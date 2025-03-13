金秀賢被爆於金賽綸剛成年時1瘋狂舉動 女方對戀情7字哀求曝光

37歲韓國男星金秀賢與已故24歲女星金賽綸的6年秘戀曝光後，細節亦接連被挖出，引發外界熱議。日前（12日），金賽綸的阿姨在YouTube channel《橫豎研究所》中爆料，揭露這段戀情的始末，並稱金秀賢曾對當時年僅15歲的金賽綸展開瘋狂追求，甚至在她猶豫時深情告白，令金賽綸最終陷入愛情漩渦，更大爆女方對戀情曾以7字哀求過金秀賢……