji）
金秀賢 金賽綸 （圖片來源：youtube截圖）
（圖片來源：youtube截圖）

網民心痛金賽綸入世未深被欺騙

對於金秀賢與金賽綸嘅戀愛時序被重新整理，並爆出金秀賢與金賽綸戀愛期間遭男方出軌一事，唔少網民就直言好心痛金賽綸：「金賽綸一個涉世未深的小女孩，面對這些醜惡、欺騙、剝削，叫她怎麼不對世界產生絕望」、「我就在想交往六年，那當時的徐睿知？？」、「兩位旗下藝人都跟他交往……」、「這一切都藏了很多金秀賢的哄騙」、「該說是世界對她太狠，還是她的開局本就是一齣最難演的劇本」等。

金秀賢 金賽綸 唔少網民對直言金賽綸入世未深被欺騙時就遭到欺騙及剝削，好難令佢對世界保有希望。（圖片來源：ig@ron_sae）
唔少網民對直言金賽綸入世未深被欺騙時就遭到欺騙及剝削，好難令佢對世界保有希望。（圖片來源：ig@ron_sae）
金秀賢 金賽綸 韓網今日（12日）再度爆出金秀賢與金賽綸嘅親密照。（圖片來源：網上圖片）
韓網今日（12日）再度爆出金秀賢與金賽綸嘅親密照。（圖片來源：網上圖片）

撰文：東方新地圖片來源：《雖然是精神病但沒關係》劇照、《雖然是精神病但沒關係》海報、Netflix圖片、ig@yeyeji_seo、ig@actress__seoyeji、ig@kingent_official、youtube截圖、ig@ron_sae資料或影片來源：原文刊於新假期

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