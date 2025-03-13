盤點金秀賢9套爆紅作品 24歲即奪視帝 仲有1套神劇被低估！

韓媒《橫豎研究所》爆料金秀賢與金賽綸的關係引起全城爭議，金秀賢在娛樂圈名聲恐受影響！回看他9部作品，佢憑藉精湛演技同挑劇本嘅眼光，喺韓劇界奠定咗頂級地位，這些作品唔單止收視同口碑雙贏，仲展現咗佢多變嘅角色詮釋能力！