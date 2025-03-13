盤點金秀賢9套爆紅作品 24歲即奪視帝 仲有1套神劇被低估！
《夢想起飛 Dream High》（2011）金秀賢原本係男二？
喺呢部青春熱血劇入面，金秀賢飾演宋森動，一個由鄉下小子變成偶像嘅學生。同劇仲有當紅偶像秀智、玉澤演、張祐榮、IU等，金秀賢原本係男二，但因為演技同人氣太搶眼，竟然逆襲成男主角，連編劇都改咗劇情。佢將角色由純樸到成熟嘅轉變演得細膩入微，仲喺劇中展現咗唔錯嘅歌喉，例如插曲《Dreaming》感動咗唔少觀眾。劇集最終以17.9%收視率成為年度月火劇冠軍。
《擁抱太陽月亮》（2012）奠定國民演員地位
呢部古裝劇係金秀賢事業嘅轉捩點，佢飾演朝鮮王李暄，將一個充滿戲劇性同內心掙扎嘅君王演得淋漓盡致。劇集最高收視率達42.2%，被譽為「國民電視劇」，佢憑呢個角色喺24歲攞咗百想藝術大賞最佳男演員獎，成為韓國近十年「最年輕視帝」，尤其係哭戲，震撼人心，直接奠定咗佢國民演員嘅地位。
《3個特攻美少年》（2013）
金秀賢在2013年出演的韓國電影《3個特攻美少年》時的經典造型，身份是隱藏在南韓的北韓雙面特工「東九」，此角色後來喺《愛的迫降》都特別身份出現。
《來自星星你》（2013-2014）「都敏俊」一時無兩
金秀賢喺呢部劇飾演外星人「都敏俊」，喺人間生活400年，冷酷又深情嘅形象風靡全亞洲。佢同全智賢嘅化學反應超強，劇集收視率達28.1%，「都敏俊」髮型更成為熱潮，事業攀上高峰，成為韓流代表人物。
《製作人》（2015）放下《星星》光環
喺呢部創新嘅綜藝式韓劇中，金秀賢飾演新人PD白承燦，一個傻萌又平凡嘅職場菜鳥。佢喺劇中放下《星星》嘅光環，演活咗一個小心翼翼、眼眶紅紅嘅新人，展現咗自然演技。劇集收視率17.7%，係繼《星星》後又一部破15%嘅迷你劇，佢亦憑此攞咗KBS演技大賞大賞。
《雖然是精神病但沒關係》（2020）壓抑內心戲絲絲入扣
退伍後嘅回歸作，金秀賢飾演精神病院護工文康泰，一個背負傷痛卻無私奉獻嘅角色。佢同徐睿知嘅感情線治癒人心，劇集喺Netflix全球收視排17，2020年韓劇之首，話題性連續8週霸榜。佢將角色壓抑同溫暖嘅內心演得絲絲入扣，攞咗亞洲明星盛典大賞。
《某一天》（2021）19禁畫面夠衝擊
改編自BBC《司法正義》，金秀賢喺呢部懸疑劇飾演大學生金賢洙，因一夜失誤淪為兇案嫌疑人。金秀賢喺劇中嘅大膽演出令人矚目，佢同女主角上演咗一場激烈嘅床戲，需要全裸露臀嘅19禁畫面，不僅畀人讚賞佢身材健碩，仲喺演技上展現咗高超嘅功力。
《淚之女王》（2024）收視打敗《愛迫降》
最新爆紅之作，金秀賢飾演入贅豪門嘅律師白賢祐，同金智媛上演咗一場又甜又虐嘅婚姻故事。劇集喺tvN創下24.85%嘅歷代最高收視，打敗《愛的迫降》成為tvN頻道開台17年以來的收視率冠軍！佢嘅細膩表情同情感爆發再次圈粉無數，入圍百想最佳男主角，可惜最終由《戀人》南宮珉奪得，不少網民認為《淚之女王》作為該年催淚神劇，卻僅僅拿下人氣獎，絕對是被低估！
《山寨人生》（2025）香港取景第2季能否開拍成疑
Disney+新劇《山寨人生》原本計畫喺2025年上半年同觀眾見面，係一齣以1997年亞洲金融風暴後假貨市場為背景嘅黑色喜劇，男主角金秀賢飾演「金成俊」，一個由平凡上班族逆襲成為全球「假貨大王」嘅角色。呢部劇仲有個特別之處，就係有部分場景喺香港取景，增添咗國際化嘅味道。雖然第二季拍攝仲喺按計劃進行，但第一季嘅具體播出時間同宣傳安排未有定案，睇嚟要睇事態發展點樣演變。
女搭檔方面，金秀賢喺《山寨人生》同曹寶兒（Jo Bo-ah）搭檔演出。曹寶兒飾演「宋慧貞」，係金成俊嘅前女友，同時係一名負責打擊假貨嘅特別司法警察。