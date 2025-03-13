金秀賢被爆於金賽綸剛成年時1瘋狂舉動 女方對戀情7字哀求曝光
金賽綸親屬再爆金秀賢瘋狂追求舉動
據金賽綸阿姨透露，這段戀情始於金秀賢的主動接近。當時年僅15歲的金賽綸對感情懵懂，因此在面對金秀賢嘅追求時亦顯得猶豫不定，甚至曾直白哀求金秀賢：「不要玩弄我，拜託。」不過金秀賢就以深情攻勢回應：「我是真心喜歡你的，我發誓我是真心的。」這番告白最終打動了金賽綸，讓她不顧年齡差距，與比自己大十多歲的金秀賢展開交往。
至於2人的戀情，金賽綸的家人起初並不知情，直到發現金秀賢在入伍期間仍與金賽綸保持密切聯繫，甚至會傳自拍照向她報備，才驚覺兩人早已秘密交往。即便當時金賽綸已升入高中，家人仍因年齡差距及金秀賢的公眾身份，強烈反對這段感情。
金秀賢趁女方剛成年即做瘋狂決定
而更令人震驚的是，金賽綸阿姨爆料指，金秀賢在金賽綸一成年，即約20歲出頭時，竟馬上提出與她結婚的想法。金秀賢嘅舉動令金賽綸家人大感震驚，並直言金賽綸年紀尚輕，根本不適合談婚論嫁。
金賽綸阿姨隨後亦無奈表示：「外界質疑為什麼我們不阻止她交往，但怎麼可能不反對呢？難道我們會說：『金秀賢很有錢很出名真好啊？』誰會這麼說啊？他倆差十多歲，這怎麼看都不對勁。」
金秀賢遭金賽綸家人「毀滅式」爆料 新照片及當兵情書內容曝光
金秀賢最近再次成為焦點，一張他與已故韓國女星金賽綸的新照片被流出，照片中的金賽綸看起來仍然保持著稚氣。金賽綸於金秀賢37歲生日當天離世，享年僅24歲。據報導，金秀賢與金賽綸自她15歲起便開始交往，分手後金秀賢曾向她索取高達7億韓元的賠償金，這一行為被指是導致金賽綸絕望的原因之一。
金賽綸家人毀滅式爆料
金秀賢遭金賽綸家人「毀滅式」爆料，網路節目《橫豎研究所hoverlab（가로세로연구소）》3月12日再度公開金秀賢當兵時的手寫信，親筆寫上「我愛你金賽綸（署名金秀賢二等兵的信）」，還有一張金秀賢親吻金賽綸臉頰的照片，直播預覽圖實證，還沒到播出時間，已經有多人在線等待！
爆料節目還沒開始，就有上千人在線等待，到直播時更有突破六萬觀眾收看金秀賢面具被撕破：
29歲金秀賢入伍期間分享軍中日常事
金秀賢於2017年10月23日入伍，2019年7月1日退伍，信件中描述了他在軍隊中的日常生活，多數都是鎖碎事無所不談，言語中29歲的金秀賢表達了對金賽綸的思念。金秀賢於信件寫道：
「就算是這種說話，我也想跟你說，雖然見不到你，心裡是如何、我的意志是如何、不可以因此就給你負擔，無法給你承諾，但我真的好想告訴你：『好想妳』」
金秀賢續稱：「賽綸，我愛你」、「每天都對不起你」，情話綿綿又在計算剩下的日子：「現在回首看一看，原來已經入伍了8個月，以後還餘下1年時間，啊哈哈，不管怎樣，以後也是盡全力，好好拜託了！忠誠！」最後金秀賢署名為「在遠方的金一兵」，同時，金秀賢在軍中的自拍生活私照也被公開，包括穿著入伍軍服的照片以及手臂打著點滴的自拍。