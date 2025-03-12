金秀賢被爆與金賽綸戀愛期間1惡行 網民狠批：這一切都藏很多哄騙

37歲韓星金秀賢近日被爆出曾交往未成年少女，而對象更正是上月被發現於家中身亡嘅24歲韓國女星金賽綸。雖然金秀賢坊對傳聞一直保持否認立場，但係隨住近日youtube channel《橫豎研究所》連環爆出2人嘅戀愛證據後，金秀賢與金賽綸長達6年嘅戀情亦被網民重新整理時序，更因此被爆出令金賽綸絕望嘅1惡行……